Хеккен — Бранн. Ставка (к. 1.87) и прогноз на футбол, Лига Европы, 7 августа 2025 года

7 августа в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы по футболу сыграют «Хеккен» и «Бранн». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Хеккен» — «Бранн», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Хеккен»

Турнирное положение: «Хеккен» начал выступления в Лиге Европы с первого раунда квалификации, в которой прошел словацкий «Спартак» Трнава.

Шведская команда после этого во втором раунде отбора континентального турнира по итогам двухматчевого противостояния оказалась сильнее бельгийского «Андерлехта».

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 18-го тура национального первенства клуб на своем поле проиграл «Эльфсборгу» (1:2) и опустился на 10-е место.

Ранее коллектив уже оказался сильнее своего соперника. В ответном поединке второго круга Лиги Европы он на своем поле одержал победу над «Андерлехтом» (3:1).

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Хеккен» выиграл лишь раз при трех поражениях и двух ничьих.

Такая форма вроде бы не обещает хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, они все же немалы, если учесть фактор своего поля, а также примерно тот же класс, что и у соперника.

Симон Густафсон — лучший бомбардир команды в Лиге конференций текущего сезона с двумя голами.

«Бранн»

Турнирное положение: Норвежский «Бранн» начал выступления в еврокубках с Лиги чемпионов, где не сумел преодолеть ни одной стадии отбора.

Команда прекратила борьбу во втором раунде квалификации главного континентального турнира, где дорогу ей перешел австрийский «Зальцбург», после чего и опустилась в Лигу Европы.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 16-го тура национального первенства клуб на чужом поле разгромно обыграл «Сарпсборг» (4:1).

Перед этим коллектив в поединке, который был ответным во втором раунде Лиги чемпионов, опять-таки на выезде разошелся мировой с «Зальцбургом» (1:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Бранн» проиграл два раза при одной победе и одной ничьей.

Это говорит о не лучших шансах гостей даже на мировой исход, особенно если учесть небольшое превосходство соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Два гола команды в еврокубках нынешнего сезона забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Хеккен» проиграл

в трех последних матчах «Хеккена» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Бранна» забивали больше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хеккен» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.70, победа «Бранна» — в 2.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.63 и 2.30.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника, и при этом забивали больше 2,5 голов. Так было и в их шести последних домашних поединках.

При этом и в трех из пяти последних матчей гостей были реализованы оба данных сценария.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Бранна».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.45