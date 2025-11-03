прогноз на матч Первой лиги, ставка за 2.35

3 ноября в 17-м туре первенства России по футболу сыграют «Ротор» и «Арсенал» Тула. Начало игры — в 16:00 мск.

«Ротор»

Турнирное положение: Волгоградцы сражаются за выход в стыки. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Ротор» лишь на один балл отстает от заветной 4 позиции. А вот отличилась команда 20 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Волгоградцы не уступили «Родине» (0:0).

До того команда была разбита «Факелом» (0:4). А вот поединок с «моряками» завершился уверенной победой (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Ротор» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Волгоградцы преуспевают в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает реже гола за матч.

Причем «Ротор» традиционно сложно противостоит «канонирам». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Подопечные Дениса Бояринцева твёрдо намерены подтянуться к зоне стыков.

«Арсенал» Тула

Турнирное положение: «Канониры» ходят в середняках лиги. Команда ныне пребывает на 12 строчке турнирной таблицы.

Причем «Арсенал» Тула на 10 очков отстает от зоны стыков. А вот отличилась команда 23 забитыми мячами в 16 поединках.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Канониры» переиграли «Факел» (3:2).

До того команда потерпела поражение от «Урала» (1:2). А вот чуть ранее она не дала себя обыграть «Челябинску» (2:2).

При этом «Арсенал» Тула в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Канониры» имеют ненадежные тылы. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

При этом «Арсенал» Тула уже почти 5 лет не проигрывает волгоградцам. Да и пора бы подопечным Дмитрия Гунько прибавлять!

А вот Амур Калмыков выдаёт весьма продуктивный сезон. Форвард туляков успел отличиться уже 8 забитыми мячами в текущем первенстве.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Канониры» потенциально еще способны пободаться за выход в стыки.

Статистика для ставок

«Канониры» уже почти 5 лет не проигрывают «Ротору»

Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч

Волгоградцы не забивают уже 2 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ротор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.45.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.75 и 1.50.

Прогноз: «Ротор» намерен побороться за стыки, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева потенциально способны поднатореть в плане реализации, тогда как туляки крайне нестабильны.

Ставка: Победа «Ротора» за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.75