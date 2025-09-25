прогноз на матч Кубка России, ставка за 2.00

25 сентября в 1/4 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Волна» и «Арсенал» Тула. Начало игры — в 20:00 мск.

«Волна»

Турнирное положение: «Волна» ходит в середняках второй лиги. Команда нынче пребывает на 8 месте турнирной таблицы своей зоны.

При этом «Волна» на 7 очков отстает от третьей позиции. А вот пропустила команда 32 мяча в 22 поединках первенства.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Волна» одолела «Акрон-2» (4:2).

До того команда не сумела одолеть КДВ (1:1). А вот поединок с «Тюменью» принес викторию в серии пенальти.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Волна» забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Волна» относительно преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.

Причем «Волна» не проигрывает уже 3 матча кряду. Да и дать знатный бой «канонирам» команда вполне способна.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда уж точно не боится нестабильных туляков.

«Арсенал» Тула

Турнирное положение: «Арсенал» Тула сражается за попадание в стыки. Команда на данный момент находится на 9 месте.

Причем «Арсенал» Тула на 7 очков отстает от 4 позиции. А вот забивает команда в среднем чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Арсенал» Тула не сумел одолеть «Уфу» (2:2).

До того команда была бита костромским «Спартаком» (1:2). А вот чуть ранее она уступила еще и «Факелу» (0:1).

При этом «Арсенал» Тула в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Арсенал» Тула имеет не столь надежные тылы. Команда пропустила 14 мячей в 11 поединках первенства.

При этом «Арсенал» Тула не побеждал в трех своих последних матчах. Зато Амур Калмыков наколотил уже 7 мячей в первой лиге.

Команда до последней ничьей уступила дважды кряду. Зато в нынешней диспозиции она вполне способна прервать затянувшуюся негативную серию.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Калмыков и его партнеры будут действовать максимально агрессивно.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают больше одного мяча за матч

Туляки не побеждают 3 матча кряду

«Волна» не проигрывала в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» Тула — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 7.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.70 и 2.05.

Прогноз: «Канониры» выглядят предпочтительнее соперника, и наверняка проведут встречу максимально агрессивно.

Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, да и «Волне» банально не хватит класса.

2.00 Фора «Арсенала» Тула -1.5 Ставка на матч #1

Ставка: Фора «Арсенала» Тула -1.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

2.00 Обе забьют Ставка на матч #2

Ставка: Обе забьют за 2.00