прогноз на матч 19-го тура чемпионата Литвы, ставка за 2.14

29 июня в 19-м туре чемпионата Литвы по футболу сыграют «Шяуляй» и «ТрансИнвест». Начало игры — в 18:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.14.

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«Шяуляй»

Турнирное положение: Шяуляйцы докатились до борьбы за выживание. Команда находится на скромном 9-м месте турнирной таблицы.

При этом «Шяуляй» набрал всего лишь 13 очков в 17 матчах. Плюс ко всему, команда в текущем чемпионате разжилась всего тремя победами. Да и пропускает она в среднем 2 мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Шяуляй» в кубковом матче одолел «Джюгас Тельшяй» (2:1).

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Правда, поединок с «Паневежисом» завершился поражением (2:3). А вот немного ранее команда уступила еще и «Судуве» (1:2).

В пяти своих последних матчах «Шяуляй» добыл всего одну победу. В этих поединках команда отличилась 9 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

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Состояние команды: «Шяуляй» в среднем забивает один мяч за матч. А вот отставание от спасительной восьмой позиции составляет 5 очков.

Притом, что «Шяуляй» является сугубо домашней командой. Шяуляйцы выигрывают только в родных стенах. Да и в нынешней диспозиции команде срочно нужно набирать очки.

«ТрансИнвест»

Турнирное положение: Эта команда уже стала одним из открытий чемпионата. «ТрансИнвест» ныне пребывает на 4-м месте турнирной таблицы чемпионата Литвы.

При этом «ТрансИнвест» лишь на 3 очка отстает от лидера, имея к тому же матч в запасе. А вот в свои ворота команда пропустила 21 мяч в 16 матчах.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда уступила в серии пенальти «Дайнаве». «ТрансИнвест» вылетел из Кубка страны, и теперь сконцентрируется на чемпионате.

А вот до того команда была бита «Кауно Жальгирисом» (1:2). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Паневежису» (2:1).

Нынче «ТрансИнвест» не блещет стабильностью результатов. Команда не может победить в двух поединках кряду. Да и вообще, забила она всего 24 мяча в 16 поединках.

Состояние команды: «ТрансИнвест» имеет все шансы реально вклиниться в чемпионскую гонку. К тому же украинец Егор Глушач забил уже 8 мячей.

Так или иначе, в восьми поединках вне родных стен «ТрансИнвест» добыл 13 зачетных баллов. В них команда отличилась всего 15 результативными выстрелами.

При этом «ТрансИнвест» до двух последних неудач победил дважды кряду. Вот только в созидательном плане команда испытывает заметные сложности.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «ТрансИнвест» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа команды оценивается букмекерами с коэффициентом 1.64. Ничья — в 3.95, успех соперника — в 4.34.

Букмекеры предлагают рассмотреть ТБ 2.5 за 1.57, а вот ТМ 2.5 можно взять за 2.20.

Прогноз: «ТрансИнвест» сражается за самые высокие места, и явно начнет поединок с активных атак.

2.14 Победа «ТрансИнвеста» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.14 на матч «Шяуляй» — «ТрансИнвест» позволит вывести на карту выигрыш 1140₽, общая выплата — 2140₽

Ставка: Победа «ТрансИнвеста» в 1-м тайме за 2.14.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.38 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч «Шяуляй» — «ТрансИнвест» принесёт чистый выигрыш 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.38.

Пять причин, почему ставка зайдет