прогноз на матч 21-го тура чемпионата Латвии, ставка за 2.08

30 июня в 21-м туре чемпионата Латвии по футболу сыграют «Лиепая» и «Огре Юнайтед». Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.08.

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«Лиепая»

Турнирное положение: «Лиепая» проводит продуктивный сезон. Команда на данный момент находится на 4-м месте турнирной таблицы.

При этом «Лиепая» аж на 14 очков отстает от топ-3. Команда забила всего 23 мяча в 20 поединках латвийского чемпионата.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Лиепая» была бита РФШ (0:2).

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Плюс поединок с «Ригой» завершился конфузом (0:4). К тому же немного ранее команда уступила еще и скромной «Гробине» (0:1).

В пяти своих последних матчах «Лиепая» добыла две виктории. В этих поединках команда отличилась 5 забитыми мячами при восьми пропущенных в свои ворота.

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Состояние команды: «Лиепая» нынче угодила в психологическую яму. Команда потерпела три поражения подряд, к тому же не забивала в этих матчах.

Притом, что «Лиепая» является сугубо домашней командой. Из семи побед пять были добыты в родных стенах. Да и математические шансы на попадание на пьедестал еще не потеряны.

«Огре Юнайтед»

Турнирное положение: Эта команда пока твердо стоит на вылет. «Огре Юнайтед» ныне пребывает на последнем месте турнирной таблицы.

При этом «Огре Юнайтед» на 7 очков отстает от спасительной восьмой позиции. А вот в свои ворота команда пропустила аж 50 мячей в 20 матчах. Не оборона, а проходной двор!

Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла три очка. «Огре Юнайтед» переиграл «Тукумс» (3:2), чем несколько закрутил интригу в борьбе за выживание.

До того команда была разбита мощным РФШ (0:6). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Елгаве» (2:0).

Нынче «Огре Юнайтед» находится на эмоциональном подъеме. Команда победила в двух из трех последних матчей. Причем эти победы стали для нее первыми в текущем сезоне.

Состояние команды: «Огре Юнайтед» по сути только приспособился к условиям элитного дивизиона. Появляется достаточно крепкий коллектив, способный помотать нервы соперникам.

Вот только в десяти поединках вне родных стен «Огре Юнайтед» добыл лишь 3 зачетных балла. Всего одна выездная победа — явно не то, с чем можно рассчитывать на позитивный исход сезона.

При этом «Огре Юнайтед» нынче серьезно набрал обороты. Команда в среднем забивает гол за матч, плюс ощутила вкус побед.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лиепая» — безусловный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа команды оценивается букмекерами с коэффициентом 1.34. Ничья — в 5.05, успех соперника — в 6.37.

Букмекеры предлагают рассмотреть ТБ 2.5 за 1.41, а вот ТМ 2.5 можно взять за 2.52.

Прогноз: «Лиепая» сражается за высокие места, тогда как «Огре Юнайтед» заметно прибавил в летнем цикле.

2.08 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч «Лиепая» — «Огре Юнайтед» принесёт чистый выигрыш 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники распишут мировую.

2.61 Ничья в 1-м тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.61 на матч «Лиепая» — «Огре Юнайтед» принесёт прибыль 1610₽, общая выплата — 2610₽

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.61.

Пять причин, почему ставка зайдет