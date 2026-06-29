30 июня в 21-м туре чемпионата Латвии по футболу сыграют «Лиепая» и «Огре Юнайтед». Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.08.
«Лиепая»
Турнирное положение: «Лиепая» проводит продуктивный сезон. Команда на данный момент находится на 4-м месте турнирной таблицы.
При этом «Лиепая» аж на 14 очков отстает от топ-3. Команда забила всего 23 мяча в 20 поединках латвийского чемпионата.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Лиепая» была бита РФШ (0:2).
Плюс поединок с «Ригой» завершился конфузом (0:4). К тому же немного ранее команда уступила еще и скромной «Гробине» (0:1).
В пяти своих последних матчах «Лиепая» добыла две виктории. В этих поединках команда отличилась 5 забитыми мячами при восьми пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Лиепая» нынче угодила в психологическую яму. Команда потерпела три поражения подряд, к тому же не забивала в этих матчах.
Притом, что «Лиепая» является сугубо домашней командой. Из семи побед пять были добыты в родных стенах. Да и математические шансы на попадание на пьедестал еще не потеряны.
«Огре Юнайтед»
Турнирное положение: Эта команда пока твердо стоит на вылет. «Огре Юнайтед» ныне пребывает на последнем месте турнирной таблицы.
При этом «Огре Юнайтед» на 7 очков отстает от спасительной восьмой позиции. А вот в свои ворота команда пропустила аж 50 мячей в 20 матчах. Не оборона, а проходной двор!
Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла три очка. «Огре Юнайтед» переиграл «Тукумс» (3:2), чем несколько закрутил интригу в борьбе за выживание.
До того команда была разбита мощным РФШ (0:6). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Елгаве» (2:0).
Нынче «Огре Юнайтед» находится на эмоциональном подъеме. Команда победила в двух из трех последних матчей. Причем эти победы стали для нее первыми в текущем сезоне.
Состояние команды: «Огре Юнайтед» по сути только приспособился к условиям элитного дивизиона. Появляется достаточно крепкий коллектив, способный помотать нервы соперникам.
Вот только в десяти поединках вне родных стен «Огре Юнайтед» добыл лишь 3 зачетных балла. Всего одна выездная победа — явно не то, с чем можно рассчитывать на позитивный исход сезона.
При этом «Огре Юнайтед» нынче серьезно набрал обороты. Команда в среднем забивает гол за матч, плюс ощутила вкус побед.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лиепая» — безусловный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа команды оценивается букмекерами с коэффициентом 1.34. Ничья — в 5.05, успех соперника — в 6.37.
Букмекеры предлагают рассмотреть ТБ 2.5 за 1.41, а вот ТМ 2.5 можно взять за 2.52.
Прогноз: «Лиепая» сражается за высокие места, тогда как «Огре Юнайтед» заметно прибавил в летнем цикле.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.08.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники распишут мировую.
Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.61.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Лиепая» забивает в среднем фактически гол за матч
- «Огре Юнайтед» в среднем пропускает больше двух мячей за матч
- Лиепайчане одолели «Огре Юнайтед» в обоих очных поединках
- «Лиепая» является чисто домашней командой
- «Огре Юнайтед» заметно прибавил в летнем цикле