19 января в международном товарищеском матче по футболу сыграют Боливия и Панама. Начало игры — в 00:00 мск.
Боливия
Турнирное положение: Боливийцы могут быть довольны собой. Команда сумела пробиться в плей-офф за попадание на Мундиаль.
При этом Боливия финишировала на 7 месте в своей отборочной группе. В 18 поединках команда отличилась всего 17 голами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Боливийцы были биты Перу (0:2).
До того команда уступила крепким японцам (0:3). Да и поединок с Южной Кореей завершился болезненной коллизией (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках Боливия забила 1 мяч, пропустив в свои ворота 10.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Боливийцы нынче пребывают не в лучших кондициях. Команда уступила в 4 своих последних матчах.
Причем Боливия традиционно неудачно противостоит Панаме. В пяти последних очных поединках команда уступила все 5 раз.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Боливийцы вполне способны прибавить в плане реализации.
Панама
Турнирное положение: Панамцы вполне преуспевают в плане результатов. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы своей группы.
Причем Панама набрала 12 очков в шести турах. При этом команда забивает в среднем чаще одного мяча за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Панамцы уверенно расправились с Сальвадором (3:0).
До того команда переиграла ершистую Гватемалу (3:2). А вот несколько ранее она подписала мирное соглашение с Суринамом (1:1).
При этом Панама в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Панамцы в последних поединках смотрелись симпатично. Команда победила дважды кряду.
При этом Панама имеет довольно крепкий по именам состав. Да и в последних поединках команда смотрелась довольно выгодно.
Команда не знает горечи поражений с марта минувшего года. Плюс боливийцы всегда считались для панамцев вполне удобным оппонентом.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Панамцы намерены воспользоваться проблемами соперника в обороне.
Статистика для ставок
- Боливия уступила 4 раза кряду
- Боливийцы уже больше 17 лет не побеждают Панаму
- Панама победила в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Панама — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.03, а победа оппонента — в скромные 6.13.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.09 и 1.78.
Прогноз: Панамцы нынче выглядят монолитнее соперника, и наверняка сразу активно понесутся в атаку.
Номинальные гости вполне прилично атакуют, к тому же исторически успешно противостоят боливийцам.
Ставка: Победа Панамы в 1 тайме за 2.11.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.09