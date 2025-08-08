Нюрнберг — Дармштадт: прогноз на футбол и ставка за 2.21

8 августа во втором туре Второй Бундеслиги сыграют «Нюрнберг» и «Дармштадт». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Нюрнберг» — «Дармштадт», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Нюрнберг»

Турнирное положение: «Нюрнберг» завершил прошлый сезон на 10-й строчке в турнирной таблице Второй Бундеслиги.

Команда набрала 48 очков в 34 матах. В активе клуба 14 побед, шесть матчей вничью и 14 поражений. Разница мячей — 60:57.

Последние матчи: в первом туре нового сезона Второй Бундеслиги «Нюрнберг» минимально проиграл в гостях клубу «Эльферсберг»(0:1).

Перед стартом сезона «Нюрнберг» провел три товарищеских матча и проиграл в каждой из них с общим счетом 1:11.

Команда была уничтожена клубом «Ансбах» со счетом 1:7 и неудачно выступила в матчах против «Арминии» (1:2) и «Боруссии» М (0:1).

Не сыграют: травмирован полузащитник Каспар Джандер.

Состояние команды: «Нюрнберг» выглядит слабо. Команда плохо выступила в предсезонных матчах и начала чемпионат с поражения.

Однако данная встреча станет для «Нюрнберга» первой при домашних трибунах в сезоне. Команда обязана порадовать своих болельщиков.

«Дармштадт»

Турнирное положение: «Дармштадт» финишировал в прошлом сезоне на 12-й строчке во Второй Бундеслиге, набрав 42 очка.

В активе команды 11 побед, девять матчей вничью и 14 поражений. Разница мячей по сезону — 56:55.

Последние матчи: в первом туре нового сезона Второй Бундеслиги «Дармштадт» разгромил «Бохум» со счетом 4:1.

Перед стартом сезона команда приняла участие в четырех товарищеских играх, сумев одержать победу в трех из них.

Отметим победу над командой «Санкт-Галлен» со счетом 4:2 и тяжелое поражение от «Хоффенхайма» (1:5). Разница мячей в предсезонных играх — 11:9.

Не сыграют: травмирован полузащитник Жан-Поль Боэтьюс.

Состояние команды: «Дармштадт» показал яркую игру в атаке в предсезонных матчах и не остановился в первом туре чемпионата.

В предстоящем поединке не верится, что команда сбавит обороты. Однако матчи на выезде могут порадовать неожиданными результатами.

Статистика для ставок

«мм» выиграл прошлый матч со счетом 4:1

Оба коллектива имеют проблемы с составом

«Нюрнберг» проиграл все матчи в предсезонной подготовке

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Дармштадт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа гостей оценивается 2.21. Ничья — в 3.35, победа «Нюрнберга» — в 2.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.58 и 2.24.

Прогноз: ожидаем уверенную победу «Дармштадта» в матче с менее сильным соперником.

Ставка: Победа «Дармштадта» в матче за 2.21.

Прогноз: можно сыграть на количестве мячей в матче

Ставка: Индивидуальный тотал «Дармштадта» больше 2.5 за 3.65.