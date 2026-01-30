прогноз на матч испанской Ла Лиги, ставка за 2.80

31 января в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Овьедо» и «Жирона». Начало игры — в 16:00 мск.

«Овьедо»

Турнирное положение: новичок Примеры делает все, чтобы сохранить прописку в элите на следующий сезон, но пока что это получается крайне плохо.

Сейчас в активе коллектива из города Овьедо всего 13 очков и последнее место в турнирной таблице.

За 21 матч «синие» смогли всего 11 раз поразить ворота соперника, а пропустили целых 34 мяча.

Последние матчи: в прошлых тура команда из одноименного города уступила «Барселоне» (0:3) и «Осасуне» (2:3).

До этого же «карбайонцы» смогли сыграть вничью с «Бетисом» (1:1), «Алавесом» (1:1) и «Сельтой» (0:0).

Не сыграют: травмированы Рахим Алассане, Эрик Байи и Овимуно Эджария.

Состояние команды: подопечные Гильермо Альмада, которые в прошлом сезоне стали третьими в Сегунде, уже отстают от спасительной зоны на целых 9 очков. Игра «Овьедо» тоже оставляет желать лучшего. Безусловно, у «Овьедо» еще есть время для исправления ситуация, но нужно побеждать уже сейчас, чтобы потом было немного легче.

«Жирона»

Турнирное положение: коллектив из Жироны смог оторваться от зоны вылета и сейчас является крепким середняком.

В настоящий момент «жиронцы» имеют в своем активе 25 зачетных баллов и располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице.

У команды из одноименного города в одноимённой провинции в составе автономного сообщества Каталония отрицательная разница забитых и пропущенных мячей — 21:35.

Последние матчи: в понедельник «бело-красные» сыграли вничью с «Хетафе» (1:1).

До этого же жиронский коллектив смог обыграть «Эспаньол» (2:0), «Осасуну» (1:0) и «Мальорку» (2:1).

Не сыграют: в лазарете Аксель Витцель, Донни ван де Бек, Кристиан Стуани, Абель Руис, Порту, Хуан Карлос и Рикард Артеро.

Состояние команды: последние результаты «Жироны» радуют. Подопечные Мичела стали побеждать, набирать очки и отдалились от зоны вылета. Теперь уже команда может чувствовать себя спокойно.

Если так пойдет и дальше, то «Жирона» и вовсе может зацепиться за восьмерку сильнейших. Сейчас у команды для этого есть все — хорошая игра и результат.

Статистика для ставок

«Овьедо» не побеждает на протяжении 15 матчей

«Жирона» выиграла 3 из последних 4 матчей

В последнем очном матче «Овьедо» и «Жирона» сыграли вничью со счетом 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Овьедо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.65. Ничья оценена в 3.10, а победа «Жироны» — в 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.20 и 1.65.

Прогноз: «Жирона» в хорошей форме, а вот «Овьедо» давно не может победить, поэтому ждем победу гостей.

Ставка: победа «Жироны» за 2.80.

Прогноз: «Овьедо» много пропускает, а вот «Жирона» в последнее время стала забивать. Ждем результативный футбол.

Ставка: тотал больше 2,5 за 2.20.