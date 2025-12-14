прогноз на матч АПЛ, ставка за 3.75

14 декабря в 16-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брентфорд» и «Лидс». Начало игры — в 19:30 мск.

«Брентфорд»

Турнирное положение: «Пчелы» сражаются за выживание. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Брентфорд» на 6 очков оторвался от зоны вылета. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пчелы» уступили «Тоттенхэма» (0:2).

До того команда потерпела поражение от «Арсенала» (0:2). А вот поединок с «Бернли» завершился викторией (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Брентфорд» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Пчелы» нынче выглядят бледновато. Команда уступила в 2 своих последних поединках.

Причем «Брентфорд» традиционно сложно противостоит «Лидсу». В пяти последних очных поединках команда по разу победила и уступила.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Пчелы» намерены подтянуться к зоне еврокубков.

«Лидс»

Турнирное положение: «Павлины» в текущем сезоне выглядят неуверенно. Команда ныне пребывает на 16 месте турнирной таблицы.

Причем «Лидс» на 2 зачетных пункта опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Лидс» не уступил «Ливерпулю» (3:3).

До того команда сумела переиграть «Челси» (3:1). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Манчестер Сити» (2:3).

При этом «Лидс» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Павлины» в последних поединках смотрелись довольно монолитно. Команда не проигрывает 2 матча кряду.

При этом «Лидс» имеет проблемы с надежностью тылов. Команда пропускает в среднем фактически 2 мяча за матч.

Команда уже 3 с половиной года не может обыграть «Брентфорд». Да и в этой встрече она явно будет рада и ничьей.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Павлины» попытаются оторваться от зоны вылета.

Статистика для ставок

«Пчелы» уступили в 2 своих последних поединках

«Павлины» в среднем пропускают почти 2 гола за матч

«Лидс» не уступил в 2 последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брентфорд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.94. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.89 и 1.90.

Прогноз: «Павлины» постепенно прибавляют, и наверняка будут максимально активны в атаке.

Номинальные гости имеют качественный подбор атакующих исполнителей, да и оборона «Брентфорда» не блещет монолитностью.

3.75 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.75 на матч «Брентфорд» — «Лидс» принесёт прибыль 2750₽, общая выплата — 3750₽

Ставка: Победа «Лидса» за 3.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

3.10 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.10 на матч «Брентфорд» — «Лидс» принесёт прибыль 2100₽, общая выплата — 3100₽

Ставка: ТБ 3.5 за 3.10