14 декабря в 16-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Севилья» и «Овьедо». Начало игры — в 16:00 мск.
«Севилья»
Турнирное положение: Севильцы способны побороться за попадание в еврокубки. Команда находится на 13 месте турнирной таблицы.
При этом «Севилья» на 7 очков отстает от первой шестерки. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Севильцы не уступили «Валенсии» (1:1).
До того команда нанесла поражение «Эстремадуре» (2:1). А вот поединок с «Бетисом» завершился успехом (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Севилья» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: Габриэль Суасо, Рубен Варгас, Маркан — травмированы. Пеке — дисквалифицирован.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: Севильцы нынче выглядят довольно прилично. Команда не проиграла дважды кряду.
Причем «Севилья» традиционно неудачно противостоит «Овьедо». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при 3 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Севильцы намерены подобраться к заветной зоне еврокубков.
«Овьедо»
Турнирное положение: «Синие» обречены на битву за выживание. Команда ныне пребывает на 19 месте турнирной таблицы.
Причем «Овьедо» на 4 зачетных пункта отстает от спасительной 17 позиции. При этом команда в среднем забивает реже одного мяча за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Овьедо» подписал мировую с «Мальоркой» (0:0).
До того команда уступила «Атлетико» (0:2). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Райо Вальекано» (0:0).
При этом «Овьедо» в 5 своих последних поединках добыл 3 ничьих. Команда не отличилась забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Санти Касорла, Федерико Винас — дисквалифицированы.
Состояние команды: «Синие» в последних поединках смотрелись не столь выгодно. Команда не забивает уже 5 матчей кряду.
При этом «Овьедо» имеет довольно скромный по именам состав. А вот пропускает команда в среднем чаще гола за матч.
Команда одолела севильцев в трех последних очных поединках. А вот не проигрывает «Севилье» она уже почти 29 лет.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Синие» попытаются найти свои шансы на контратаках.
Статистика для ставок
- Севильцы в среднем забивают реже гола за матч
- Обе команды в среднем пропускают чаще одного мяча за матч
- «Овьедо» не забивал в 5 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Севилья» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 4.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.20 и 1.64.
Прогноз: Севильцы способны поднатореть в плане реализации, и наверняка сразу будут максимально активны в атаке.
Номинальные хозяева постараются подтянуться к зоне еврокубков, да и «синим» явно недостает пресловутой монолитности.
Ставка: Победа «Севильи» в 1 тайме за 2.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.20