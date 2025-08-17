Мец — Страсбур. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Лига 1, 17 августа 2025 года

17 августа в 1-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Мец» и «Страсбур». Начало игры — в 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Мец» — «Страсбур», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Мец»

Турнирное положение: «Тёмно-бордовые» минувший сезон провели весьма продуктивно. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы Лиги 2.

При этом «Мец» в стыковых матчах добыл путевку в элиту. Команде удалось пройти опытный «Реймс» (1:1, 3:1).

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провалила. «Тёмно-бордовые» были сметены «Хоффенхаймом» (0:8).

До того команда переиграла «Труа» (1:0). Да и поединок со скромным «Тионвилем» завершился успехом (5:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Мец» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 13.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Тёмно-бордовые» явно намерены избежать борьбы за выживание. Да и в кадровом плане команда выглядит вполне прилично.

Причем «Мец» традиционно неудачно противостоит «Страсбуру». В пяти последних очных поединках команда уступила 5 раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Команда постарается преуспеть в контригре.

«Страсбур»

Турнирное положение: Эльзасцы минувший сезон провели продуктивно. Команда заняла итоговое 7 место в Лиге 1.

Причем «Страсбур» всего на 3 пункта отстал от топ-4. В новом же сезоне команда твердо намерена побороться за попадание в Лигу чемпионов.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Страсбур» расписал паритет с «Майнцем» (0:0).

До того команда сумела переиграть «Штурм» (3:2). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Удинезе» (2:3).

При этом «Страсбур» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Эльзасцы нынче пребывают в приличных кондициях. Команда не проигрывает 2 матча кряду.

При этом «Страсбур» летом существенно изменился в кадровом виде. Да и наличие в составе качественных исполнителей очень поможет в решении глобальных задач.

Команда имеет недостаточно надежные тылы. В среднем эльзасцы пропускают чаще гола за матч, да и в летних спаррингах оборона выглядела не столь монолитно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Команда постарается вскрыть оборону новичка.

Статистика для ставок

«Страсбур» не проигрывает 2 матча кряду

«Мец» до последней коллизии победил 2 раза кряду

Эльзасцы в среднем пропускают чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Страсбур» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.88 и 1.98.

Прогноз: «Страсбур» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно будет активно атаковать.

Номинальные гости намерены успешно стартовать в чемпионате, к тому же имеют в своем составе опытных исполнителей.

Ставка: Победа «Страсбура» за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.10