25 октября в восьмом туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Тулуза» и «Труа». Начало встречи — в 19:15 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.97.
«Тулуза»
Турнирное положение: «Тулуза» в семи матчах Лиги 1 набрала 9 очков и расположилась на 12-й строчке чемпионата Франции.
Последние матчи: В рамках минувшего игрового дня «Тулуза» на выезде переиграла «Ле Ман» (3:0). По голу забили Каспер Тенгстедт, Джейсон Рассел-Роу, Арон Деннум.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: в последних пяти матчах «Тулуза» одержала две победы, сыграла две встречи вничью и в одном поединке потерпела поражение.
«Труа»
Турнирное положение: в чемпионате Франции «Труа» занимает 17-е место, набрав 4 очка.
Последние матчи: в седьмом туре Лиги 1 «Труа» на своём поле проиграл «Лансу» (1:3).
Не сыграют: в составе «Труа» из-за травм не сыграют Исмаэль Бура и Якуба Коне.
Состояние команды: «Труа» не может выиграть на протяжении шести матчей подряд, сыграв одну встречу вничью и в пяти поединках потерпев поражение.
Статистика для ставок
- «Труа» занимает 17-е место в чемпионате Франции
- «Тулуза» занимает 12-е место в чемпионате Франции
- «Труа» не может выиграть в шестом матче подряд: 1 ничья и 5 поражений
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Тулузы» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.60metallurg-kuzbass metallurg-kuzbass. Ничья оценивается в 4.20. На победу «Труа» — 5.20.
ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.95 и 1.80.
Прогноз: «Труа» испытывает не лучшие времена, команда проигрывает в каждом матче. У «Тулузы» есть хороший шанс подправить турнирное положение в Лиге 1. Стоит рискнуть в пользу победы хозяев.
Ставка: Фора «Тулузы» (-1) с коэффициентом 1.97.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.95.