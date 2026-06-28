29 июня в 19-м туре чемпионата Литвы по футболу сыграют «Шяуляй» и «ТрансИнвест». Начало игры — в 18:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.14.
«Шяуляй»
Турнирное положение: Шяуляйцы докатились до борьбы за выживание. Команда находится на скромном 9-м месте турнирной таблицы.
При этом «Шяуляй» набрал всего лишь 13 очков в 17 матчах. Плюс ко всему, команда в текущем чемпионате разжилась всего тремя победами. Да и пропускает она в среднем 2 мяча за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Шяуляй» в кубковом матче одолел «Джюгас Тельшяй» (2:1).
Правда, поединок с «Паневежисом» завершился поражением (2:3). А вот немного ранее команда уступила еще и «Судуве» (1:2).
В пяти своих последних матчах «Шяуляй» добыл всего одну победу. В этих поединках команда отличилась 9 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Шяуляй» в среднем забивает один мяч за матч. А вот отставание от спасительной восьмой позиции составляет 5 очков.
Притом, что «Шяуляй» является сугубо домашней командой. Шяуляйцы выигрывают только в родных стенах. Да и в нынешней диспозиции команде срочно нужно набирать очки.
«ТрансИнвест»
Турнирное положение: Эта команда уже стала одним из открытий чемпионата. «ТрансИнвест» ныне пребывает на 4-м месте турнирной таблицы чемпионата Литвы.
При этом «ТрансИнвест» лишь на 3 очка отстает от лидера, имея к тому же матч в запасе. А вот в свои ворота команда пропустила 21 мяч в 16 матчах.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда уступила в серии пенальти «Дайнаве». «ТрансИнвест» вылетел из Кубка страны, и теперь сконцентрируется на чемпионате.
А вот до того команда была бита «Кауно Жальгирисом» (1:2). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Паневежису» (2:1).
Нынче «ТрансИнвест» не блещет стабильностью результатов. Команда не может победить в двух поединках кряду. Да и вообще, забила она всего 24 мяча в 16 поединках.
Состояние команды: «ТрансИнвест» имеет все шансы реально вклиниться в чемпионскую гонку. К тому же украинец Егор Глушач забил уже 8 мячей.
Так или иначе, в восьми поединках вне родных стен «ТрансИнвест» добыл 13 зачетных баллов. В них команда отличилась всего 15 результативными выстрелами.
При этом «ТрансИнвест» до двух последних неудач победил дважды кряду. Вот только в созидательном плане команда испытывает заметные сложности.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «ТрансИнвест» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа команды оценивается букмекерами с коэффициентом 1.64. Ничья — в 3.95, успех соперника — в 4.34.
Букмекеры предлагают рассмотреть ТБ 2.5 за 1.57, а вот ТМ 2.5 можно взять за 2.20.
Прогноз: «ТрансИнвест» сражается за самые высокие места, и явно начнет поединок с активных атак.
Ставка: Победа «ТрансИнвеста» в 1-м тайме за 2.14.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.38.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Шяуляй» пропускает в среднем фактически 2 мяча за матч
- «ТрансИнвест» уже 2 года не проигрывает «Шяуляю»
- «ТрансИнвест» в 8 выездных матчах набрал 13 очков
- «Шяуляй» в среднем забивает один мяч за матч
- «ТрансИнвест» в случае победы сравняется с лидером по очкам