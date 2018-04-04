ЦСКА – СКА. Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 4 апреля

ЦСКА

В прошлом матче ЦСКА дома проиграл СКА (2:5). Это поражение стало вторым подряд в серии для москвичей, которые теперь проигрывают 1:2. Предстоящий матч станет вторым домашним для ЦСКА и будет иметь важнейшее значение для дальнейшей интриги в серии.

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В третьей игре ЦСКА снова не смог рассчитывать на форвардов Максима Шалунова и Сергея Шумакова, которые продолжают лечение. Их отсутствие заметно сказывается на атакующем потенциале команды Игоря Никитина. Также в прошлом матче впервые провалился основной вратарь Илья Сорокин, который был заменен на шведа Ларса Йоханссона после четвертой пропущенной шайбы. Не исключено, что Сорокин останется в запасе на четвертый матч.

Если в первых двух раундах плей-офф ЦСКА за 10 матчей пропустил всего 10 шайб, то в трех поединках со СКА москвичи позволили сопернику отличиться уже 11 раз. При этом сами в двух последних играх забросили лишь два гола. Более того, три поединка кряду ЦСКА не забрасывает шайбы в большинстве. У ЦСКА проблемы во всех линиях.

СКА

После поражения в первом матче серии (4:5 ОТ), СКА сумел собраться и переломить ее ход в свою пользу. Два поединка подряд армейцы Санкт-Петербурга доминируют, одержав победы как на своем льду, так и на льду ЦСКА. В случае успеха в четвертом матче серии, СКА окажется в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина.

После неудачной первой игры основной вратарь Микко Коскинен исправился вместе со всей командой, пропустив лишь два гола за два матча. Продолжили набирать очки Вадим Шипачев (передача) и Патрик Торесен (гол), которые не играли в первом поединке. В третьем с ними в звене играл Илья Ковальчук, но снова безрезультативно. Однако даже без очков Ковальчука атака СКА выглядит неудержимой.

Во всех трех матчах СКА сумел раскрыть оборону ЦСКА, которая считалась эталонной – 11 заброшенных шайб. Кроме того, в двух последних матчах подопечные Олега Знарка пропустили всего две шайбы. Если отбросить провал в первом матче серии, клуб из Санкт-Петербурга сейчас выглядит практически безупречно.

Прогноз

3,94Ничья в основное время

СКА повел в серии и попытается развить успех на льду ЦСКА, что может стать началом конца плей-офф для москвичей. ЦСКА, безусловно, постарается сравнять счет в серии и бросит на это все силы. Не исключено, что в итоге нас может ждать ничья в основное время. Ставка рискованная, но с хорошим коэффициентом – 3,94.

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