3 ноября в 17-м туре первенства России по футболу сыграют «Ротор» и «Арсенал» Тула. Начало игры — в 16:00 мск.
«Ротор»
Турнирное положение: Волгоградцы сражаются за выход в стыки. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы.
При этом «Ротор» лишь на один балл отстает от заветной 4 позиции. А вот отличилась команда 20 результативными выстрелами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Волгоградцы не уступили «Родине» (0:0).
До того команда была разбита «Факелом» (0:4). А вот поединок с «моряками» завершился уверенной победой (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Ротор» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Волгоградцы преуспевают в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает реже гола за матч.
Причем «Ротор» традиционно сложно противостоит «канонирам». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Подопечные Дениса Бояринцева твёрдо намерены подтянуться к зоне стыков.
«Арсенал» Тула
Турнирное положение: «Канониры» ходят в середняках лиги. Команда ныне пребывает на 12 строчке турнирной таблицы.
Причем «Арсенал» Тула на 10 очков отстает от зоны стыков. А вот отличилась команда 23 забитыми мячами в 16 поединках.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Канониры» переиграли «Факел» (3:2).
До того команда потерпела поражение от «Урала» (1:2). А вот чуть ранее она не дала себя обыграть «Челябинску» (2:2).
При этом «Арсенал» Тула в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Канониры» имеют ненадежные тылы. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.
При этом «Арсенал» Тула уже почти 5 лет не проигрывает волгоградцам. Да и пора бы подопечным Дмитрия Гунько прибавлять!
А вот Амур Калмыков выдаёт весьма продуктивный сезон. Форвард туляков успел отличиться уже 8 забитыми мячами в текущем первенстве.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Канониры» потенциально еще способны пободаться за выход в стыки.
Статистика для ставок
- «Канониры» уже почти 5 лет не проигрывают «Ротору»
- Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч
- Волгоградцы не забивают уже 2 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ротор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.45.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.75 и 1.50.
Прогноз: «Ротор» намерен побороться за стыки, и наверняка будет максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева потенциально способны поднатореть в плане реализации, тогда как туляки крайне нестабильны.
Ставка: Победа «Ротора» за 2.35.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.75