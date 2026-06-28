29 июня в 19-м туре чемпионата Литвы по футболу сыграют «Паневежис» и «Судува». Начало игры — в 18:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.01.
«Паневежис»
Турнирное положение: «Паневежис» проводит скромный сезон. Команда находится на 8-м месте турнирной таблицы.
При этом «Паневежис» набрал всего лишь 18 очков в 17 матчах. Команда лишь на 5 очков опережает опасную зону, да и пропускает она в среднем два мяча за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Паневежис» вылетел из Кубка Литвы, уступив «Минии» (1:2).
Зато поединок с «Шяуляем» завершился успехом (2:1). А вот немного ранее команда по всем статьям уступила «Жальгирису» (0:3).
В пяти своих последних матчах «Паневежис» добыл одну викторию. В этих поединках команда отличилась 5 забитыми мячами при 13 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Паневежис» в среднем забивает один мяч за матч. А вот проиграла команда уже 9 раз в текущем чемпионате.
Притом, что «Паневежис» является сугубо домашней командой. Из пяти побед три были добыты в родных стенах. Да и отдалиться от опасной зоны хочется!
«Судува»
Турнирное положение: Эта команда сражается за чемпионский титул. «Судува» ныне пребывает на 3-м месте турнирной таблицы.
При этом «Судува» лишь на 2 очка отстает от лидера. А вот в свои ворота команда пропустила всего 15 мячей в 17 матчах.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла три очка. «Судува» переиграла «Джюгас Тельшяй» (2:1), чем еще больше закрутила интригу в борьбе за чемпионство.
До того команда нанесла поражение «Шяуляю» (2:1). При этом чуть ранее она подписала мировую с крепкой «Бангой» (0:0).
Нынче «Судува» находится на эмоциональном подъеме. Команда победила в двух поединках кряду. Да и вообще, не проигрывает она уже без малого два месяца.
Состояние команды: «Судува» имеет все шансы реально вклиниться в чемпионскую гонку. Ярко выраженного лидера у команды нет, зато есть крепкий коллектив, способный решать высокие задачи.
Вот только в восьми поединках вне родных стен «Судува» добыла лишь 7 зачетных баллов. Всего одна выездная победа — явно не то, с чем претендуют на самые высокие места…
При этом «Судува» нынче серьезно набрала обороты. Правда, в созидательном плане команда еще испытывает некоторые сложности.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Судува» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа команды оценивается букмекерами с коэффициентом 2.01. Ничья — в 3.28, успех соперника — в 3.35.
Букмекеры предлагают рассмотреть ТБ 2.5 за 1.93, а вот ТМ 2.5 можно взять за 1.76.
Прогноз: «Судува» сражается за самые высокие места, к тому же значительно прибавила в последних матчах.
Ставка: Победа «Судувы» за 2.01.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.28.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Паневежис» пропускает в среднем фактически 2 мяча за матч
- «Судува» победила в двух своих последних поединках
- «Судува» в среднем пропускает чуть реже гола за матч
- «Паневежис» в среднем забивает один мяч за матч
- «Судува» не пропускала от «Паневежиса» в двух последних очных поединках