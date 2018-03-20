«Монреаль» — «Флорида». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 20 марта

«Монреаль»

В прошлом поединке «Монреаль» на выезде проиграл «Торонто» (0:4), потерпев свое второе поражение подряд и седьмое в последних восьми матчах.

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«Монреаль» давно оставил мысли о плей-офф, идет на 13-м месте в Восточной конференции, и занимается проверкой молодежи в боевых условиях. Главная проблема «Канадиенс» — травмы. В лазарете пребывают сразу девять хоккеистов. Основной вратарь Кэри Прайс, защитники Ринат Валиев, Виктор Мете, Ши Вэбер и Дэвид Шлемко, а также нападающие Алеш Гемски, Филип Дано, Макс Пасиоретти и Эндрю Шоу. Правда, возвращение Валиева, Шоу, Шлемко и Дано возможно в ближайших играх. Российский форвард Никита Щербак в последних пяти матчах забросил одну шайбу.

Практически по всем показателям «Монреаль» одна из худших команд в НХЛ. Единственный неплохой показатель у «Канадиенс» при игре в большинстве — 21% реализации и достаточно высокое 12-е место в Лиге.

«Флорида»

В прошлом поединке «Флорида» проиграла дома «Эдмонтону» (2:3). Это поражение стало вторым для «Пантерз» в последних трех матчах. Однако в целом в последних десяти играх команда одержала семь побед.

«Флорида» занимает девятое место в Восточной конференции и все еще борется за плей-офф. От «Нью-Джерси», идущим 8-м, «Пантерз» отделяет пять очков, но у «Дэвилз» на два сыгранных матча больше. В лазарете лишь один игрок – защитник Алекс Петрович. Российский нападающий Евгений Дадонов в последних пяти матчах забросил две шайбы и отдал три результативные передачи.

«Флорида» не входит в число лидеров НХЛ по командной статистике, но у «Пантерз» неплохая атака – в среднем 3,00 заброшенные шайбы за матч и 12-я позиция. При этом есть проблемы с обороной и спецбригадами.

Прогноз

2,22Победа «Флориды» в основное время

В трех предыдущих встречах соперников две победы одержала «Флорида», и обе на своем льду, тогда как «Монреаль» был сильнее у себя дома. Однако это было еще на старте сезона, а сейчас команды пребывают в разных ситуациях. «Флориде» нужна победа, и с таким соперником как «Монреаль» она ее обязана брать. Рекомендуем присмотреться к ставке на победу «Флориды» в основное время с коэффициентом 2,22.

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