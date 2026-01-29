30 января в 22-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Бари» и «Палермо». Начало игры — в 22:30 мск.

Роман Петренко

«Бари»

Турнирное положение: «Петушки» сражаются за выживание.  Команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

При этом «Бари» на один балл опережает зону прямого вылета.  А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Петушки» переиграли «Чезену» (2:1).

До того команда была бита «Юве Стабией» (0:1).  Да и поединок с «Каррарезе» завершился досадной коллизией (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу.  В этих поединках «Бари» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Петушки» нынче не блещут стабильностью результатов.  Команда до последней виктории уступила дважды подряд.

Причем «Бари» традиционно неудачно противостоит «Палермо».  В пяти последних очных поединках команда добыла одну победу при трех поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.  «Петушки» твердо намерены выбраться из опасной зоны.

«Палермо»

Турнирное положение: «Орлы» мечтают выйти в высший свет.  Команда ныне пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Палермо» на 6 очков отстает от второй позиции.  При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  «Орлы» не уступили «Модене» (0:0).

До того команда переиграла «Специю» (1:0).  А вот чуть ранее она не смогла одолеть «Мантову» (1:1).

При этом «Палермо» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы.  Команда отличилась 5 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Орлы» в последних поединках смотрелись относительно выгодно.  Команда не проигрывает с начала ноября.

При этом «Палермо» имеет весьма надежные тылы.  Команда в среднем пропускает реже гола за матч.

Команда явно намерена подтянуться к зоне прямого повышения в классе.  Да и вообще, «орлы» способны прибавить во всех компонентах.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером.  «Орлы» просто обязаны обыгрывать одного из аутсайдеров.

Статистика для ставок

  • «Палермо» не проигрывает с начала ноября
  • «Петушки» в среднем забивают реже гола за матч
  • «Бари» до последней виктории уступил 2 раза подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Палермо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.84.  Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.12 и 1.66.

Прогноз: «Палермо» борется за прямой выход в элиту, так что явно сразу будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости мотивированы запрыгнуть на вторую строчку, да и «Бари» в атаке выглядит крайне неубедительно.

2.37П2 в 1 таймеСтавка на матч #1Поставить
Сделанная ставка 1000  с коэффициентом 2.37 на матч «Бари» — «Палермо»  позволит вывести на карту выигрыш 1370₽, общая выплата — 2370₽

Ставка: Победа «Палермо» в 1 тайме за 2.37.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.12ТБ 3.5Ставка на матч #2Поставить
Ставка в размере 1000  с коэффициентом 2.12 на матч «Бари» — «Палермо»  позволит вывести на карту выигрыш 1120₽, общая выплата — 2120₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.12