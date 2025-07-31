Штрассен — Данди Юнайтед: прогноз на футбол и ставка за 2.15

«Штрассен»
Турнирное положение: «Штрассен» получил возможность сыграть в отборе Лиги конференций благодаря второму месту в чемпионате Люксембурга прошлого сезона.
Команда вступила в борьбу в квалификации данного еврокубка со второго раунда, тогда как ее национальное первенство нового розыгрыша еще не началось.
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая пришлась как раз на первую дуэль с нынешним соперником в Лиге конференций, клуб на выезде проиграл 0:1, поэтому ему нужна победа дома.
Ранее в товарищеской встрече коллектив в домашних стенах не проиграл, но и не выиграл, сыграв вничью с бельгийским «Шарлеруа» (1:1).
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних матчах, два из которых контрольными, а один — официальным, «Штрассен» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.
Это не обещает хозяевам хороших шансов на победу, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе, проявившееся в первом поединке.
Команда еще не забивала в новом сезоне.
«Данди Юнайтед»
Турнирное положение: «Данди Юнайтед» получил возможность сыграть в отборе Лиги конференций благодаря четвертому месту в первенстве Шотландии прошлого сезона.
Команда начала борьбу в квалификации данного еврокубка со второго раунда, тогда как ее национальный чемпионат нового розыгрыша еще не стартовал.
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая пришлась как раз на первую дуэль с нынешним соперником в Лиге конференций, клуб дома выиграл 1:0, поэтому на выезде его устроит и ничья.
Перед этим коллектив в рамках товарищеской встречи не смог победить, сыграв вничью 0:0 с представителем третьего дивизиона Англии «Олдхэмом».
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних поединках, которые были официальными и контрольными, «Данди Юнайтед» проиграл лишь раз при трех победах и трех ничьих.
Такая форма говорит о неплохих шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть перевес в классе над соперником.
Закери Сэпсфорд — автор пока что единственного гола команды в текущем розыгрыше Лиги конференций.
Статистика для ставок
- в четырех из шести последних матчей «Штрассена» забивала только одна команда
- в четырех из шести последних матчей «Штрассен» не проиграл
- в трех последних матчах «Данди Юнайтед» забивали меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Данди Юнайтед» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.87. Ничья — в 4.05, победа «Штрассена» — в 3.70.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.
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Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их двух из трех последних выездных поединков.
Такой же сценарий был реализован и в двух из трех последних матчей хозяев.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в четырех из шести последних матчей «Штрассена».
Ставка: только одна команда забьет за 2.50