«Ак Барс» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч финала плей-офф КХЛ 14 апреля

«Ак Барс»

«Ак Барс» в финале Восточной конференции разобрался с «Трактором», разгромив соперника с сухим счетом в серии – 4:0. При этом казанцы затратили на выход в финал всего 14 поединков в трех сериях, отдав соперникам лишь два матча. В первом раунде «Ак Барс» прошел «Амур» (4:1), а затем «Магнитку» (4:1).

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Одним из факторов успеха «Ак Барса» в плей-офф является вратарь Эмиль Гарипов, который показывает коэффициент надежности 1,70, отражая 93,6% бросков. При этом ему хорошо помогает вся команда. Лидер по набранным очкам среди защитников совсем не Андрей Марков, а Василий Токранов, который набрал уже 8 (3+5) очков и показывает лучшую полезность «+8». Вместе с напарником по третьей паре Атте Охтамаа они набрали 12 очков, тогда как остальные защитники вместе взятые – лишь девять. Также отметим атаку, где солирует Джастин Азеведо, улучшил результативность по сравнению с регуляркой Станислав Галиев. Одна из проблем «Ак Барса» — травма ведущего нападающего Иржи Секача, который в текущем сезоне уже не сыграет.

Несмотря на то, что «Ак Барс» считается более оборонительной командой, средняя результативность казанцев в плей-офф составляет 2,93 шайбы за матч, что больше чем у ЦСКА, и СКА. Впрочем, соперники у подопечных Зинетулы Билялетдинова были послабее. «Ак Барс» также мало пропускает – всего 1,71 шайбы за матч, что является 3-м показателем в плей-офф, и показывает выше средних результаты в спецбригадах – 19,6% реализации большинства и 85,1% надежности в меньшинстве.

ЦСКА

ЦСКА в финале Западной конференции в шести матчах (4:2) сумел выбить из плей-офф главного претендента на титул – СКА, что стоило команде больших физических и эмоциональных затрат. В итоге на путь ко второму в своей истории финалу Кубка Гагарина москвичи потратили на два матча больше чем «Ак Барс» (16), и имели на три дня отдыха меньше.

Героем двух последних игр со СКА стал шведский вратарь ЦСКА Ларс Йоханссон, который сделал шатаут в пятом матче, а затем вышел на замену Ильи Сорокина в шестом (при счете 0:2), и снова сохранил свои ворота сухими. Не исключено, что именно Йоханссон начнет финальную серию против «Ак Барса» в воротах ЦСКА. При этом список травмированных у ЦСКА пуст. Отличную форму набрали нападающие Михаил Григоренко (9+3) и Кирилл Капризов (2+8).

ЦСКА прошел СКА благодаря шикарной игре в обороне, хотя в первых трех матчах москвичи искали инструменты, чтобы сдержать атаку соперника. По пропущенным шайбам, лишь 1,44 в среднем за матч, ЦСКА абсолютный лидер плей-офф. Но забрасывают армейцы не так уж много (в среднем 2,38 за матч и 7-й результат), а в большинстве и вовсе играют ужасно. Один из худших показателей в плей-офф – всего 8,9% реализации.

Прогноз

1,70ТМ 4,5

В регулярном чемпионате команды обменялись победами – сначала ЦСКА дома засушил «Ак Барс» 3:0, а затем казанцы взяли реванш на своем льду – 6:4. Соперники славятся своей оборонительной игрой, и вряд ли станут рисковать в первом матче. Можно присмотреться к ставке на тотал меньше 4,5 с коэффициентом 1,70.

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