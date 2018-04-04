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    Одержит ли СКА третью подряд победу над ЦСКА?

    ЦСКА – СКА. Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 4 апреля

    КХЛ СКА ЦСКА
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    Одержит ли СКА третью подряд победу над ЦСКА?
    cska-hockey.ru
    В рамках финала конференции плей-офф КХЛ 4 апреля московский ЦСКА примет питерский СКА. Начало матча – 19:30 мск. Прогноз на ЦСКА – СКА.

    ЦСКА

    В прошлом матче ЦСКА дома проиграл СКА (2:5). Это поражение стало вторым подряд в серии для москвичей, которые теперь проигрывают 1:2. Предстоящий матч станет вторым домашним для ЦСКА и будет иметь важнейшее значение для дальнейшей интриги в серии.

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    В третьей игре ЦСКА снова не смог рассчитывать на форвардов Максима Шалунова и Сергея Шумакова, которые продолжают лечение. Их отсутствие заметно сказывается на атакующем потенциале команды Игоря Никитина. Также в прошлом матче впервые провалился основной вратарь Илья Сорокин, который был заменен на шведа Ларса Йоханссона после четвертой пропущенной шайбы. Не исключено, что Сорокин останется в запасе на четвертый матч.

    Если в первых двух раундах плей-офф ЦСКА за 10 матчей пропустил всего 10 шайб, то в трех поединках со СКА москвичи позволили сопернику отличиться уже 11 раз. При этом сами в двух последних играх забросили лишь два гола. Более того, три поединка кряду ЦСКА не забрасывает шайбы в большинстве. У ЦСКА проблемы во всех линиях.

    СКА

    После поражения в первом матче серии (4:5 ОТ), СКА сумел собраться и переломить ее ход в свою пользу. Два поединка подряд армейцы Санкт-Петербурга доминируют, одержав победы как на своем льду, так и на льду ЦСКА. В случае успеха в четвертом матче серии, СКА окажется в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина.

    Ближайшие события

    После неудачной первой игры основной вратарь Микко Коскинен исправился вместе со всей командой, пропустив лишь два гола за два матча. Продолжили набирать очки Вадим Шипачев (передача) и Патрик Торесен (гол), которые не играли в первом поединке. В третьем с ними в звене играл Илья Ковальчук, но снова безрезультативно. Однако даже без очков Ковальчука атака СКА выглядит неудержимой.

    Во всех трех матчах СКА сумел раскрыть оборону ЦСКА, которая считалась эталонной – 11 заброшенных шайб. Кроме того, в двух последних матчах подопечные Олега Знарка пропустили всего две шайбы. Если отбросить провал в первом матче серии, клуб из Санкт-Петербурга сейчас выглядит практически безупречно.

    Прогноз

    3,94Ничья в основное время

    СКА повел в серии и попытается развить успех на льду ЦСКА, что может стать началом конца плей-офф для москвичей. ЦСКА, безусловно, постарается сравнять счет в серии и бросит на это все силы. Не исключено, что в итоге нас может ждать ничья в основное время. Ставка рискованная, но с хорошим коэффициентом – 3,94.

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