прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.50

14 декабря в 16-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Севилья» и «Овьедо». Начало игры — в 16:00 мск.

«Севилья»

Турнирное положение: Севильцы способны побороться за попадание в еврокубки. Команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Севилья» на 7 очков отстает от первой шестерки. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Севильцы не уступили «Валенсии» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Эстремадуре» (2:1). А вот поединок с «Бетисом» завершился успехом (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Севилья» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: Габриэль Суасо, Рубен Варгас, Маркан — травмированы. Пеке — дисквалифицирован.

Состояние команды: Севильцы нынче выглядят довольно прилично. Команда не проиграла дважды кряду.

Причем «Севилья» традиционно неудачно противостоит «Овьедо». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Севильцы намерены подобраться к заветной зоне еврокубков.

«Овьедо»

Турнирное положение: «Синие» обречены на битву за выживание. Команда ныне пребывает на 19 месте турнирной таблицы.

Причем «Овьедо» на 4 зачетных пункта отстает от спасительной 17 позиции. При этом команда в среднем забивает реже одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Овьедо» подписал мировую с «Мальоркой» (0:0).

До того команда уступила «Атлетико» (0:2). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Райо Вальекано» (0:0).

При этом «Овьедо» в 5 своих последних поединках добыл 3 ничьих. Команда не отличилась забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Санти Касорла, Федерико Винас — дисквалифицированы.

Состояние команды: «Синие» в последних поединках смотрелись не столь выгодно. Команда не забивает уже 5 матчей кряду.

При этом «Овьедо» имеет довольно скромный по именам состав. А вот пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

Команда одолела севильцев в трех последних очных поединках. А вот не проигрывает «Севилье» она уже почти 29 лет.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Синие» попытаются найти свои шансы на контратаках.

Статистика для ставок

Севильцы в среднем забивают реже гола за матч

Обе команды в среднем пропускают чаще одного мяча за матч

«Овьедо» не забивал в 5 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Севилья» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.20 и 1.64.

Прогноз: Севильцы способны поднатореть в плане реализации, и наверняка сразу будут максимально активны в атаке.

Номинальные хозяева постараются подтянуться к зоне еврокубков, да и «синим» явно недостает пресловутой монолитности.

2.50 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Севилья» — «Овьедо» принесёт прибыль 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: Победа «Севильи» в 1 тайме за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.20 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Севилья» — «Овьедо» принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20