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    Удвоит ли «Ак Барс» преимущество в серии с «Трактором»?

    «Ак Барс» — «Трактор». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 1 апреля

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    Удвоит ли «Ак Барс» преимущество в серии с «Трактором»?
    ak-bars.ru
    В рамках финала конференции плей-офф КХЛ 1 апреля казанский «Ак Барс» примет челябинский «Трактор». Начало матча – 17:00 мск. Прогноз на «Ак Барс» — «Трактор».

    «Ак Барс»

    В первом матче финальной серии Восточной конференции «Ак Барс» сумел справиться с «Трактором». Казанцы одержали важную стартовую победу на своем льду и повели в серии 1:0, но теперь для подопечных Зинетулы Билялетдинова очень важно закрепить успех перед выездом в Челябинск.

    Все прогнозы на КХЛ

    В первой игре неплохо сыграл вратарь Эмиль Гарипов, и в целом «Ак Барс» традиционно дисциплинировано выглядел в обороне, допустив лишь два удаления. При этом в атаке казанцы не реализовали ряд моментов в нападении и были вынуждены отыгрываться по ходу поединка. Спастись удалось лишь в конце третьего периода, забросив две шайбы с интервалом в несколько минут. Отмечаем голы лидеров – Станислава Галиева и Джастина Азеведо.

    В целом именно реализация моментов была главной проблемой «Ак Барса» в первом поединке. Хозяева не реализовали четыре удаления в составе соперника, нанесли по воротам «Трактора» 43 броска в створ, но лишь в конце матча добились своего. Реализация и большинства – две проблемы команды в первом матче.

    «Трактор»

    «Трактор» проиграл первый матч серии (1:2), но в целом выглядел неплохо и может рассчитывать на положительный результат в дальнейшем. Важной игрой для челябинцев будет именно вторая игра серии в Казани. В случае, если «Трактор» проиграет снова, вытащить серию будет очень непросто.

    Ближайшие события

    В первой игре снова результативно сыграло ударное легионерское звено «Трактора» — Рихард Гюнге забросил, Линус Виделль отдал. Прекрасную игру продемонстрировал голкипер Павел Францоуз, отразивший 41 из 43 бросков в створ. При этом из-за травмы по-прежнему не может помочь команде один из важных нападающих команды – Игорь Полыгалов.

    В целом «Трактор» показал свои сильные стороны – дисциплинированную игру в обороне, хорошую игру в меньшинстве, «убив» все четыре большинства соперника, и долгое время держал победный счет. Челябинцам не хватило сил на конец матча, и это можно обьяснить усталостью после тяжелой серии с «Салаватом».

    Прогноз

    1,77Победа «Ак Барса» в основное время

    Второй матч серии в Казани может стать ключевым. В случае, если «Ак Барс» одержит вторую победу, «Трактору» придется очень просто – учитывая форму соперника и накопившуюся усталость. Наверняка в Казани это также понимают и сделают все, чтобы дожать соперника. Можно присмотреться к ставке на победу «Ак Барса» в основное время с коэффициентом 1,77.

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    «Ак Барс» обыграет «Трактор» в первом матче финала Востока«Ак Барс» — «Трактор». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 30 марта
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