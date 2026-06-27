28 июня в 15-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Женис» и «Астана». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.

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«Женис»

Турнирное положение: «Женис» после 14-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 17 очков в активе и находится в середине таблицы.

Команда идет девятой и на семь баллов опережает зону понижения в классе (15-16-я позиции), а также на 10 пунктов отстаёт от зоны еврокубков (топ-3).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках в 14-го тура национального первенства коллектив на своем поле сыграл вничью с «Иртышом» Павлодар (0:0).

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Перед этим коллектив уже остался без очков, когда в предыдущем туре теперь уже в чужих стенах потерпел поражение от «Улытау» с результатом 1:2.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на КПЛ, «Женис» проиграл три раза при одной победе и одной ничьей.

Это не сулит хозяевам хороших шансов даже на один балл, тем не менее, они все же есть, поскольку соперник явно не в том состоянии, чтобы списывать их со счетов.

Адилио — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Премьер-лиги с двумя голами.

«Астана»

Турнирное положение: «Астана» после 14-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 22 очка в активе и борется за попадание в еврокубки.

Команда идет шестой и на пять баллов отстает от зоны континентальных турниров (топ-3), а также на два балла опережает ближайшего преследователя — «Елимай» Семей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура национального первенства клуб на чужом поле проиграл «Актобе» (0:2).

Перед этим в предыдущем туре чемпионата Казахстана коллектив уже взял максимум баллов, когда теперь в домашних стенах одержал победу над «Иртышом» Павлодар (0:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на национальную Премьер-лигу, «Астана» выиграла лишь дважды при двух поражениях и одной ничьей.

Это вроде бы сулит гостям не лучшие шансы на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть перевес в классе над соперником.

Рамазан Каримов и Марин Томасов — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне КПЛ с тремя голами.

На что ставят в матче Женис — Астана Букмекерские коэффициенты на матч Женис — Астана: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Жениса» забивали больше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Жениса» забивали обе команды

в трех из шести последних матчей «Астана» выиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Астана» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.10. Ничья — в 3.20, выигрыш «Жениса» — в 3.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.20 и 1.60.

Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в трех последних поединках этих оппонентов.

Между тем, в семи из 12-ти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

1.95 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Женис» — «Астана» позволит вывести на карту выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: обе команды забьют за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Жениса».

2.20 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Женис» — «Астана» принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.20