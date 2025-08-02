Боруссия Д — Лилль: прогноз на футбол и ставка за 2.00

Боруссия Д
Лилль
«Боруссия» Д
Турнирное положение: Дортмундцы неудачно провели минувший сезон. Команда финишировала на 4 месте в своем чемпионате.
При этом «Боруссия» Д на 3 очка отстала от третьей позиции. А вот забивала команда в среднем чаще 2 мячей за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Дортмундцы разгромили «Зиген» (8:1).
До того команда была бита мадридским «Реалом» (2:3). А вот поединок с «Монтерреем» завершился трудной победой (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Боруссия» Д забил 17 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Дортмундцы неудачно выступили на КЧМ. Команда дошла всего до 1/4 финала турнира.
Причем «Боруссия» Д традиционно успешно противостоит «Лиллю». Из четырех очных поединков дортмундцы извлекли победу и 3 ничьих.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Дортмундцы весьма выгодно выглядят в атаке.
«Лилль»
Турнирное положение: «Доги» минувший сезон провели не столь продуктивно. Команда финишировала на 5 месте турнирной таблицы.
Причем «Лилль» на один зачетный балл отстала от третьей позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 36 мячей в 34 матчах.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Доги» были биты «Комо» (2:3).
До того команда учинила разгром «Амьену» (5:0). А вот несколько ранее она расправилась с дублирующим составом «Генка» (2:0).
При этом «Лилль» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Доги» нынче не блещут стабильностью результатов. Зато в 3 летних спаррингах команда победила 2 раза.
При этом «Лилль» не пропускал в 2 контрольных матчах из трех. А вот в плане организации атак у команды все в порядке.
Команда в нынешнее межсезонье существенно обновляется в кадровом плане. «Доги» намереваются побороться за самые высокие места в Лиге 1.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Вот только последняя коллизия от «Комо» обнажила проблемы в обороне.
Статистика для ставок
- «Боруссия» Д дошла до 1/4 финала КЧМ
- «Доги» еще ни разу в истории не обыгрывали дортмундцев
- Дортмундцы в среднем забивают чаще 2 голов за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Д — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.
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Прогноз: Дортмундцы прилично атакуют, и явно максимально активно понесутся к воротам соперника.
«Боруссия» Д имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, способных сделать разницу.
Ставка: Победа «Боруссии» Д за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.10