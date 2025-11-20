прогноз на матч чемпионата Бразилии, ставка за 2.04

20 ноября в 34-м туре бразильской Серии А сыграют «Флуминенсе» и «Фламенго». Начало встречи — 03:30 мск.

«Флуминенсе»

Турнирное положение: «Флуминенсе» после 33-х туров занимает седьмую строчку в турнирной таблице бразильской Серии А, набрав 51 балл. Разница мячей — 38:37.

Последние матчи: в гостях в последнем матче команда сыграла по нулям против «Крузейро» (0:0).

До этого «Флуминенсе» минимально обыграл «Мирассол» (1:0) и проиграл «Сеаре» со счетом 0:2.

Команда в последних пяти поединках одержала три победы, свела один матч вничью и потерпела одно поражение при трех забитых и двух пропущенных мячах.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: отметим, что команда пропустила всего два мяча в последних пяти матчах при одном поражении. В матче против лидера «Флуминенсе» обязан сохранить свою форму, чтобы закрепиться в верхней части таблицы.

«Фламенго»

Турнирное положение: «Фламенго» лидирует на данный момент в чемпионате Бразилии, набрав 71 балл. Отрыв от второго места всего три очка. Разница мячей — 69:21.

Последние матчи: в последнем матче команда разгромила команду «Спорт Ресифи» со счетом 5:1.

До этого «Фламенго» обыграла «Сантос» со счетом 3:2 и поделила очки в поединке против «Сан-Паулу» (2:2).

В последних пяти матчах клуб играет без поражений: три победы и два матча вничью при 13-ти забитых и пяти пропущенных мячах.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Фламенго» необходимо побеждать, чтобы остаться на первой строчке. Отметим, что команда забила больше всех в чемпионате. В среднем, 1,4 гола за один поединок.

Статистика для ставок

В последнем матче между командами победу одержал «Фламенго» (1:0)

«Флуминенсе» пропустил всего два мяча в пяти последних матчах

«Фламенго» забила больше всех в чемпионате — 69 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Фламенго» дают 2,04, а на «Флуминенсе» — 3,85, ничью букмекеры оценивают в 3,10.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,53, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,37.

Прогноз: Ожидаем победу гостей в матче. Это основная ставка.

2.04 Победа «Фламенго» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.04 на матч «Флуминенсе» — «Фламенго» принесёт чистый выигрыш 1040₽, общая выплата — 2040₽

Ставка: Победа «Фламенго» в матче за 2.04.

Прогноз: Ожидаем, что обе команды смогут забить в этом поединке.

2.09 Обе команды забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.09 на матч «Флуминенсе» — «Фламенго» принесёт прибыль 1090₽, общая выплата — 2090₽

Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.09.