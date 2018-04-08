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    «Колорадо» против «Сент-Луиса». Кто завоюет последнюю путевку в плей-офф от Запада?

    «Колорадо» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 8 апреля

    НХЛ Колорадо Эвеланш Сент-Луис Блюз
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    Владимир Тарасенко
    Владимир Тарасенко
    sportesnews
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 8 апреля «Колорадо Эвеланш» примет «Сент-Луис Блюз». Начало матча – 03:30 мск. Прогноз на «Колорадо» — «Сент-Луис».

    «Колорадо»

    В прошлом матче «Колорадо» на выезде уступил «Сан-Хосе» (2:4). Это поражение стало для команды третьим подряд, и теперь судьба последнего места в плей-офф от Восточной конференции решится в очной встрече с «Сент-Луисом».

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    «Эвеланш» и «Блюз» занимают 8-е и 9-е места в конференции соответственно, их разделяет всего одно очко, но «Колорадо» сыграл на матч больше. Главная проблема «Лавин» — травма основного вратаря россиянина Семена Варламова, который выбыл до конца сезона. Российский защитник Никита Задоров не набирает очки девять игр, но проводит на льду в среднем более 21 минуты. Нападающий Наиль Якупов в последний раз выходил на лед 2 апреля, и не может набрать очки 12 сыгранных матчей подряд.

    Самая сильная сторона в игре «Колорадо» — это спецбригады. У «Эвеланш» третье в лиге меньшинство (83,5% надежности) и 8-е большинство (21,8% реализации). В равных составах команда больше ориентируется на атаку, забрасывая в среднем 3,09 шайб за матч, что является 10-м показатель во всей НХЛ.

    «Сент-Луис»

    В прошлом матче «Сент-Луис» дома неожиданно уступил «Чикаго» (3:4). Это поражение стало четвертым подряд для «Блюз», которым осталось сыграть еще два матча на выезде — перед главной битвой сезона с «Колорадо» команда заедет в гости к «Чикаго».

    Ближайшие события

    В случае победы над «Блэкхокс» «Сент-Луис» оттеснит вниз «Колорадо», но в любом случае судьба последней от Востока путевки в плей-офф решится в личной встрече «Эвеланш» и «Блюз». В списке травмированных сразу пять игроков – защитники Джей Боумистер и Карл Гунарссон, нападающие Скотти Апшолл и наш Никита Сошников. Российский нападающий Владимир Тарасенко в последних пяти матчах набрал 6 (4+2) очков. Форвард Иван Барбашев не набирает очки 11 матчей кряду.

    «Сент-Луис» уповает на свою оборону, пропуская в среднем 2,80 шайб за матч – это 8-й показатель в НХЛ. При этом у «Блюз» второе худшее большинство в НХЛ (лишь 15,2% реализации) и одна из худших атак Лиги в целом.

    Прогноз

    2,56Гол в каждом периоде — нет

    Предстоящая встреча – уже пятая в сезоне для соперников. Трижды победу праздновал «Сент-Луис», и лишь один раз «Колорадо», зато в последней игре и на льду «Блюз» (4:1). Конечно, предсказать победителя в этой битве сложно, но вряд ли соперники будут лететь сломя голову в атаку, учитывая важность результата. Можно присмотреться к ставке на то, что хотя бы один период завершится без заброшенных шайб с коэффициентом 2,56.

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