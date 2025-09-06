Зенит — Сьон. Ставка (к. 3.00) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 6 сентября 2025 года

6 сентября в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Зенит» и «Сьон». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Зенит» — «Сьон», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Зенит»

Турнирное положение: Петербуржцы намерены добыть чемпионский титул. Кадровый ресурс для этого видится достаточным.

При этом «Зенит» на данный момент находится на 5 строчке турнирной таблицы РПЛ. Отставание от лидера составляет 4 зачетных балла.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. Петербуржцы переиграли «Пари НН» (2:0).

До того команда нанесла поражение «Оренбургу» (5:3). Да и поединок с махачкалинским «Динамо» завершился яркой викторией (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Зенит» забил 16 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Петербуржцы прибавляют с каждым поединком. Команда победила в 3 своих последних матчах.

Причем «Зенит» традиционно сложно противостоит «Сьону». В двух очных поединках соперники по разу огорчили друг друга.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Петербуржцы два месяца назад разгромили швейцарцев (5:2).

«Сьон»

Турнирное положение: «Сьон» новый сезон начал на своем уровне. Команда нынче пребывает на 6 месте.

Причем «Сьон» в среднем забивает чуть реже 2 мячей за матч. А вот пропустила команда всего 3 мяча в 4 матчах швейцарского чемпионата.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела бледно. Со счетом 0:1 она уступила «Базелю».

До того команда уверенно переиграла «Ажойе-Монтерри» (2:0). А вот чуть ранее она расписала мировую с «Янг Бойз» (0:0).

При этом «Сьон» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Сьон» является крепким середняком швейцарской лиги. Команда способна отобрать очки у кого угодно.

При этом «Сьон» уже почти 3 года не может обыграть миланцев. Тем не менее, трепета перед оппонентом команда не испытывает.

Команда явно постарается дать бой гранду российского футбола. Швейцарцы имеют весьма надежные тылы, да и атака способна прибавить.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Зенит» победил в 3 своих последних поединках

«Сьон» два месяца назад уступил команде Сергея Семака (2:5)

«Зенит» не проигрывает 5 матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 4.40, а победа оппонента — в скромные 8.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.64 и 2.28.

Прогноз: «Зенит» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно будет активно атаковать.

Номинальные хозяева намерены продлить свой успешный сериал, к тому же не так давно разгромили «Сьон».

Ставка: Фора «Зенита» -2.5 за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.20