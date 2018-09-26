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    «Салават Юлаев» в Минске имеет все шансы на четвертую подряд победу

    «Динамо Минск» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки на матч КХЛ 26 сентября

    КХЛ Динамо Минск Салават Юлаев
    Прогноз на «Динамо Минск» — «Салават Юлаев»
    Юнас Энрот
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 26 сентября минское «Динамо» примет уфимский «Салават Юлаев». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Динамо Минск» — «Салават Юлаев».
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    «Динамо Минск»

    В прошлом матче минское «Динамо» на выезде уступило московскому «Динамо» (2:5), прервав серию из двух подряд побед. В целом старт сезона вышел для белорусов ужасным — четыре подряд поражения. Лишь в последних пяти играх минчане взяли три победы, но с последнего места в Восточной конференции пока не сдвинулись.

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    Как и прежде, лидерами команды являются легионеры. Швед Юнас Энрот почти безальтернативный первый номер «Динамо» и показывает в целом неплохую игру, хорошо выглядит защитник Патрик Уиркош, нападающие Куинтон Хауден и Теему Пулккинен. Из местных на лидирующих позициях только ветеран Андрей Костицын. Лазарет команды пуст.

    Главная проблема «Динамо» кроется в ее составе. Легионеров немного, ветераны на исходе, а белорусская молодежь пока далека от уровня КХЛ. Вот и получается, что у минчан третье с конца большинство (всего 8,8% реализации) и такое же место по результативности в атаке (1,78 шайбы за матч). Чуть получше результаты при игре в обороне и в меньшинстве, но они также далеки от идеальных.

    «Салават Юлаев»

    В прошлом матче «Салават Юлаев» на выезде разбил «Трактор» (5:0), одержав свою третью подряд победу. Всего в десяти матчах команда одержала уже семь побед и в восьми играх набирала очки. Эти результаты помогают уфимцам держаться в тройке лидеров Восточной конференции.

    В игре с «Трактором» первый шатаут в сезоне удалось оформить голкиперу Юхе Метсоле, как всегда сильно выглядит защитник Филип Ларсен, нападающие Линус Умарк, Антон Бурдасов, Тиму Хартикайнен, Йонас Кемппайнен и Владимир Ткачев. Правда, в лазарете пребывает двое защитников — Захар Арзамасцев и Григорий Панин, что немного сказывается на игре в обороне.

    Именно оборона — слабое место «Салавата Юлаева». В среднем за матч уфимцы пропускают 2,89 шайбы — это лишь 14-й показатель в КХЛ. Меньшинство также не выдающееся — 84% надежности и 9-е место. Зато атака и большинство в тройке лучших в КХЛ. К примеру, за последние три игры «Салават» забросил 15 шайб в ворота соперников.

    Прогноз

    Минское «Динамо» постепенно выкарабкивается из кризиса, но не настолько, чтобы бросить вызов «Салавату Юлаеву». Рекомендуем ставку на победу уфимцев в матче с коэффициентом 1,82. 0

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