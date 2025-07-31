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    Штрассен — Данди Юнайтед: прогноз на футбол и ставка за 2.15

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    Прогноз и ставки на «Штрассен» — «Данди Юнайтед»
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    Закери Сэпсфорд
    31 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Штрассен» — «Данди Юнайтед». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Штрассен» — «Данди Юнайтед», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Штрассен»

    Турнирное положение: «Штрассен» получил возможность сыграть в отборе Лиги конференций благодаря второму месту в чемпионате Люксембурга прошлого сезона.

    Команда вступила в борьбу в квалификации данного еврокубка со второго раунда, тогда как ее национальное первенство нового розыгрыша еще не началось.

    Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая пришлась как раз на первую дуэль с нынешним соперником в Лиге конференций, клуб на выезде проиграл 0:1, поэтому ему нужна победа дома.

    Ранее в товарищеской встрече коллектив в домашних стенах не проиграл, но и не выиграл, сыграв вничью с бельгийским «Шарлеруа» (1:1).

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, два из которых контрольными, а один — официальным, «Штрассен» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

    Это не обещает хозяевам хороших шансов на победу, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе, проявившееся в первом поединке.

    Команда еще не забивала в новом сезоне.

    «Данди Юнайтед»

    Турнирное положение: «Данди Юнайтед» получил возможность сыграть в отборе Лиги конференций благодаря четвертому месту в первенстве Шотландии прошлого сезона.

    Команда начала борьбу в квалификации данного еврокубка со второго раунда, тогда как ее национальный чемпионат нового розыгрыша еще не стартовал.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая пришлась как раз на первую дуэль с нынешним соперником в Лиге конференций, клуб дома выиграл 1:0, поэтому на выезде его устроит и ничья.

    Перед этим коллектив в рамках товарищеской встречи не смог победить, сыграв вничью 0:0 с представителем третьего дивизиона Англии «Олдхэмом».

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних поединках, которые были официальными и контрольными, «Данди Юнайтед» проиграл лишь раз при трех победах и трех ничьих.

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    Такая форма говорит о неплохих шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть перевес в классе над соперником.

    Закери Сэпсфорд — автор пока что единственного гола команды в текущем розыгрыше Лиги конференций.

    Статистика для ставок

    • в четырех из шести последних матчей «Штрассена» забивала только одна команда

    • в четырех из шести последних матчей «Штрассен» не проиграл

    • в трех последних матчах «Данди Юнайтед» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Данди Юнайтед» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.87. Ничья — в 4.05, победа «Штрассена» — в 3.70.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.

    Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их двух из трех последних выездных поединков.

    Такой же сценарий был реализован и в двух из трех последних матчей хозяев.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в четырех из шести последних матчей «Штрассена».

    Ставка: только одна команда забьет за 2.50

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Штрассен — Данди Юнайтед?

    Матч Штрассен — Данди Юнайтед состоится 31 июля 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Штрассен — Данди Юнайтед?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал меньше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Штрассен — Данди Юнайтед?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал меньше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 2.15.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Штрассен — Данди Юнайтед?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Штрассен — Данди Юнайтед?

    Коэффициенты букмекеров: «Данди Юнайтед» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.87. Ничья — в 4.05, победа «Штрассена» — в 3.70.

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    Штрассен — Данди Юнайтед: прогноз и ставка за 2.15, статистика, коэффициенты матча 31.07.202520:00. Лишится ли Шотландия одного клуба в еврокубках?
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