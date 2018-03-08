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    ЦСКА оставит «Спартак» вне плей-офф уже в четвертом матче серии

    «Спартак» — ЦСКА Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 8 марта

    КХЛ Спартак ЦСКА
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    Илья Сорокин
    Илья Сорокин
    cska-hockey.ru
    В рамках игрового дня плей-офф КХЛ 8 марта московский «Спартак» примет московский ЦСКА. Начало матча – 17:00 мск. Прогноз на «Спартак» — ЦСКА Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 8 марта.

    «Спартак»

    В прошлом матче «Спартак» потерпел третье поражение в серии с ЦСКА (1:3) и теперь находится на грани вылета из плей-офф. При этом рискуют сделать это москвичи, забросив меньше всех шайб в плей-офф.

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    «Спартак» не может рассчитывать лишь на одного травмированного игрока — защитника Дмитрия Юдина, однако все остальные лидеры команды в строю. Среди них и Бен Максвелл, и Лукаш Радил и Райан Стоа. Но пока они выглядят на фоне армейцев абсолютно беспомощными.

    «Спартак» до третьей игры был единственной командой, которая не забросила ни одной шайбы в двух стартовых матчах плей-офф. В целом, три поединка красно-белые проиграли с общим счетом 1:10. При этом стоит отметить, что в регулярном чемпионате «Спартак» был среди лидеров по результативности.

    ЦСКА

    ЦСКА подтверждает ранг одного из главных претендентов на Кубок Гагарина. В трех матчах армейцы не оставили ни единого шанса сопернику. Исключение – второй поединок, который завершился с шатким преимуществом в одну шайбу (1:0). Но для подопечных Игоря Никитина это нормальный счет.

    Ближайшие события

    В двух стартовых матчах серии основному вратарю команды Илье Сорокину удалось сделать два подряд шатаута, а сухая серия Ильи в плей-офф прервалась на отметке в 177 минут и 32 секунды. Совсем чуть-чуть не дотянул Сорокин до третьей сухой победы, но одна пропущенная шайба это и так великолепный показатель.

    ЦСКА подтверждает звание команды с самой сильной обороной в КХЛ. Всего одна пропущенная шайба в трех встречах, причем пропустили армейцы тогда, когда результат уже был сделан.

    Прогноз

    1,50Победа ЦСКА в основное время

    Шансов продлить серию хотя бы до пяти матчей у «Спартака» практически нет. ЦСКА явный фаворит и можно присмотреться к почти гарантированной ставке на победу ЦСКА в основное время с коэффициентом 1,50.

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