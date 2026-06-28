29 июня в 19-м туре чемпионата Литвы по футболу сыграют «Паневежис» и «Судува». Начало игры — в 18:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.01.

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«Паневежис»

Турнирное положение: «Паневежис» проводит скромный сезон. Команда находится на 8-м месте турнирной таблицы.

При этом «Паневежис» набрал всего лишь 18 очков в 17 матчах. Команда лишь на 5 очков опережает опасную зону, да и пропускает она в среднем два мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Паневежис» вылетел из Кубка Литвы, уступив «Минии» (1:2).

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Зато поединок с «Шяуляем» завершился успехом (2:1). А вот немного ранее команда по всем статьям уступила «Жальгирису» (0:3).

В пяти своих последних матчах «Паневежис» добыл одну викторию. В этих поединках команда отличилась 5 забитыми мячами при 13 пропущенных в свои ворота.

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Состояние команды: «Паневежис» в среднем забивает один мяч за матч. А вот проиграла команда уже 9 раз в текущем чемпионате.

Притом, что «Паневежис» является сугубо домашней командой. Из пяти побед три были добыты в родных стенах. Да и отдалиться от опасной зоны хочется!

«Судува»

Турнирное положение: Эта команда сражается за чемпионский титул. «Судува» ныне пребывает на 3-м месте турнирной таблицы.

При этом «Судува» лишь на 2 очка отстает от лидера. А вот в свои ворота команда пропустила всего 15 мячей в 17 матчах.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла три очка. «Судува» переиграла «Джюгас Тельшяй» (2:1), чем еще больше закрутила интригу в борьбе за чемпионство.

До того команда нанесла поражение «Шяуляю» (2:1). При этом чуть ранее она подписала мировую с крепкой «Бангой» (0:0).

Нынче «Судува» находится на эмоциональном подъеме. Команда победила в двух поединках кряду. Да и вообще, не проигрывает она уже без малого два месяца.

Состояние команды: «Судува» имеет все шансы реально вклиниться в чемпионскую гонку. Ярко выраженного лидера у команды нет, зато есть крепкий коллектив, способный решать высокие задачи.

Вот только в восьми поединках вне родных стен «Судува» добыла лишь 7 зачетных баллов. Всего одна выездная победа — явно не то, с чем претендуют на самые высокие места…

При этом «Судува» нынче серьезно набрала обороты. Правда, в созидательном плане команда еще испытывает некоторые сложности.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Судува» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа команды оценивается букмекерами с коэффициентом 2.01. Ничья — в 3.28, успех соперника — в 3.35.

Букмекеры предлагают рассмотреть ТБ 2.5 за 1.93, а вот ТМ 2.5 можно взять за 1.76.

Прогноз: «Судува» сражается за самые высокие места, к тому же значительно прибавила в последних матчах.

2.01 Победа «Судувы» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.01 на матч «Паневежис» — «Судува» принесёт чистый выигрыш 1010₽, общая выплата — 2010₽

Ставка: Победа «Судувы» за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

3.28 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.28 на матч «Паневежис» — «Судува» принесёт прибыль 2280₽, общая выплата — 3280₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.28.

Пять причин, почему ставка зайдет