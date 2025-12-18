прогноз на матч Второй Бундеслиги, ставка за 3.14

19 декабря в 17-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Падерборн» и «Дармштадт». Начало игры — в 20:30 мск.

«Падерборн»

Турнирное положение: «Черно-голубые» бьются за повышение в классе. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Падерборн» на 5 очков отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Черно-голубые» разгромили «Карлсруэ» (4:0).

До того команда потерпела поражение от «Эльфсберга» (1:2). Да и поединок с «Шальке» завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Падерборн» забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Черно-голубые» не блещут стабильностью результатов. Команда чередует яркие поединки с откровенно блеклыми.

Причем «Падерборн» традиционно неудачно противостоит «лигиям». В пяти последних очных поединках команда добыла две победы при 3 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Черно-голубые» намерены запрыгнуть в тройку лидеров.

«Дармштадт»

Турнирное положение: «Лилии» метят в класс сильнейших. Команда ныне пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Дармштадт» на один балл отстает от второй позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Лилии» сумели одолеть «Пройссен Мюнстер» (1:0).

До того команда нанесла поражение «Карлсруэ» (3:2). А вот чуть ранее она была бита «Фрайбургом» (0:2).

При этом «Дармштадт» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Лилии» в последних поединках выглядели симпатично. Команда победила в 2 своих последних матчах.

При этом «Дармштадт» имеет относительно надежные тылы. Команда пропускает в среднем фактически гол за матч.

Команда уже два с половиной года не может одолеть «Падерборн». А вот в двух своих последних матчах она пропустила всего 1 раз.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Лилии» намерены зацепиться за заветные баллы.

Статистика для ставок

«Дармштадт» уже 2 с половиной года не обыгрывает «Падерборну»

Обе команды в среднем пропускают фактически гол за матч

«Дармштадт» победил в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Падерборн» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.16. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.14.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.63 и 2.12.

Прогноз: «Падерборн» крайне нестабилен, зато в последнее время успешно противостоит «лилиям».

Номинальные гости победили в двух своих последних поединках, и явно поднатореют в плане реализаци.

Ставка: Победа «Дармштадта» за 3.14.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.50