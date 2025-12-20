прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.30

21 декабря в международном товарищеском матче по футболу сыграют Перу и Боливия. Начало игры — в 23:30 мск.

Перу

Турнирное положение: Перуанцы не пробились на Мундиаль. Команда финишировала на 9 месте турнирной таблицы южноамериканской отборочной группы.

При этом Перу набрала 12 очков в 18 поединках. А вот забивает команда в среднем реже одного мяча за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Перуанцы уступили Чили (1:2).

До того команда расписала мировую с Россией (1:1). А вот еще один поединок с Чили завершился поражением (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда разжилась одной ничьей. В этих поединках Перу забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Перуанцы нынче выглядят скромно. Команда не преуспевает в плане реализации.

Причем Перу традиционно удачно противостоит Боливии. В четырех очных поединках команда победила 3 раза при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Перуанцы мотивированы прервать свой безвыигрышный сериал.

Боливия

Турнирное положение: Боливийцы вполне преуспевают в плане результатов. Команда финишировала на 7 месте турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Боливия на 2 зачетных пункта оторвалась от Венесуэлы. При этом команда в среднем забивает реже одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Боливия уступила Японии (0:3).

До того команда потерпела поражение от Южной Кореи (0:2). А вот чуть ранее она была бита сборной России (0:3).

При этом Боливия в 5 своих последних поединках добыли 2 виктории. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Боливийцы в последних поединках смотрелись бледновато. Команда уступила в 3 последних матчах.

При этом Боливия имеет довольно скромный по именам состав. А вот пропускает команда в среднем 2 гола за матч.

Сборная Боливим уже два года не может одолеть перуанцев. Да и вообще, боливийцы априори считаются домашней командой.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Боливийцы попытаются преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

Боливийцы в среднем пропускают 2 гола за матч

Боливия уступила в 3 своих последних матчах

Перу уже два года не проигрывает боливийцам

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перу — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.76. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.92 и 1.75.

Прогноз: Перуанцы способны поднатореть в плане реализации, и наверняка сразу будут максимально активны в атаке.

Номинальные хозяева постараются вернуться на победный путь, да и боливийцы нынче выглядят скромно.

Ставка: Победа Перу в 1 тайме за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.25