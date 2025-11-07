7 ноября в 32-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Палмейрас» и «Сантос». Начало игры — в 03:30 мск.
«Палмейрас»
Турнирное положение: «Поросята» бьются за чемпионский титул. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.
При этом «Палмейрас» на один зачетный балл опережает «Фламенго». Да и отличилась команда 55 результативными выстрелами в 30 поединках.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Поросята» переиграли «Жувентуде» (2:0).
До того команда нанесла поражение ЛДУ Кито (4:0). А вот поединок с «Крузейро» принес всего один балл в копилку (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Палмейрас» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: Анибаль Морено — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Поросята» нынче находятся на эмоциональном подъеме. Команда победила в 2 своих последних поединках.
Причем «Палмейрас» традиционно удачно противостоит «Сантосу». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается сохранить лидерство в чемпионате.
«Сантос»
Турнирное положение: «Рыбы» борются за выживание в элитном дивизионе. Команда ныне пребывает на 16 строчке турнирной таблицы.
Причем «Сантос» всего на 2 очка опережает опасную зону. Команда в 30 поединках чемпионата отличилась 31 забитым мячом.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Рыбы» не сумели одолеть «Форталезу» (1:1).
До того команда не уступила «Ботафого» (2:2). А вот чуть ранее она с минимальным счетом уступила «Витории».
При этом «Сантос» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Луан Перес — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Рыбы» потенциально способны прибавить. Команда имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей.
При этом «Сантос» не преуспевает в плане реализации. В среднем команда забивает фактически один мяч за матч.
Команда в двух последних очных поединках уступила «Палмейрасу». А вот не побеждают «рыбы» уже три матча кряду.
Безусловно, номинальные гости будут пытаться зацепиться за очки. «Рыбы» постараются максимально преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- «Рыбы» не побеждали в 3 своих последних поединках
- «Палмейрас» победил в 2 последних матчах
- «Поросята» одолели «Сантос» в 2 последних очных встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Палмейрас» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.82, а победа оппонента — в скромные 7.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.83 и 1.97.
Прогноз: «Поросята» способны прибавить в плане реализации, и наверняка активно понесутся в атаку.
Номинальные хозяева имеют в своем составе довольно качественных атакующих исполнителей, к тому же мотивированы продлить свой победный сериал.
Ставка: Фора «Палмейраса» -1.5 за 2.18.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники совершат голевой обмен.
Ставка: Обе забьют за 2.08