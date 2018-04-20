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    «Коламбус» и «Вашингтон» начнут четвертый матч осторожно

    «Коламбус» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 20 апреля

    НХЛ Коламбус Блю Джекетс Вашингтон Кэпиталз
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    Артемий Панарин
    Артемий Панарин
    Sports Illustrated
    В рамках игрового дня плей-офф НХЛ 20 апреля «Коламбус Блу Джекетс» примет «Вашингтон Кэпиталз». Начало матча – 02:30 мск. Прогноз на «Коламбус» — «Вашингтон».

    «Коламбус»

    «Коламбус» не сумел продолжить победную серию в играх с «Вашингтоном». «Блу Джекетс» в родных стенах проиграли «Кэпиталз» 2:3, причем третий матч подряд соперники играли с овертаймом. На этот раз для определения победителя понадобилось 89 минут игрового времени.

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    Одним из героев матча снова стал российский нападающий Артемий Панарин, который забросил шайбу и отдал результативную передачу, продлив результативную серию до 8 поединков подряд (три из них в плей-офф). Более того, Панарин провел на льду 31 минуту и 39 секунд игрового времени. В целом именно первая тройка «Коламбуса» сделала две шайбы. Отметим и российского голкипера Сергея Бобровского, который отразил 42 броска из 45. Нападающие Александр Веннберг и Лукаш Седлак вне игры из-за травм.

    «Коламбус» демонстрирует характер, и это главная сила команды в этой серии. Дважды по ходу матча «Блу Джекетс» отыгрывались, уступая в счете. Оборона и Сергей Бобровский снова сдерживали атаку «Вашингтона», но в этот раз удача была не на стороне «Коламбуса».

    «Вашингтон»

    После двух подряд домашних поражений в овертаймах, «Вашингтон» не имел права на ошибку в третьей игре — отыграться с 0:3 в серии было бы почти невозможно. «Кэпиталз» дважды вели по ходу поединка и вырвали победу в овертайме.

    Ближайшие события

    Одним из авторов первой победы «Вашингтона» в серии стал российский нападающий Александр Овечкин, который отдал две результативные передачи в поединке и провел на льду чуть менее 30 минут. Решающую шайбу на 29-й минуте овертайма забросил датский форвард Ларс Эллер. Без очков завершили матч нападающий Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов, однако сыграли еще больше Овечкина — Кузнецов провел на льду 31 минуту, Орлов – 36.

    «Вашингтону», наконец, удалось отыграть более-менее надежно в обороне, пропустив лишь две шайбы. Более того, «Кэпиталз» перебросали соперника 45:30, а очки набрали все три звена атаки команды. Подопечным Барри Тротца также удалось реализовать большинство и не пропустить в меньшинстве.

    Прогноз

    2,18Время первого гола 10-60 мин.

    Если смотреть на сценарий третьей игры, можно предположить, что «Вашингтон» нашел противоядие к игре «Коламбуса». С другой стороны, мы снова стали свидетелями овертайма – третьего в серии. Матчи идут напряженно, а если учесть ценность четвертой встречи, вряд ли соперники рискнут лететь вперед сломя голову в первые минуты матча. Так что рекомендуем ставку на время первого гола с 10-й по 60-ю минуты с коэффициентом 2,18.

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