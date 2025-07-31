Монако — Торино. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 31 июля 2025 года

31 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Монако» и «Торино». Начало игры — в 11:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Монако» — «Торино», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Монако»

Турнирное положение: Монегаски неудачно провели минувший сезон. Команда финишировала на 3 месте в своем чемпионате.

При этом «Монако» на 23 очка отстал от чемпиона. Да и забивала команда в среднем реже двух мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Монегаски переиграли «Арминию» (3:0).

До того команда не сумела одолеть «Ноттингем Форест» (0:0). А вот поединок с «Ковентри» завершился уверенной победой (5:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Монако» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Монегаски не пропускали в 4 матчах кряду. Подбор игроков у команды по именам весьма качественный, да и летнее подкрепление выглядит убедительно.

Причем «Монако» не проигрывает уже 4 матча кряду. Да и в летних контрольных поединках команда выглядит симпатично.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Монегаски пока провели больше спаррингов, нежели оппонент.

«Торино»

Турнирное положение: «Быки» минувший сезон провели не столь продуктивно. Команда финишировала на 11 месте турнирной таблицы.

Причем «Торино» на 21 зачетный балл отстал от первой шестерки. А вот в собственные ворота команда пропустила 45 мячей в 38 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Быки» уверенно одолели «Кремонезе» (4:1).

До того команда не смогла обыграть «Ингольштадт» (1:1). А вот несколько ранее она потерпела поражение от «Ромы» (0:2).

При этом «Торино» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Быки» в летних спаррингах выглядят вполне прилично. Команда по разу победили и сыграла вничью.

При этом «Торино» только недавно начал серию контрольных матчей. Да и вообще, в плане организации атак у команды имеются проблемы.

Команда в нынешнее межсезонье существенно обновляется в кадровом плане. «Быки» намереваются побороться за путевку в еврокубки.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Вот только им нужно срочно прибавлять в плане реализации.

Статистика для ставок

«Монако» не пропускал 4 раза кряду

«Быки» не проигрывали в 2 последних матчах

Монегаски в 4 летних спаррингах добыли 3 виктории

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.

Прогноз: Монегаски способны прибавить, и явно максимально активно понесутся к воротам соперника.

«Монако» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, способных сделать разницу.

Ставка: Победа «Монако» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.10