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    Все новости спорта

    Сумеют ли монегаски обуздать «быков»?

    Монако — Торино. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 31 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Монако» — «Торино»
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    Александр Головин
    31 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Монако» и «Торино». Начало игры — в 11:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Монако» — «Торино», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 31 Июля 2025 года

    Торино

  • Турин
    •  Торино 11:30 Монако

    Монако

  • Монако
    •

    «Монако»

    Турнирное положение: Монегаски неудачно провели минувший сезон. Команда финишировала на 3 месте в своем чемпионате.

    При этом «Монако» на 23 очка отстал от чемпиона. Да и забивала команда в среднем реже двух мячей за матч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Монегаски переиграли «Арминию» (3:0).

    До того команда не сумела одолеть «Ноттингем Форест» (0:0). А вот поединок с «Ковентри» завершился уверенной победой (5:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Монако» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Монегаски не пропускали в 4 матчах кряду. Подбор игроков у команды по именам весьма качественный, да и летнее подкрепление выглядит убедительно.

    Причем «Монако» не проигрывает уже 4 матча кряду. Да и в летних контрольных поединках команда выглядит симпатично.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Монегаски пока провели больше спаррингов, нежели оппонент.

    «Торино»

    Турнирное положение: «Быки» минувший сезон провели не столь продуктивно. Команда финишировала на 11 месте турнирной таблицы.

    Причем «Торино» на 21 зачетный балл отстал от первой шестерки. А вот в собственные ворота команда пропустила 45 мячей в 38 матчах.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Быки» уверенно одолели «Кремонезе» (4:1).

    До того команда не смогла обыграть «Ингольштадт» (1:1). А вот несколько ранее она потерпела поражение от «Ромы» (0:2).

    При этом «Торино» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Быки» в летних спаррингах выглядят вполне прилично. Команда по разу победили и сыграла вничью.

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    При этом «Торино» только недавно начал серию контрольных матчей. Да и вообще, в плане организации атак у команды имеются проблемы.

    Команда в нынешнее межсезонье существенно обновляется в кадровом плане. «Быки» намереваются побороться за путевку в еврокубки.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Вот только им нужно срочно прибавлять в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • «Монако» не пропускал 4 раза кряду

    • «Быки» не проигрывали в 2 последних матчах

    • Монегаски в 4 летних спаррингах добыли 3 виктории

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.

    Прогноз: Монегаски способны прибавить, и явно максимально активно понесутся к воротам соперника.

    «Монако» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, способных сделать разницу.

    Ставка: Победа «Монако» за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.10

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Монако — Торино?

    Матч Монако — Торино состоится 31 июля 2025 года в 11:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Монако — Торино?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Монако — Торино?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Монако — Торино?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Монако — Торино?

    Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.40.

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