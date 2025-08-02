Боруссия Д — Лилль: прогноз на футбол и ставка за 2.00

2 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Боруссия» Д и «Лилль». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Боруссия» Д — «Лилль», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Боруссия» Д

Турнирное положение: Дортмундцы неудачно провели минувший сезон. Команда финишировала на 4 месте в своем чемпионате.

При этом «Боруссия» Д на 3 очка отстала от третьей позиции. А вот забивала команда в среднем чаще 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Дортмундцы разгромили «Зиген» (8:1).

До того команда была бита мадридским «Реалом» (2:3). А вот поединок с «Монтерреем» завершился трудной победой (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Боруссия» Д забил 17 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Дортмундцы неудачно выступили на КЧМ. Команда дошла всего до 1/4 финала турнира.

Причем «Боруссия» Д традиционно успешно противостоит «Лиллю». Из четырех очных поединков дортмундцы извлекли победу и 3 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Дортмундцы весьма выгодно выглядят в атаке.

«Лилль»

Турнирное положение: «Доги» минувший сезон провели не столь продуктивно. Команда финишировала на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Лилль» на один зачетный балл отстала от третьей позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 36 мячей в 34 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Доги» были биты «Комо» (2:3).

До того команда учинила разгром «Амьену» (5:0). А вот несколько ранее она расправилась с дублирующим составом «Генка» (2:0).

При этом «Лилль» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Доги» нынче не блещут стабильностью результатов. Зато в 3 летних спаррингах команда победила 2 раза.

При этом «Лилль» не пропускал в 2 контрольных матчах из трех. А вот в плане организации атак у команды все в порядке.

Команда в нынешнее межсезонье существенно обновляется в кадровом плане. «Доги» намереваются побороться за самые высокие места в Лиге 1.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Вот только последняя коллизия от «Комо» обнажила проблемы в обороне.

Статистика для ставок

«Боруссия» Д дошла до 1/4 финала КЧМ

«Доги» еще ни разу в истории не обыгрывали дортмундцев

Дортмундцы в среднем забивают чаще 2 голов за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Д — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.

Прогноз: Дортмундцы прилично атакуют, и явно максимально активно понесутся к воротам соперника.

«Боруссия» Д имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, способных сделать разницу.

Ставка: Победа «Боруссии» Д за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.10