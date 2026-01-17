прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.11

19 января в международном товарищеском матче по футболу сыграют Боливия и Панама. Начало игры — в 00:00 мск.

Боливия

Турнирное положение: Боливийцы могут быть довольны собой. Команда сумела пробиться в плей-офф за попадание на Мундиаль.

При этом Боливия финишировала на 7 месте в своей отборочной группе. В 18 поединках команда отличилась всего 17 голами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Боливийцы были биты Перу (0:2).

До того команда уступила крепким японцам (0:3). Да и поединок с Южной Кореей завершился болезненной коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках Боливия забила 1 мяч, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Боливийцы нынче пребывают не в лучших кондициях. Команда уступила в 4 своих последних матчах.

Причем Боливия традиционно неудачно противостоит Панаме. В пяти последних очных поединках команда уступила все 5 раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Боливийцы вполне способны прибавить в плане реализации.

Панама

Турнирное положение: Панамцы вполне преуспевают в плане результатов. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы своей группы.

Причем Панама набрала 12 очков в шести турах. При этом команда забивает в среднем чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Панамцы уверенно расправились с Сальвадором (3:0).

До того команда переиграла ершистую Гватемалу (3:2). А вот несколько ранее она подписала мирное соглашение с Суринамом (1:1).

При этом Панама в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Панамцы в последних поединках смотрелись симпатично. Команда победила дважды кряду.

При этом Панама имеет довольно крепкий по именам состав. Да и в последних поединках команда смотрелась довольно выгодно.

Команда не знает горечи поражений с марта минувшего года. Плюс боливийцы всегда считались для панамцев вполне удобным оппонентом.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Панамцы намерены воспользоваться проблемами соперника в обороне.

Статистика для ставок

Боливия уступила 4 раза кряду

Боливийцы уже больше 17 лет не побеждают Панаму

Панама победила в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Панама — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.03, а победа оппонента — в скромные 6.13.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.09 и 1.78.

Прогноз: Панамцы нынче выглядят монолитнее соперника, и наверняка сразу активно понесутся в атаку.

Номинальные гости вполне прилично атакуют, к тому же исторически успешно противостоят боливийцам.

Ставка: Победа Панамы в 1 тайме за 2.11.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.09