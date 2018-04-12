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    Рискнем поставить на «Лос-Анджелес» в игре с «Вегасом»

    «Вегас» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 12 апреля

    НХЛ Вегас Голден Найтс Лос-Анджелес Кингз
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    Анже Копитар
    Анже Копитар
    nhl.com
    В рамках игрового дня плей-офф НХЛ 12 апреля «Вегас Голден Найтс» примет «Лос-Анджелес Кингз». Начало матча – 05:00 мск. Прогноз на «Вегас» — «Лос-Анджелес».

    «Вегас»

    «Вегас» завершил регулярный чемпион крупным выездным поражением от «Калгари» (1:7), которое стало для «Голден Найтс» вторым подряд. До этого «Найтс» шли на серии из трех побед кряду.

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    Некоторое время «Вегас» боролся даже за лидерство в Лиге и Западной конференции, но в конце регулярки сдал и довольствовался победой в Атлантическом дивизионе, что все равно является шикарным результатом для дебютанта НХЛ. Но главная проблема «Вегаса» сейчас — это травмы двух ключевых форвардов Джонатана Маршессо и Давида Перрона, а также одного из ведущих защитников Луки Сбисы, но он не играет достаточно давно.

    «Вегас» делает упор на атакующую скоростную игру с активным прессингом. В среднем за матч команда забрасывает 3,27 шайб, что является 5-м результатом в Лиге. В обороне тоже все неплохо – в среднем 2,74 пропущенные шайбы за матч и 8-е место. Чуть похуже обстоят дела со спецбригадами.

    «Лос-Анджелес»

    В последнем матче регулярного чемпионата «Лос-Анджелес» дома проиграла «Далласу» (2:4). Это поражение прервало серию из двух подряд побед и стало четвертым в последних 10 поединках.

    Ближайшие события

    «Лос-Анджелес» до последнего боролся за второе место в Тихоокеанском дивизионе, но в итоге выпал даже из тройки и финишировал на 7-м месте в Западной конференции, пропустив вперед «Сан-Хосе» и «Анахайм». В списке травмированных защитник Джейк Маззин, нападающие Алекс Яффалло и Тори Митчелл, но все трое могут вернуться в строй в ближайшее время.

    «Лос-Анджелес» абсолютно лучшая команда регулярного чемпионата НХЛ по надежности обороны – всего 2,46 пропущенных шайб в среднем за матч и 85% надежности в меньшинстве. Но атака у «Кингз» хромает — в среднем лишь 2,89 шайб за матч и 16-е место в регулярке.

    Прогноз

    2,05Победа «Лос-Анджелеса» в матче

    В четырех встречах в сезоне соперники разделили победы пополам, при этом «Кингз» выиграли две последние встречи у «Найтс» в том числе на их льду. «Вегас» сдал в результатах к концу регулярного чемпионата, при этом у команды на травмах два ключевых игрока атаки – Маршессо и Перрон. И это плохая новость для «Найтс», учитывая железобетонную оборону «Кингз». Конечно, номинально фаворитом считается «Вегас», но мы рискнем предложить ставку на победу «Лос-Анджелеса» в матче с коэффициентом 2,05.

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