Лестер — Шеффилд Уэнсдей: прогноз на футбол и ставка за 2.45

«Лестер» встретится с «Шеффилд Уэнсдей» в матче 1-го тура Чемпионшипа. Поединок пройдет 8 августа и начнется в 18:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лестер» — «Шеффилд Уэнсдей», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лестер»

Турнирное положение: «Лестер» неудачно провел прошлый сезон, в котором не смог удержаться в английской Премьер-лиге, заняв 18-ю строчку.

Команда аж на 17 очков отстала от спасительного 17-го места. Нынешним летом «Лисы» проводили только товарищеские встречи, поэтому грядущая игра станет для них первой официальной в новой кампании.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был контрольным, клуб на своем поле со счетом 2:0 одержал победу над итальянской «Фиорентиной».

Перед этим еще в одной товарищеской встрече коллектив уже не смог выиграть, когда на этот раз в чужих стенах с результатом 1:3 проиграл немецкому «Кельну».

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые были контрольными, «Лестер» выиграл пять раз при одном поражении.

Такая форма сулит хозяевам отличные шансы на три балла, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Команда еще не забивала в официальных матчах нового сезона.

«Шеффилд Уэнсдей»

Турнирное положение: «Шеффилд Уэнсдей» в прошлой кампании финишировал в середине таблицы на 12-й позиции в Чемпионшипе, поэтому был далек от повышения в классе.

Команда на 10 очков отстала от зоны плей-офф за попадание в английскую Премьер-лигу, а также на девять баллов опередила зону вылета в Лигу 1.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был товарищеским, клуб на чужом поле потерпел поражение от низшедивизионного «Линкольн Юнайтед» (1:3).

Перед этим еще в заключительном туре Чемпионшипа прошлого сезона коллектив также не смог выиграть, когда снова-таки на выездной арене сыграл вничью с «Уотфордом» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Бернард и Кадамартери, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, один из которых был товарищеским, а три — официальным в рамках Чемпионшипа, «Шеффилд Уэнсдей» проиграл лишь раз при двух ничьих и одной победе.

Это вроде бы сулит гостям неплохие шансы на хотя бы на один балл, однако добиться даже этого им будет сложно, если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Команда также еще не забивала в официальных матчах нового сезона.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Лестера» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Шеффилд Уэнсдей» забивали обе команды

в четырех из шести последних матчей «Шеффилд Уэнсдей» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лестер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.14. Ничья — в 7.90, победа «Шеффилд Уэнсдей» — в 20.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.60.

Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их пяти из шести последних выездных поединков.

Такой же сценарий был реализован и в четырех из шести последних матчей хозяев.

Ставка: обе команды забьют за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из шести последних матчей «Лестера».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.70