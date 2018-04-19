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    «Нэшвилл» отыграется за поражение от «Колорадо»

    «Колорадо» — «Нэшвилл». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 19 апреля

    НХЛ Колорадо Эвеланш Нэшвилл Предаторз
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    Алексей Емелин
    Алексей Емелин
    Getty images
    В рамках игрового дня плей-офф НХЛ 19 апреля «Колорадо Эвеланш» примет «Нэшвилл Предаторз». Начало матча – 05:00 мск. Прогноз на «Колорадо» — «Нэшвилл».

    «Колорадо»

    После двух поражений от «Нэшвилла» на выезде, «Колорадо» сумел собраться и выжать из себя победу на домашнем льду (5:3). Но в серии по-прежнему ведут «Предаторз», так что «Эвеланш» решили лишь половину задачи.

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    Результат матча сделало для «Колорадо» ударное звено – Натан Маккиннон оформил дубль, Габриэль Ландескуг набрал 3 (1+2) очка, а Мико Рантанен отличился двумя передачами. Российский защитник Никита Задоров впервые в серии очков в игре не набирал, но закончил матч с полезностью «+3», отыграв почти 22 минуты.

    «Колорадо» снова показал хорошую игру в атаке, а Джонатан Бернье снова немало пропустил, но в целом «Эвеланш» выглядели гораздо агрессивнее, что и помогло им размочить счет в серии.

    «Нэшвилл»

    После двух стартовых побед «Нэшвиллу» не удалось развить успех и поставить «Колорадо» на грань вылета. Но у «Предаторз» еще остается один матч на льду соперника, чтобы сделать счет в серии 3:1. С другой стороны, поражение может дать эмоциональное преимущество «Колорадо».

    Ближайшие события

    У «Нэшвилла» неудачный матч провел вратарь Пека Ринне, который по ходу встречи был заменен на Юусе Сароса. При этом две из трех шайб забросили форварды третьего звена – Колтон Сиссонс и Остин Уотсон. Российский защитник Николай Емелин провел на льду чуть менее 11 минут, и снова очков не набрал.

    «Нэшвилл» продолжает неуверенно играть в обороне. Команда слишком много пропускает, и это плохой знак для «Предаторз» перед четвертой игрой, где обязательно нужно побеждать. В регулярном чемпионате «Нэшвилл» выглядел в обороне гораздо эффективнее.

    Прогноз

    1,72Победа «Нэшвилла» в матче

    Несмотря на не лучшую игру в защите от «Нэшвилла», у этой команды достаточно запаса прочности и классная атака. Так что рекомендуем присмотреться к ставке на победу «Нэшвилла» в матче с коэффициентом 1,72.

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    «Колорадо» и «Нэшвилл» могут снова сыграть результативно«Колорадо» — «Нэшвилл». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 17 апреля
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