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    «Ботафого» быстро загонит «быков»

    Ботафого — Ред Булл Брагантино. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Кубок Бразилии, 30 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ботафого» — «Ред Булл Брагантино»
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    Артур Кабрал
    30 июля в 1/8 финала Кубка Бразилии по футболу сыграют «Ботафого» и «Ред Булл Брагантино». Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ботафого» — «Ред Булл Брагантино», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 03 Августа 2025 года

    Ботафого

  • Клубный ЧМ. Группа B
    •  Ботафого 22:00 Крузейро

    Крузейро

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Ботафого»

    Турнирное положение: «Ботафого» сражается за попадание в четверку. Команда нынче пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ботафого» на 2 очка отстает от заветной четверки. А вот отличились игроки команды 18 результативными ударами в 15 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ботафого» не смог одолеть «Коринтианс» (1:1).

    До того команда нанесла поражение «Спорт Ресифи» (1:0). А вот поединок с «Виторией» завершился паритетом (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Ботафого» забил 4 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Ботафого» нынче выглядит довольно уверенно. Команда победила в 4 своих последних матчах.

    Причем «Ботафого» традиционно успешно противостоит «Ред Булл Брагантино». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда явно воспользуются проблемами соперника в обороне.

    «Ред Булл Брагантино»

    Турнирное положение: «Быки» сражаются за высокие места. Команда на данный момент находится на 5 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Ред Булл Брагантино» на 5 зачетных баллов отстает от третьей позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 20 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Ред Булл Брагантино» уступил «Форталезе» (1:3).

    До того команда была бита «Фламенго» (1:2). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Витории» (0:1).

    При этом «Ред Булл Брагантино» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Быки» не преуспевают в плане реализации. Команда настреляла всего 20 мячей в 17 поединках чемпионата.

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    При этом «Ред Булл Брагантино» пропускает в среднем чаще гола за матч. А вот пораженческая серия растянулась на 3 поединка.

    Команда уступила уже в 6 поединках нынешнего чемпионата. При этом покинуть поле со щитом ей удалось 8 раз.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Ред Булл Брагантино» в среднем пропускает чаще гола за матч

    • «Ред Булл Брагантино» уступил в 3 своих последних поединках

    • «Ботафого» не проигрывает 4 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ботафого» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 5.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.15 и 1.67.

    Прогноз: «Ботафого» выглядит монолитнее оппонента, и наверняка оперативно воспользуется его проблемами.

    Номинальные хозяева нынче смотрятся выгодно, да и «быки» в последних матчах явно не преуспевали.

    Ставка: Победа «Ботафого» в 1 тайме за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

    Ставка: Обе забьют за 2.05

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ботафого — Ред Булл Брагантино?

    Матч Ботафого — Ред Булл Брагантино состоится 30 июля 2025 года в 01:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Ботафого — Ред Булл Брагантино?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ботафого — Ред Булл Брагантино?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ботафого — Ред Булл Брагантино?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ботафого — Ред Булл Брагантино?

    Коэффициенты букмекеров: «Ботафого» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 5.75.

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    Ботафого — Ред Булл Брагантино: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 30.07.202501:00. «Ботафого» быстро загонит «быков»
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