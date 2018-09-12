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    Остановит ли «Ак Барс» победное шествие «Авангарда»?

    «Авангард» — «Ак Барс». Прогноз и ставки на матч КХЛ 12 сентября

    КХЛ Авангард Ак Барс
    Прогноз на «Авангард» — «Ак Барс»
    Кирилл Семенов
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 12 сентября омский «Авангард» примет казанский «Ак Барс». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Авангард» — «Ак Барс».
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    «Авангард»

    В прошлом матче «Авангард» на своем льду разобрался с «Нефтехимиком» (4:2), одержав свою четвертую подряд победу. На данный момент омский клуб не знает горечи поражений в регулярном чемпионате, но впереди два тяжелых матча против «Ак Барса» и «Металлурга».

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    В поединке с «Нефтехимиком» впервые вышли на лед новички команды — защитник Алексей Емелин и нападающий Крис Верстиг. Но главными действующими лицами оказались Кирилл Семенов и Илья Михеев — первый оформил дубль голевой, второй — дубль ассистентский. В четвертой игре подряд забивает Сергей Широков.

    Пока что подопечные Боба Хартли идут без потерь. Но матч с «Нефтехимиком» оказался самым сложным — соперник дважды отыгрывался, и дожать его удалось только в третьем периоде. Омичи по-прежнему мало пропускают и пока что забивают не менее четырех шайб за матч — это лучший показатель в лиге на данный момент.

    «Ак Барс»

    В прошлом матче «Ак Барс» на родном льду не без проблем дожал «Барыс» (4:3). Действующие обладатели Кубка Гагарина тяжело входят в сезон, одержав лишь две победы в четырех поединках, а впереди тяжелейшая пятиматчевая выездная серия.

    В игре с «Барысом» хорошо проявили себя защитники — Андрей Марков, Рафаэль Батыршин и Пол Постма забросили по шайбе, а вот из форвардов отличился точным броском лишь Антон Ландер. Что касается травмированных, по-прежнему не играет нападающий Александр Свитов, находится в лазарете и форвард Андрей Попов.

    «Ак Барс» лишь вкатывается в сезон, и делает это пока что не слишком удачно. Казанцы сыграли лишь один матч «на ноль», а в остальных пропустили 14 шайб, при том, что оборона была главой силой «Ак Барса» в прошлом сезоне.

    Прогноз

    «Авангард» и «Ак Барс» два топ-клуба КХЛ, так что исход в поединке может оказаться любым. Но с учетом хорошего хода омичей и текущих проблем казанцев, рекомендуем присмотреться к ставке на победу «Авангарда» в матче с коэффициентом 1,70. 0

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