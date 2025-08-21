ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    «Хиберниан» и «Легия» устроят фестиваль из голов?

    Хиберниан — Легия. Ставка (к. 2.32) и прогноз на футбол, Лига конференций, 21 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Легия Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Хиберниан» — «Легия»
    ФК «Легия»
    21 августа в 4-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Хиберниан» и «Легия». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Хиберниан» — «Легия», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 21 Августа 2025 года

    Хиберниан

  • Товарищеские матчи (клубы)
    •  Хиберниан 22:00 Легия

    Легия

  • Варшава
    •

    «Хиберниан»

    Турнирное положение: Клуб из Эдинбурга не без приключений добрался до 4-го квалификационного раунда Лиги конференций — сначала шотландцы проиграли в квалификации Лиги Европы «Мидтьюлланну», а затем не без труда прошли «Партизан» в следующем раунде турнира рангом ниже.

    Во внутреннем чемпионате «Хиберниан» начал неплохо — 4 очка за две встречи.

    Хиберниан — Легия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в предыдущем матче «Хиберниан» одержал победу над «Ливингстоном» в плей-офф Кубка лиги — 2:0.

    Ранее «Хибс» потерпел поражение от «Партизана» (2:3) дома и сыграл вничью с «Килмарноком» (2:2) в чемпионате страны.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда одержала 3 победы и один раз сыграла вничью. За этот период разница мячей составила 11:6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Хиберниан» в принципе начал неплохо сезон, но в еврокубковых встречах играет крайне неуверенно и пока что не выглядит явным фаворитом в паре с «Легией».

    Но «Хибс» любит атаковать и забивать много, да и пропускать также для шотландской команды дело привычное.

    «Легия»

    Турнирное положение: «Легия» попала в Лигу конференций после вылета из Лиги Европы от кипрского «АЕКа».

    «Армейцы» не самым лучшим образом для себя начали сезон в своем чемпионате, набрав 7 очков за 4 тура.

    • Последние матчи: в предыдущем матче «Легия» выступила не лучшим образом, потерпев поражение от «Вислы» (0:1) из Плоцка.

    До этого были обыграны «АЕК» Ларнака (2:1) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы и «Катовице» (3:1) в 3-м туре чемпионата Польши.

    При этом «Легия» в 5 своих официальных поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Легия» неровно играет в данный период и это может сказаться на перспективах команды из Варшавы в еврокубках.

    Варшавяне, справедливости ранее, имеют богатый опыт встреч на европейской арене и может именно игра в Эдинбурге может вдохнуть новую жизнь.

    Статистика для ставок

    • «Легия» пропускает в четырех последних встречах

    • «Хиберниан» неизменно забивал во всех семи официальных встречах текущего сезона

    • «Хиберниан» ни разу не одержал победу на своем поле в еврокубках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хиберниан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.19. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.85.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.77 и 1.94.

    Прогноз: Нас практически наверняка ожидает результативная встреча, где обе команды будут пытаться играть в открытый футбол и можно увидеть более трех голов от обеих команд.

    Ставка: ТБ 3 за 2.32.

    Прогноз: чуть более рискованный прогноз, можно поставить на то, что команды на двоих забьют 4 или 5 голов

    Ставка: Количество голов 4-5 за 3.20

