прогноз на матч чемпионата Бразилии, ставка за 2.18

7 ноября в 32-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Палмейрас» и «Сантос». Начало игры — в 03:30 мск.

«Палмейрас»

Турнирное положение: «Поросята» бьются за чемпионский титул. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Палмейрас» на один зачетный балл опережает «Фламенго». Да и отличилась команда 55 результативными выстрелами в 30 поединках.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Поросята» переиграли «Жувентуде» (2:0).

До того команда нанесла поражение ЛДУ Кито (4:0). А вот поединок с «Крузейро» принес всего один балл в копилку (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Палмейрас» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: Анибаль Морено — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Поросята» нынче находятся на эмоциональном подъеме. Команда победила в 2 своих последних поединках.

Причем «Палмейрас» традиционно удачно противостоит «Сантосу». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается сохранить лидерство в чемпионате.

«Сантос»

Турнирное положение: «Рыбы» борются за выживание в элитном дивизионе. Команда ныне пребывает на 16 строчке турнирной таблицы.

Причем «Сантос» всего на 2 очка опережает опасную зону. Команда в 30 поединках чемпионата отличилась 31 забитым мячом.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Рыбы» не сумели одолеть «Форталезу» (1:1).

До того команда не уступила «Ботафого» (2:2). А вот чуть ранее она с минимальным счетом уступила «Витории».

При этом «Сантос» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Луан Перес — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Рыбы» потенциально способны прибавить. Команда имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей.

При этом «Сантос» не преуспевает в плане реализации. В среднем команда забивает фактически один мяч за матч.

Команда в двух последних очных поединках уступила «Палмейрасу». А вот не побеждают «рыбы» уже три матча кряду.

Безусловно, номинальные гости будут пытаться зацепиться за очки. «Рыбы» постараются максимально преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Рыбы» не побеждали в 3 своих последних поединках

«Палмейрас» победил в 2 последних матчах

«Поросята» одолели «Сантос» в 2 последних очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Палмейрас» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.82, а победа оппонента — в скромные 7.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.83 и 1.97.

Прогноз: «Поросята» способны прибавить в плане реализации, и наверняка активно понесутся в атаку.

Номинальные хозяева имеют в своем составе довольно качественных атакующих исполнителей, к тому же мотивированы продлить свой победный сериал.

Ставка: Фора «Палмейраса» -1.5 за 2.18.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники совершат голевой обмен.

Ставка: Обе забьют за 2.08