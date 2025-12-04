прогноз на матч чемпионата Бразилии, ставка за 3.10

4 декабря в 37-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Атлетико Минейро» и «Палмейрас». Начало игры — в 03:30 мск.

«Атлетико Минейро»

Турнирное положение: «Петухи» намерены попасть в десятку. Команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Атлетико Минейро» на 4 очка опережает зону вылета. А вот забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Петухи» уступили «Форталезе» (0:1).

До того команда не уступила «Фламенго» (1:1). А вот поединок с «Ланусом» завершился коллизией в серии пенальти.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 ничьих. В этих поединках «Атлетико Минейро» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Петухи» нынче весьма бледно. Команда не побеждает уже 5 матчей кряду.

Причем «Атлетико Минейро» традиционно неудачно противостоит «поросятам». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Петухи» намерены прервать свой неудачный сериал.

«Палмейрас»

Турнирное положение: «Поросята» еще не утратили шансы на чемпионство. Команда ныне пребывает на 14 месте турнирной таблицы.

Причем «Палмейрас» на 5 очков отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Палмейрас» уступил «Фламенго» (0:1).

До того команда потерпела поражение от «Гремио» (2:3). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Флуминенсе» (0:0).

При этом «Палмейрас» в 5 своих последних поединках добыл 2 ничьих. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Анибаль Морено, Агустин Гиай, Факундо Торрес — дисквалифицированы.

Состояние команды: «Поросята» намерены удержаться как минимум на своей позиции. Вот только реализация оставляет желать лучшего.

При этом «Палмейрас» в последних поединках выглядел откровенно убого. Зато пропускает команда в среднем реже гола за матч.

Команда в 3 последних очных встречах одолела «Атлетико Минейро». Да и в нынешней диспозиции «поросята» намерены взять три очка.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Поросята» постараются прервать свой безвыигрышный сериал.

Статистика для ставок

«Поросята» забивают в среднем реже 2 мячей за матч

«Атлетико Минейро» не может победить 5 матчей кряду

«Петухи» в среднем забивают чуть чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Палмейрас» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.36. Ничья оценена в 3.14, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.20 и 1.62.

Прогноз: «Петухи» намерены оказаться в топ-10, и наверняка будут максимально активны в атаке.

Номинальные хозяева уж точно поднатореют в плане реализации, да и «Палмейрас» нынче выглядит не лушчим образом.

3.10 П1

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.10 на матч «Атлетико Минейро» — «Палмейрас» принесёт чистый выигрыш 2100₽, общая выплата — 3100₽

Ставка: Победа «Атлетико Минейро» за 3.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.20 ТБ 2.5

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Атлетико Минейро» — «Палмейрас» принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20