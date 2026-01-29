30 января в 22-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Бари» и «Палермо». Начало игры — в 22:30 мск.
«Бари»
Турнирное положение: «Петушки» сражаются за выживание. Команда находится на 17 месте турнирной таблицы.
При этом «Бари» на один балл опережает зону прямого вылета. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Петушки» переиграли «Чезену» (2:1).
До того команда была бита «Юве Стабией» (0:1). Да и поединок с «Каррарезе» завершился досадной коллизией (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Бари» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Петушки» нынче не блещут стабильностью результатов. Команда до последней виктории уступила дважды подряд.
Причем «Бари» традиционно неудачно противостоит «Палермо». В пяти последних очных поединках команда добыла одну победу при трех поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Петушки» твердо намерены выбраться из опасной зоны.
«Палермо»
Турнирное положение: «Орлы» мечтают выйти в высший свет. Команда ныне пребывает на 4 месте турнирной таблицы.
Причем «Палермо» на 6 очков отстает от второй позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Орлы» не уступили «Модене» (0:0).
До того команда переиграла «Специю» (1:0). А вот чуть ранее она не смогла одолеть «Мантову» (1:1).
При этом «Палермо» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Орлы» в последних поединках смотрелись относительно выгодно. Команда не проигрывает с начала ноября.
При этом «Палермо» имеет весьма надежные тылы. Команда в среднем пропускает реже гола за матч.
Команда явно намерена подтянуться к зоне прямого повышения в классе. Да и вообще, «орлы» способны прибавить во всех компонентах.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Орлы» просто обязаны обыгрывать одного из аутсайдеров.
Статистика для ставок
- «Палермо» не проигрывает с начала ноября
- «Петушки» в среднем забивают реже гола за матч
- «Бари» до последней виктории уступил 2 раза подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Палермо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.84. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 4.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.12 и 1.66.
Прогноз: «Палермо» борется за прямой выход в элиту, так что явно сразу будет максимально активно атаковать.
Номинальные гости мотивированы запрыгнуть на вторую строчку, да и «Бари» в атаке выглядит крайне неубедительно.
Ставка: Победа «Палермо» в 1 тайме за 2.37.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.12