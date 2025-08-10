Лестер — Шеффилд Уэнсдей: прогноз на футбол и ставка за 2.45

Лестер
Шеффилд Уэнсдей
«Лестер»
Турнирное положение: «Лестер» неудачно провел прошлый сезон, в котором не смог удержаться в английской Премьер-лиге, заняв 18-ю строчку.
Команда аж на 17 очков отстала от спасительного 17-го места. Нынешним летом «Лисы» проводили только товарищеские встречи, поэтому грядущая игра станет для них первой официальной в новой кампании.
Лестер — Шеффилд Уэнсдей: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был контрольным, клуб на своем поле со счетом 2:0 одержал победу над итальянской «Фиорентиной».
Перед этим еще в одной товарищеской встрече коллектив уже не смог выиграть, когда на этот раз в чужих стенах с результатом 1:3 проиграл немецкому «Кельну».
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних поединках, которые были контрольными, «Лестер» выиграл пять раз при одном поражении.
Такая форма сулит хозяевам отличные шансы на три балла, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Команда еще не забивала в официальных матчах нового сезона.
«Шеффилд Уэнсдей»
Турнирное положение: «Шеффилд Уэнсдей» в прошлой кампании финишировал в середине таблицы на 12-й позиции в Чемпионшипе, поэтому был далек от повышения в классе.
Команда на 10 очков отстала от зоны плей-офф за попадание в английскую Премьер-лигу, а также на девять баллов опередила зону вылета в Лигу 1.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был товарищеским, клуб на чужом поле потерпел поражение от низшедивизионного «Линкольн Юнайтед» (1:3).
Перед этим еще в заключительном туре Чемпионшипа прошлого сезона коллектив также не смог выиграть, когда снова-таки на выездной арене сыграл вничью с «Уотфордом» (1:1).
Не сыграют: травмированы — Бернард и Кадамартери, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, один из которых был товарищеским, а три — официальным в рамках Чемпионшипа, «Шеффилд Уэнсдей» проиграл лишь раз при двух ничьих и одной победе.
Это вроде бы сулит гостям неплохие шансы на хотя бы на один балл, однако добиться даже этого им будет сложно, если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Команда также еще не забивала в официальных матчах нового сезона.
Статистика для ставок
- в четырех из шести последних матчей «Лестера» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов
- в четырех последних матчах «Шеффилд Уэнсдей» забивали обе команды
- в четырех из шести последних матчей «Шеффилд Уэнсдей» забивали меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лестер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.14. Ничья — в 7.90, победа «Шеффилд Уэнсдей» — в 20.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.60.
Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их пяти из шести последних выездных поединков.
Такой же сценарий был реализован и в четырех из шести последних матчей хозяев.
Ставка: обе команды забьют за 2.45.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из шести последних матчей «Лестера».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.70