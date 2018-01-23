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    Проиграет ли «Ак Барс» третий домашний матч кряду?

    «Ак Барс» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 23 января

    КХЛ Ак Барс ЦСКА
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    Проиграет ли «Ак Барс» третий домашний матч кряду?
    ak-bars.ru
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата КХЛ 23 января казанский «Ак Барс» примет московский ЦСКА. Начало матча – 19:30 мск.

    «Ак Барс»

    Лидер Восточной конференции в конце регулярки столкнулся с проблемами. В прошлом матче «Ак Барс» проиграл дома «Витязю» (0:2) и потерпел свое второе поражение подряд. Причем до этого казанцы уступили одному из аутсайдеров лиги «Словану» (2:4).

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    Всего в пяти последних матчах «Ак Барс» проиграл трижды, но пока что удерживает лидерство на Востоке. В лазарете команды пребывает сразу пять человек – защитник Роман Абросимов, нападающие Ярослав Косов, Федор Малыхин, Андрей Попов и Никита Язов. Это несколько усложняет процесс формирования ростера на матчи.

    В плане статистики «Ак Барс» один из лидеров КХЛ. Команда пропускает всего 2,19 шайбы в среднем за матч (5-й результат) и забрасывает в среднем 2,74 шайбы за матч (4-й результат). Единственная проблема – игра в большинстве — 18,8% реализации и лишь 13-е место.

    ЦСКА

    В прошлом матче ЦСКА на выезде обыграл «Сочи» (3:1), прервав серию из двух подряд поражений, которые армейцы до этого потерпели в Уфе и Нижнекамске.

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    С другой стороны, второму месту ЦСКА абсолютно ничего не угрожает, так что москвичи могут спокойно готовиться к плей-офф и стараться избегать травм. Тем более, лидерам команды предстоит участие еще и в Олимпийских играх. В лазарете только один игрок – нападающий Александр Попов.

    ЦСКА, конечно же, славится своей надежной игрой в обороне. Всего 1,45 пропущенные шайбы в среднем за игру – лучший результат в Лиге. И в последних трех матчах, несмотря на два поражения, армейцы пропустили всего четыре шайбы. В атаке москвичи чуть уступают СКА и идут на 2-м месте по заброшенным шайбам – в среднем 3,11 шайбы за матч. Главная проблема – спецбригады большинства и меньшинства. По двум показателям ЦСКА только 10-й в Лиге.

    Прогноз

    2,00Гол в каждом периоде – нет.

    Первая встреча команд в сезоне завершилась сухой победой ЦСКА в Москве (3:0). Соперники обладают достаточно надежной обороной. При этом «Ак Барс» играет дома после двух поражений и против одной из мощнейший команд КХЛ. Главная задача казанцев – сыграть надежнее в защите. Можно присмотреться к ставке на то, что хотя бы один из периодов матча завершится без голов с коэффициентом 2,00.

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