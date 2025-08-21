Хиберниан — Легия. Ставка (к. 2.32) и прогноз на футбол, Лига конференций, 21 августа 2025 года

Хиберниан
Турнирное положение: Клуб из Эдинбурга не без приключений добрался до 4-го квалификационного раунда Лиги конференций — сначала шотландцы проиграли в квалификации Лиги Европы «Мидтьюлланну», а затем не без труда прошли «Партизан» в следующем раунде турнира рангом ниже.
Во внутреннем чемпионате «Хиберниан» начал неплохо — 4 очка за две встречи.
Последние матчи: в предыдущем матче «Хиберниан» одержал победу над «Ливингстоном» в плей-офф Кубка лиги — 2:0.
Ранее «Хибс» потерпел поражение от «Партизана» (2:3) дома и сыграл вничью с «Килмарноком» (2:2) в чемпионате страны.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда одержала 3 победы и один раз сыграла вничью. За этот период разница мячей составила 11:6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Хиберниан» в принципе начал неплохо сезон, но в еврокубковых встречах играет крайне неуверенно и пока что не выглядит явным фаворитом в паре с «Легией».
Но «Хибс» любит атаковать и забивать много, да и пропускать также для шотландской команды дело привычное.
«Легия»
Турнирное положение: «Легия» попала в Лигу конференций после вылета из Лиги Европы от кипрского «АЕКа».
«Армейцы» не самым лучшим образом для себя начали сезон в своем чемпионате, набрав 7 очков за 4 тура.
Последние матчи: в предыдущем матче «Легия» выступила не лучшим образом, потерпев поражение от «Вислы» (0:1) из Плоцка.
До этого были обыграны «АЕК» Ларнака (2:1) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы и «Катовице» (3:1) в 3-м туре чемпионата Польши.
При этом «Легия» в 5 своих официальных поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Легия» неровно играет в данный период и это может сказаться на перспективах команды из Варшавы в еврокубках.
Варшавяне, справедливости ранее, имеют богатый опыт встреч на европейской арене и может именно игра в Эдинбурге может вдохнуть новую жизнь.
Статистика для ставок
- «Легия» пропускает в четырех последних встречах
- «Хиберниан» неизменно забивал во всех семи официальных встречах текущего сезона
- «Хиберниан» ни разу не одержал победу на своем поле в еврокубках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Хиберниан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.19. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.85.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.77 и 1.94.
Прогноз: Нас практически наверняка ожидает результативная встреча, где обе команды будут пытаться играть в открытый футбол и можно увидеть более трех голов от обеих команд.
Ставка: ТБ 3 за 2.32.
Прогноз: чуть более рискованный прогноз, можно поставить на то, что команды на двоих забьют 4 или 5 голов
Ставка: Количество голов 4-5 за 3.20