    «Зенит» уверенно одолеет «Сьон»

    Зенит — Сьон. Ставка (к. 3.00) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 6 сентября 2025 года

    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Сьон»
    «Зенит»
    6 сентября в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Зенит» и «Сьон». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Зенит» — «Сьон», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 06 Сентября 2025 года

    Зенит

  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 19:00 Сьон

    Сьон

  • Товарищеские матчи (клубы)
    •

    «Зенит»

    Турнирное положение: Петербуржцы намерены добыть чемпионский титул. Кадровый ресурс для этого видится достаточным.

    При этом «Зенит» на данный момент находится на 5 строчке турнирной таблицы РПЛ. Отставание от лидера составляет 4 зачетных балла.

    Зенит — Сьон: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. Петербуржцы переиграли «Пари НН» (2:0).

    До того команда нанесла поражение «Оренбургу» (5:3). Да и поединок с махачкалинским «Динамо» завершился яркой викторией (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Зенит» забил 16 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Петербуржцы прибавляют с каждым поединком. Команда победила в 3 своих последних матчах.

    Причем «Зенит» традиционно сложно противостоит «Сьону». В двух очных поединках соперники по разу огорчили друг друга.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Петербуржцы два месяца назад разгромили швейцарцев (5:2).

    «Сьон»

    Турнирное положение: «Сьон» новый сезон начал на своем уровне. Команда нынче пребывает на 6 месте.

    Причем «Сьон» в среднем забивает чуть реже 2 мячей за матч. А вот пропустила команда всего 3 мяча в 4 матчах швейцарского чемпионата.

  • Купи-продай. Стоит ли «Зениту» отпускать Жерсона в Саудовскую Аравию?
  • Петербуржцы хотят получить не менее 50 млн евро
  • 03/09/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела бледно. Со счетом 0:1 она уступила «Базелю».

    До того команда уверенно переиграла «Ажойе-Монтерри» (2:0). А вот чуть ранее она расписала мировую с «Янг Бойз» (0:0).

    При этом «Сьон» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Сьон» является крепким середняком швейцарской лиги. Команда способна отобрать очки у кого угодно.

    При этом «Сьон» уже почти 3 года не может обыграть миланцев. Тем не менее, трепета перед оппонентом команда не испытывает.

    Команда явно постарается дать бой гранду российского футбола. Швейцарцы имеют весьма надежные тылы, да и атака способна прибавить.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Зенит» победил в 3 своих последних поединках

    • «Сьон» два месяца назад уступил команде Сергея Семака (2:5)

    • «Зенит» не проигрывает 5 матчей кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 4.40, а победа оппонента — в скромные 8.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.64 и 2.28.

    Прогноз: «Зенит» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева намерены продлить свой успешный сериал, к тому же не так давно разгромили «Сьон».

    Ставка: Фора «Зенита» -2.5 за 3.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.20

