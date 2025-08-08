ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Энтони РобинсонЭнтони Робинсон: лучший фулбек АПЛ, которого никто не купит Усман ДембелеПарадокс Дембеле: почему фаворита на «Золотой мяч» всё еще нельзя назвать игроком мирового класса Майк МеньянНевидимые звезды: почему топ-вратари — самые недооцененные игроки трансферного рынка
  • 11:12
    • Тюкавин поделился деталями восстановления после травмы колена
  • 16:27
    • СКА объявил о переносе 10 матчей КХЛ
  • 16:17
    • В «Зените» опровергли интерес к трансферу Исаака Ромеро
  • 15:34
    • Луис Энрике и Ханс-Дитер Флик поборются за приз лучшему тренеру сезона
  • 15:03
    • Стали известны номинанты на награду имени Льва Яшина
  • 14:56
    • France Football назвал претендентов на награду «Трофей Копа»
  • 14:30
    • Полузащитник «Тоттенхэма» Мэддисон перенесет операцию на колене
    Все новости спорта

    Ждите много голов

    Нюрнберг — Дармштадт: прогноз на футбол и ставка за 2.21

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Нюрнберг Прогнозы на Дармштадт
    Прогноз и ставки на «Нюрнберг» — «Дармштадт»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Футбольный клуб «Дармштадт»
    8 августа во втором туре Второй Бундеслиги сыграют «Нюрнберг» и «Дармштадт». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Нюрнберг» — «Дармштадт», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Вторая Бундеслига 08 Августа 2025 года

    Нюрнберг

  • Нюрнберг
    •  Нюрнберг 19:30 Дармштадт 98

    Дармштадт 98

  • Германия. Вторая Бундеслига
    •

    «Нюрнберг»

    Турнирное положение: «Нюрнберг» завершил прошлый сезон на 10-й строчке в турнирной таблице Второй Бундеслиги.

    Команда набрала 48 очков в 34 матах. В активе клуба 14 побед, шесть матчей вничью и 14 поражений. Разница мячей — 60:57.

    Нюрнберг — Дармштадт 98: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в первом туре нового сезона Второй Бундеслиги «Нюрнберг» минимально проиграл в гостях клубу «Эльферсберг»(0:1).

    Перед стартом сезона «Нюрнберг» провел три товарищеских матча и проиграл в каждой из них с общим счетом 1:11.

    Команда была уничтожена клубом «Ансбах» со счетом 1:7 и неудачно выступила в матчах против «Арминии» (1:2) и «Боруссии» М (0:1).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмирован полузащитник Каспар Джандер.

    Состояние команды: «Нюрнберг» выглядит слабо. Команда плохо выступила в предсезонных матчах и начала чемпионат с поражения.

    Однако данная встреча станет для «Нюрнберга» первой при домашних трибунах в сезоне. Команда обязана порадовать своих болельщиков.

    «Дармштадт»

    Турнирное положение: «Дармштадт» финишировал в прошлом сезоне на 12-й строчке во Второй Бундеслиге, набрав 42 очка.

    В активе команды 11 побед, девять матчей вничью и 14 поражений. Разница мячей по сезону — 56:55.

  • Первая отставка сезона РПЛ. Черчесов едет в Грозный делать из «Ахмата» топ-клуб
  • В чеченском клубе терпения хватило лишь на 3 тура
  • Вчера

    • Последние матчи: в первом туре нового сезона Второй Бундеслиги «Дармштадт» разгромил «Бохум» со счетом 4:1.

    Перед стартом сезона команда приняла участие в четырех товарищеских играх, сумев одержать победу в трех из них.

    Отметим победу над командой «Санкт-Галлен» со счетом 4:2 и тяжелое поражение от «Хоффенхайма» (1:5). Разница мячей в предсезонных играх — 11:9.

    Не сыграют: травмирован полузащитник Жан-Поль Боэтьюс.

    Состояние команды: «Дармштадт» показал яркую игру в атаке в предсезонных матчах и не остановился в первом туре чемпионата.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    В предстоящем поединке не верится, что команда сбавит обороты. Однако матчи на выезде могут порадовать неожиданными результатами.

    Статистика для ставок

    • «мм» выиграл прошлый матч со счетом 4:1

    • Оба коллектива имеют проблемы с составом

    • «Нюрнберг» проиграл все матчи в предсезонной подготовке

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Дармштадт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа гостей оценивается 2.21. Ничья — в 3.35, победа «Нюрнберга» — в 2.80.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.58 и 2.24.

    Прогноз: ожидаем уверенную победу «Дармштадта» в матче с менее сильным соперником.

    Ставка: Победа «Дармштадта» в матче за 2.21.

    Прогноз: можно сыграть на количестве мячей в матче

    Ставка: Индивидуальный тотал «Дармштадта» больше 2.5 за 3.65.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.93
  • Прогноз на матч Ламенс — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Блинкова — Биррелл
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Долхайд — Шрамкова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Джойнт — Миннен
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Данилович — Бултер
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бондар — Томлянович
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Вондроушова — Кристиан
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фонсека — Юньчаокэтэ
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Бонзи — Арнальди
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Русенборг — Хаммарбю
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Арис — АЕК
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Кауно Жальгирис — Арда
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Араз — Омония
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Линкольн — Ноа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Нюрнберг — Дармштадт: прогноз и ставка за 2.21, статистика, коэффициенты матча 08.08.202519:30. Ждите много голов
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры