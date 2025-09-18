18 сентября в 16-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Регар-ТадАЗ» и «Истаравшан». Начало игры — в 16:00 мск.

«Регар-ТадАЗ»

Турнирное положение: «Регар-ТадАЗ» сражается за попадание в топ-5.  Команда нынче пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Регар-ТадАЗ» на 2 очка отстает от искомой пятой позиции.  А вот пропустила команда 13 мячей в 14 поединках чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Регар-ТадАЗ» не уступил «Равшану» (0:0).

До того команда досадным образом уступила «Ахалу» (1:2).  Да и поединок с «Истиклолом» не принес зачетных баллов (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию.  В этих поединках «Регар-ТадАЗ» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Регар-ТадАЗ» не преуспевает в плане реализации.  Команда в среднем забивает фактически гол за матч.

Причем «Регар-ТадАЗ» исторически успешно противостоит «Истаравшану».  В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.  Команда мотивирована вернуться на победный путь.

«Истаравшан»

Турнирное положение: «Истаравшан» сражается за выживание в элите.  Команда на данный момент находится на 10 месте.

Причем «Истаравшан» на 3 очка оторвался от опасной зоны.  Да и забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Истаравшан» не смог одолеть «Худжанд» (1:1).

До того команда была разгромлена «Истиклолом» (0:6).  А вот чуть ранее она подписала мировую с «Эсхатой» (0:0).

При этом «Истаравшан» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию.  Команда отличилась 4 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Истаравшан» имеет крайне ненадежные тылы.  Команда в среднем пропускает почти 2 гола за матч.

При этом «Истаравшан» не побеждал в 3 своих последних матчах.  Вот только до последнего поединка команда не забивала дважды кряду.

Команда всеми силами пытается оторваться от группы аутсайдеров.  А вот состав, даже по местным меркам, выглядит скромненько.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером.  Команда постарается отыскать свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

  • «Истаравшан» не побеждал в 3 своих последних поединках
  • «Регар-ТадАЗ» не может победить 4 матча кряду
  • «Истаравшан» пропускает в среднем фактически 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Регар-ТадАЗ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.76.  Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 4.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.86 и 2.00.

Прогноз: «Регар-ТадАЗ» выглядит предпочтительнее соперника, и явно сразу активно понесётся в атаку.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, к тому же «Истаравшан» пропускает уж слишком часто.

Ставка: Победа «Регар-ТадАЗа» в 1 тайме за 2.32.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.00