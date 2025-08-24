Осасуна — Валенсия. Ставка (к. 3.10) и прогноз на футбол, Ла Лига, 24 августа 2025 года

24 августа во 2-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Осасуна» и «Валенсия». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Осасуна» — «Валенсия», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Осасуна»

Турнирное положение: Памплонцы стартовали неудачно. Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Осасуна» летом провела 6 спаррингов. В них команда разжилась лишь одной викторией при трех поражениях.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Памплонцы уступили мадридскому «Реалу» (0:1).

До того команда подписала мировую с «Фрайбургом» (2:2). А вот поединок с «Мирандесом» завершился викторией (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Осасуна» забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Памплонцы потенциально способны быть в середняках. Да и состав команды по именам выглядит довольно симпатично.

Причем «Осасуна» традиционно неудачно противостоит «Валенсии». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при двух поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Памплонцы настроены впервые за 2 года одолеть «летучих мышей».

«Валенсия»

Турнирное положение: «Летучие мыши» нынешний чемпионат начали посредственно. Команда ныне пребывает на 11 строчке турнирной таблицы.

Причем «Валенсия» летом провела 5 контрольных поединков. В них команда сумела добыть одну победу при 2 поражениях.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Валенсия» подписала мировую с «Реал Сосьедадом» (1:1).

До того команда учинила разгром «Торино» (3:0). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Боруссии» М (0:2).

При этом «Валенсия» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Летучие мыши» в последних матчах смотрелись выгодно. Да и Уго Дуро способен поднатореть в плане реализации.

При этом «Валенсия» летом несколько обновилась в кадровом виде. Да и вообще, команда способна побороться за выход в еврокубки.

Плюс ко всему, «летучие мыши» не проигрывают 2 матча кряду. А вот памплонцам команда не проигрывает уже 2 года.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Валенсия» явно будет активно атаковать.

Статистика для ставок

«Валенсия» не проигрывает 2 матча кряду

Памплонцы не побеждали в 2 своих последних поединках

«Летучие мыши» уже 2 года не проигрывают памплонцам

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Валенсия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.38 и 1.57.

Прогноз: «Валенсия» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости способны преуспеть в плане реализации, к тому же намерены побороться за выход в еврокубки.

Ставка: Победа «Валенсии» за 3.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.38