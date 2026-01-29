прогноз на матч Серии B, ставка за 2.37

30 января в 22-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Бари» и «Палермо». Начало игры — в 22:30 мск.

«Бари»

Турнирное положение: «Петушки» сражаются за выживание. Команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

При этом «Бари» на один балл опережает зону прямого вылета. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Петушки» переиграли «Чезену» (2:1).

До того команда была бита «Юве Стабией» (0:1). Да и поединок с «Каррарезе» завершился досадной коллизией (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Бари» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Петушки» нынче не блещут стабильностью результатов. Команда до последней виктории уступила дважды подряд.

Причем «Бари» традиционно неудачно противостоит «Палермо». В пяти последних очных поединках команда добыла одну победу при трех поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Петушки» твердо намерены выбраться из опасной зоны.

«Палермо»

Турнирное положение: «Орлы» мечтают выйти в высший свет. Команда ныне пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Палермо» на 6 очков отстает от второй позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Орлы» не уступили «Модене» (0:0).

До того команда переиграла «Специю» (1:0). А вот чуть ранее она не смогла одолеть «Мантову» (1:1).

При этом «Палермо» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Орлы» в последних поединках смотрелись относительно выгодно. Команда не проигрывает с начала ноября.

При этом «Палермо» имеет весьма надежные тылы. Команда в среднем пропускает реже гола за матч.

Команда явно намерена подтянуться к зоне прямого повышения в классе. Да и вообще, «орлы» способны прибавить во всех компонентах.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Орлы» просто обязаны обыгрывать одного из аутсайдеров.

Статистика для ставок

«Палермо» не проигрывает с начала ноября

«Петушки» в среднем забивают реже гола за матч

«Бари» до последней виктории уступил 2 раза подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Палермо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.84. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.12 и 1.66.

Прогноз: «Палермо» борется за прямой выход в элиту, так что явно сразу будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости мотивированы запрыгнуть на вторую строчку, да и «Бари» в атаке выглядит крайне неубедительно.

2.37 П2 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.37 на матч «Бари» — «Палермо» позволит вывести на карту выигрыш 1370₽, общая выплата — 2370₽

Ставка: Победа «Палермо» в 1 тайме за 2.37.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.12 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.12 на матч «Бари» — «Палермо» позволит вывести на карту выигрыш 1120₽, общая выплата — 2120₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.12