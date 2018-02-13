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    «Эдмонтон» будет стремиться взять два очка в игре с «Флоридой»

    «Эдмонтон» — «Флорида». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 13 февраля

    НХЛ Эдмонтон Ойлерз Флорида Пантерз
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    Евгений Дадонов
    Евгений Дадонов
    nhl.com
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 13 февраля «Эдмонтон Ойлерз» примет «Флориду Пантерз». Начало матча – 05:00 мск. Прогноз на «Эдмонтон» — «Флорида».

    «Эдмонтон»

    В прошлом матче «Эдмонтон» на выезде проиграл «Сан-Хосе» (4:6), потерпев свое третье поражение подряд после серии из трех матчей с набранными очками.

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    «Эдмонтон» занимает 13-е место в Западной конференции и отстает от зоны плей-офф на внушительные 16 очков. В списке травмированных защитник Андрей Секера, нападающие Дрэйк Кажжюла и Райан Ньюджент-Хопкинс. Российский форвард Антон Слепышев в последних трех матчах набрал 2 (1+1) очка, тогда как в предыдущих 22 поединках на его счету было всего три балла.

    «Эдмонтон» абсолютно худшая команда НХЛ по игре в спецбригадах большинства и меньшинства, а также одна из худших по игре в обороне. Но атака во главе с Коннором Макдэвидом у «Ойлерз» относительно неплохая – 2,78 шайбы в среднем за матч и 22-е место в Лиге.

    «Флорида»

    В прошлом матче «Флорида» уступила дома «Лос-Анджелесу» (1:3), прервав серию из четырех побед подряд. Тем не менее, отставание от зоны плей-офф по-прежнему велико.

    Ближайшие события

    «Флорида» занимает 12-е место в Восточной конференции и отстает от 8-го места на девять очков. В списке травмированных по-прежнему основной вратарь команды Роберто Люонго. Российский форвард Евгений Дадонов в последних пяти матчах набрал 2 (1+1) очка, перешагнув рубеж в 30 очков за сезон, но в последних двух поединках результативных баллов не набирал.

    «Флорида» также не может похвастаться хорошей статистикой и лишь по игре на точке вбрасываний входит в топ-10 команд Лиги. В топ-20 «Пантерз» идут по игре в меньшинстве – 79,8% надежности.

    Прогноз

    1,61Победа «Эдмонтона» в матче

    Это первая встреча команд в сезоне, но учитывая, что «Эдмонтон» идет на серии из трех поражений, будет играть дома и захочет прервать полосу неудач, можно присмотреть к ставке на победу «Эдмонтона» в матче с коэффициентом 1,61.

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