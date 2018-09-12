«Авангард» — «Ак Барс». Прогноз и ставки на матч КХЛ 12 сентября

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 12 сентября омский «Авангард» примет казанский «Ак Барс». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Авангард» — «Ак Барс».

«Авангард»

В прошлом матче «Авангард» на своем льду разобрался с «Нефтехимиком» (4:2), одержав свою четвертую подряд победу. На данный момент омский клуб не знает горечи поражений в регулярном чемпионате, но впереди два тяжелых матча против «Ак Барса» и «Металлурга».

Все прогнозы на хоккей

В поединке с «Нефтехимиком» впервые вышли на лед новички команды — защитник Алексей Емелин и нападающий Крис Верстиг. Но главными действующими лицами оказались Кирилл Семенов и Илья Михеев — первый оформил дубль голевой, второй — дубль ассистентский. В четвертой игре подряд забивает Сергей Широков.

Пока что подопечные Боба Хартли идут без потерь. Но матч с «Нефтехимиком» оказался самым сложным — соперник дважды отыгрывался, и дожать его удалось только в третьем периоде. Омичи по-прежнему мало пропускают и пока что забивают не менее четырех шайб за матч — это лучший показатель в лиге на данный момент.

«Ак Барс»

В прошлом матче «Ак Барс» на родном льду не без проблем дожал «Барыс» (4:3). Действующие обладатели Кубка Гагарина тяжело входят в сезон, одержав лишь две победы в четырех поединках, а впереди тяжелейшая пятиматчевая выездная серия.

В игре с «Барысом» хорошо проявили себя защитники — Андрей Марков, Рафаэль Батыршин и Пол Постма забросили по шайбе, а вот из форвардов отличился точным броском лишь Антон Ландер. Что касается травмированных, по-прежнему не играет нападающий Александр Свитов, находится в лазарете и форвард Андрей Попов.

«Ак Барс» лишь вкатывается в сезон, и делает это пока что не слишком удачно. Казанцы сыграли лишь один матч «на ноль», а в остальных пропустили 14 шайб, при том, что оборона была главой силой «Ак Барса» в прошлом сезоне.

Прогноз

«Авангард» и «Ак Барс» два топ-клуба КХЛ, так что исход в поединке может оказаться любым. Но с учетом хорошего хода омичей и текущих проблем казанцев, рекомендуем присмотреться к ставке на победу «Авангарда» в матче с коэффициентом 1,70. 0