«Питтсбург» — «Даллас» Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 12 марта

«Питтсбург»

В прошлом матче «Питтсбург» на выезде обыграл «Филадельфию» (5:2), одержав третью победу подряд. В общей сложности из последних десяти матчей «Пингвинз» выиграли семь. Перед игрой с «Далласом» команда также заедет в гости к «Торонто».

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Сейчас «Питтсбург» возглавляет Столичный дивизион, на одно очко опережая «Вашингтон» и на три «Филадельфию». В списке травмированных основной вратарь Мэтт Мюррей, нападающие Зак Астон-Риизе, Брайан Раст и Доминик Симон. Российский нападающий Евгений Малкин в четырех последних матчах забросил две шайбы и отдал шесть результативных передач.

«Питтсбург» обладает одной из сильнейших атакующих линий в НХЛ. В среднем за игру «Пингвинз» забрасывают 3,27 шайбы – это 5-е место в Лиге, и лучше всех реализуют большинство – 26,4%. Но при этом команда много пропускает и есть проблемы с вратарями.

«Даллас»

В прошлом матче «Даллас» дома обыграл «Анахайм» (2:1), прервав серию из двух поражений подряд. Всего в последних пяти поединках «Старз» проиграли трижды.

«Даллас» занимает 7-е место в Западной конференции, и на три очка отстает от «Миннесоты», замыкающей топ-тройку Центрального дивизиона. В списке травмированных основной вратарь Бэн Бишоп, нападающие Мартин Ганзал и Радек Факса. Российский нападающий Александр Радулов не набирал очки два матча подряд, а до этого в трех поединках забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.

«Даллас» делает ставку на игру в обороне. В среднем команда пропускает 2,57 шайбы за матч и показывает 83,3% надежности в меньшинстве – по этим показателям «Старз» входят в топ-5 команд НХЛ. Но в атаке «Даллас» выглядит гораздо слабее.

Прогноз

2,61Победа «Далласа» в матче

В первой встрече сезона «Даллас» дома по буллитам одолел «Питтсбург» (4:3). Хотя сейчас «Пингвинз» выглядят явным фаворитом, им еще предстоит сыграть на выезде с «Торонто», так что можно рискнуть поставить на победу более свежего «Далласа» в матче с коэффициентом 2,61.

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