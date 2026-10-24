прогноз на матч 8-го тура Лиги 1, ставка за 1.97

25 октября в восьмом туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Тулуза» и «Труа». Начало встречи — в 19:15 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.97.

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«Тулуза»

Турнирное положение: «Тулуза» в семи матчах Лиги 1 набрала 9 очков и расположилась на 12-й строчке чемпионата Франции.

Последние матчи: В рамках минувшего игрового дня «Тулуза» на выезде переиграла «Ле Ман» (3:0). По голу забили Каспер Тенгстедт, Джейсон Рассел-Роу, Арон Деннум.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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Календарь и таблица Лиги 1

Состояние команды: в последних пяти матчах «Тулуза» одержала две победы, сыграла две встречи вничью и в одном поединке потерпела поражение.

«Труа»

Турнирное положение: в чемпионате Франции «Труа» занимает 17-е место, набрав 4 очка.

Последние матчи: в седьмом туре Лиги 1 «Труа» на своём поле проиграл «Лансу» (1:3).

Не сыграют: в составе «Труа» из-за травм не сыграют Исмаэль Бура и Якуба Коне.

Состояние команды: «Труа» не может выиграть на протяжении шести матчей подряд, сыграв одну встречу вничью и в пяти поединках потерпев поражение.

На что ставят в матче Тулуза — Труа Букмекерские коэффициенты на матч Тулуза — Труа: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Труа» занимает 17-е место в чемпионате Франции

«Тулуза» занимает 12-е место в чемпионате Франции

«Труа» не может выиграть в шестом матче подряд: 1 ничья и 5 поражений

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Тулузы» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.60metallurg-kuzbass metallurg-kuzbass. Ничья оценивается в 4.20. На победу «Труа» — 5.20.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.95 и 1.80.

Прогноз: «Труа» испытывает не лучшие времена, команда проигрывает в каждом матче. У «Тулузы» есть хороший шанс подправить турнирное положение в Лиге 1. Стоит рискнуть в пользу победы хозяев.

1.97 Фора «Тулузы» (-1) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч «Тулуза» — «Труа» позволит вывести на карту выигрыш 970₽, общая выплата — 1970₽

Ставка: Фора «Тулузы» (-1) с коэффициентом 1.97.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.95 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Тулуза» — «Труа» позволит вывести на карту выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.95.