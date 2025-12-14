14 декабря в 16-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брентфорд» и «Лидс». Начало игры — в 19:30 мск.
«Брентфорд»
Турнирное положение: «Пчелы» сражаются за выживание. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.
При этом «Брентфорд» на 6 очков оторвался от зоны вылета. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пчелы» уступили «Тоттенхэма» (0:2).
До того команда потерпела поражение от «Арсенала» (0:2). А вот поединок с «Бернли» завершился викторией (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Брентфорд» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Пчелы» нынче выглядят бледновато. Команда уступила в 2 своих последних поединках.
Причем «Брентфорд» традиционно сложно противостоит «Лидсу». В пяти последних очных поединках команда по разу победила и уступила.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Пчелы» намерены подтянуться к зоне еврокубков.
«Лидс»
Турнирное положение: «Павлины» в текущем сезоне выглядят неуверенно. Команда ныне пребывает на 16 месте турнирной таблицы.
Причем «Лидс» на 2 зачетных пункта опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Лидс» не уступил «Ливерпулю» (3:3).
До того команда сумела переиграть «Челси» (3:1). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Манчестер Сити» (2:3).
При этом «Лидс» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Павлины» в последних поединках смотрелись довольно монолитно. Команда не проигрывает 2 матча кряду.
При этом «Лидс» имеет проблемы с надежностью тылов. Команда пропускает в среднем фактически 2 мяча за матч.
Команда уже 3 с половиной года не может обыграть «Брентфорд». Да и в этой встрече она явно будет рада и ничьей.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Павлины» попытаются оторваться от зоны вылета.
Статистика для ставок
- «Пчелы» уступили в 2 своих последних поединках
- «Павлины» в среднем пропускают почти 2 гола за матч
- «Лидс» не уступил в 2 последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Брентфорд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.94. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.89 и 1.90.
Прогноз: «Павлины» постепенно прибавляют, и наверняка будут максимально активны в атаке.
Номинальные гости имеют качественный подбор атакующих исполнителей, да и оборона «Брентфорда» не блещет монолитностью.
Ставка: Победа «Лидса» за 3.75.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.10