прогноз на матч чемпионата Кыргызстана, ставка за 2.12

17 сентября в 23-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Нефтчи» Кочкор-Ата и «Абдыш-Ата». Начало игры — в 16:30 мск.

«Нефтчи» Кочкор-Ата

Турнирное положение: «Нефтчи» Кочкор-Ата ходит в середняках элиты. Команда нынче пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Нефтчи» Кочкор-Ата на 13 очков отстает от топ-5. Да и пропустила команда 28 мячей в 18 поединках чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Нефтчи» Кочкор-Ата уступил «Кыргызалтыну» (1:3).

До того команда сумела одолеть «Барс» (1:0). Да и поединок с «Илбирсом» принес три зачетных балла (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Нефтчи» Кочкор-Ата забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Нефтчи» Кочкор-Ата относительно преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Причем «Нефтчи» Кочкор-Ата исторически неудачно противостоит «Абдыш-Ата». В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда мотивирована дать бой одному из лидеров.

«Абдыш-Ата»

Турнирное положение: «Абдыш-Ата» сражается за чемпионский титул. Команда на данный момент находится на 2 месте.

Причем «Абдыш-Ата» на 3 очка отстает от лидера. Да и забивает команда в среднем аккурат два гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Абдыш-Ата» одолела «Азиягол» (3:1).

До того команда сумела обыграть «Бишкек Сити» (3:2). А вот чуть ранее она уверенно разобралась с «Хоттином» (5:2).

При этом «Абдыш-Ата» в 5 своих последних поединках добыла 5 побед. Команда отличилась 18 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Абдыш-Ата» имеет не столь надежные тылы. Команда в среднем пропускает гол за матч.

При этом «Абдыш-Ата» победил в 5 своих последних матчах. Вот только лишь в одном из них команда оставила свои владения сухими.

Команда всеми силами пытается догнать «Мурас Юнайтед». Да и состав по именам выглядит весьма выгодно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда постарается как можно скорее вскрыть оборону соперника.

Статистика для ставок

«Абдыш-Ата» победила в 5 своих последних поединках

«Нефтчи» Кочкор-Ата до последней коллизии уступил дважды кряду

«Абдыш-Ата» пропускает в среднем гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Абдыш-Ата» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. Ничья оценена в 4.48, а победа оппонента — в скромные 6.21.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.65 и 2.10.

Прогноз: «Абдыш-Ата» выглядит предпочтительнее соперника, и явно будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, к тому же «нефтяники» крайне нестабильны.

Фора «Абдыш-Ата» -1.5 за 2.12

Ставка: Фора «Абдыш-Ата» -1.5 за 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

ТБ 3.5 за 2.62

Ставка: ТБ 3.5 за 2.62