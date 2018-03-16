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    «Айлендерс» и «Вашингтон» могут порадовать результативным поединком

    «Айлендерс» — «Вашингтон» Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 16 марта

    НХЛ Нью-Йорк Айлендерс Вашингтон Кэпиталз
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    Александр Овечкин
    Александр Овечкин
    nhl.com
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 16 марта «Нью-Йорк Айлендерс» примет «Вашингтон Кэпиталз» Начало матча – 02:00 мск. Прогноз на «Айлендерс» — «Вашингтон» Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 16 марта.

    «Айлендерс»

    В прошлом поединке «Айлендерс» на выезде обыграли «Калгари» (5:2). Это поражение прервало ужасную серию из 8 подряд поражений, которая началась для «Островитян» почти месяц назад. С другой стороны, серия матчей с набранными очками увеличилась до четырех.

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    Месяц назад «Айлендерс» были реальными претендентами на место в плей-офф Восточной конференции. Но сейчас команда занимает лишь 11-е место и отстает от зоны плей-офф уже на 8 очков. Главная проблема «Айлендерс» — это травмы. Российский нападающий Николай Кулемин не выходит на лед с 7 ноября, в списке травмированных также вратарь Томас Грайсс, защитники Кэлвин Де Хан и Скотт Мэйфилд, форварды Алан Квин и Шэйн Принц.

    Не так давно «Айлендерс» были самой атакующей командой в НХЛ. Но сейчас «Островитяне» забрасывают в среднем 3,17 шайб за матч – это 9-е место в Лиге. Зато оборона у клуба из Нью-Йорка однозначно худшая в НХЛ – в среднем 3,51 пропущенные шайбы за матч и лишь 75,4% надежности в меньшинстве.

    «Вашингтон»

    В прошлом поединке «Вашингтон» в родных стенах в овертайме обыграл «Виннипег» (3:2), одержав свою вторую подряд победу после двух кряду поражений. Всего в последних десяти поединках на счету «Кэпиталз» лишь пять побед.

    Ближайшие события

    Тем не менее, «Вашингтону» удалось снова вернуться на первое место в Столичном дивизионе, оттеснив вниз «Питтсбург». Список травмированных пуст, а российский нападающий Александр Овечкин недавно перешагнул гроссмейстерский рубеж в 600 шайб в НХЛ. Всего в последних пяти матчах на его счету три гола. Нападающий Евгений Кузнецов в прошлом матче прервал серию из трех игр без очков, оформив гол+пас. На счету защитника Дмитрия Орлова две передачи в последних пяти матчах.

    «Вашингтон» делает ставку на игру в атаке, но в последних поединках результативность нападения несколько снизилась. Сейчас в среднем за матч «Кэпиталз» забрасывают 2,99 шайб – это 12-й результат в Лиге. Зато «Столичные» реализуют 21,9% большинства, что является 5-м показателем в НХЛ.

    Прогноз

    1,85ТБ 5,5

    Две предыдущие встречи соперников завершились разменом домашними победами. Обе команды акцентируют внимание на атаке, так что можно присмотреться к ставке на тотал больше 5,5 за 1,85.

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