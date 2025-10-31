прогноз на матч чемпионата Кипра, ставка за 2.20

31 октября в 9-м туре чемпионата Кипра по футболу сыграют «Арис» Лимасол и «Акритас» Хлоракас. Начало игры — в 20:00 мск.

«Арис» Лимасол

Турнирное положение: «Виноносы» сражаются за чемпионский титул. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Арис» Лимасол лишь на 2 очка отстает от лидера. А вот отличилась команда 16 результативными выстрелами в 8 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Виноносы» не сумели одолеть «Анортосис» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Омонии 29-го мая» (2:1). Да и поединок с АЕЛ Лимасол завершился викторией (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Арис» Лимасол забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: Александр Кокорин — травмирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Виноносы» нынче выглядят весьма выгодно. Команда не проигрывает 5 матчей кряду.

Причем «Арис» Лимасол традиционно успешно противостоит «Акритасу». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда намерена подтянуться к лидеру.

«Акритас» Хлоракас

Турнирное положение: «Акритас» борется за попадание в топ-6. Команда ныне пребывает на 9 строчке турнирной таблицы.

Причем «Акритас» Хлоракас наскреб всего 8 очков в 8 матчах чемпионата. Команда отличилась лишь 5 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Акритас» уступил «Омонии» Арадипу (0:1).

До того команда подписала мировое соглашение с «Анортосисом» (2:2). А вот чуть ранее она была бита крепким «Аполлоном» (0:2).

При этом «Акритас» Хлоракас в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Акритас» явно способны прибавить. Вот только не побеждает команда уже 3 матча кряду.

При этом «Акритас» Хлоракас имеет проблемы в плане реализации. В среднем команда забивает один мяч за матч.

Состав команды по именам выглядит весьма скромно. Да и «Арис» она не может одолеть уже долгих три года.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Акритас» постараются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Акритас» уже 3 года не обыгрывает «Арис» Лимасол

«Виноносы» не проигрывают 5 матчей кряду

«Арис» Лимасол в среднем забивает 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арис» Лимасол — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.16. Ничья оценена в 7.10, а победа оппонента — в скромные 12.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.30 и 3.20.

Прогноз: «Виноносы» намерены побороться за чемпионство, и наверняка активно понесутся в атаку.

Номинальные хозяева имеют в своем составе вполне качественных атакующих исполнителей, к тому же уже 3 года не проигрывают «Акритасу».

2.20 Фора «Ариса» Лимасол -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Арис» Лимасол — «Акритас» Хлоракас позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Фора «Ариса» Лимасол -2.5 за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

2.07 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч «Арис» Лимасол — «Акритас» Хлоракас принесёт чистый выигрыш 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.07