31 октября в 9-м туре чемпионата Кипра по футболу сыграют «Арис» Лимасол и «Акритас» Хлоракас. Начало игры — в 20:00 мск.
«Арис» Лимасол
Турнирное положение: «Виноносы» сражаются за чемпионский титул. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Арис» Лимасол лишь на 2 очка отстает от лидера. А вот отличилась команда 16 результативными выстрелами в 8 матчах.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Виноносы» не сумели одолеть «Анортосис» (1:1).
До того команда нанесла поражение «Омонии 29-го мая» (2:1). Да и поединок с АЕЛ Лимасол завершился викторией (4:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Арис» Лимасол забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 2.
Не сыграют: Александр Кокорин — травмирован.
Состояние команды: «Виноносы» нынче выглядят весьма выгодно. Команда не проигрывает 5 матчей кряду.
Причем «Арис» Лимасол традиционно успешно противостоит «Акритасу». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда намерена подтянуться к лидеру.
«Акритас» Хлоракас
Турнирное положение: «Акритас» борется за попадание в топ-6. Команда ныне пребывает на 9 строчке турнирной таблицы.
Причем «Акритас» Хлоракас наскреб всего 8 очков в 8 матчах чемпионата. Команда отличилась лишь 5 забитыми мячами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Акритас» уступил «Омонии» Арадипу (0:1).
До того команда подписала мировое соглашение с «Анортосисом» (2:2). А вот чуть ранее она была бита крепким «Аполлоном» (0:2).
При этом «Акритас» Хлоракас в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Акритас» явно способны прибавить. Вот только не побеждает команда уже 3 матча кряду.
При этом «Акритас» Хлоракас имеет проблемы в плане реализации. В среднем команда забивает один мяч за матч.
Состав команды по именам выглядит весьма скромно. Да и «Арис» она не может одолеть уже долгих три года.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Акритас» постараются найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- «Акритас» уже 3 года не обыгрывает «Арис» Лимасол
- «Виноносы» не проигрывают 5 матчей кряду
- «Арис» Лимасол в среднем забивает 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Арис» Лимасол — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.16. Ничья оценена в 7.10, а победа оппонента — в скромные 12.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.30 и 3.20.
Прогноз: «Виноносы» намерены побороться за чемпионство, и наверняка активно понесутся в атаку.
Номинальные хозяева имеют в своем составе вполне качественных атакующих исполнителей, к тому же уже 3 года не проигрывают «Акритасу».
Ставка: Фора «Ариса» Лимасол -2.5 за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.07