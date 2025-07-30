Ботафого — Ред Булл Брагантино. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Кубок Бразилии, 30 июля 2025 года

Ботафого
Крузейро
«Ботафого»
Турнирное положение: «Ботафого» сражается за попадание в четверку. Команда нынче пребывает на 6 месте турнирной таблицы.
При этом «Ботафого» на 2 очка отстает от заветной четверки. А вот отличились игроки команды 18 результативными ударами в 15 матчах.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ботафого» не смог одолеть «Коринтианс» (1:1).
До того команда нанесла поражение «Спорт Ресифи» (1:0). А вот поединок с «Виторией» завершился паритетом (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Ботафого» забил 4 мячей, пропустив в свои ворота 2.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Ботафого» нынче выглядит довольно уверенно. Команда победила в 4 своих последних матчах.
Причем «Ботафого» традиционно успешно противостоит «Ред Булл Брагантино». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда явно воспользуются проблемами соперника в обороне.
«Ред Булл Брагантино»
Турнирное положение: «Быки» сражаются за высокие места. Команда на данный момент находится на 5 строчке турнирной таблицы.
Причем «Ред Булл Брагантино» на 5 зачетных баллов отстает от третьей позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 20 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Ред Булл Брагантино» уступил «Форталезе» (1:3).
До того команда была бита «Фламенго» (1:2). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Витории» (0:1).
При этом «Ред Булл Брагантино» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Быки» не преуспевают в плане реализации. Команда настреляла всего 20 мячей в 17 поединках чемпионата.
При этом «Ред Булл Брагантино» пропускает в среднем чаще гола за матч. А вот пораженческая серия растянулась на 3 поединка.
Команда уступила уже в 6 поединках нынешнего чемпионата. При этом покинуть поле со щитом ей удалось 8 раз.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- «Ред Булл Брагантино» в среднем пропускает чаще гола за матч
- «Ред Булл Брагантино» уступил в 3 своих последних поединках
- «Ботафого» не проигрывает 4 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ботафого» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 5.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.15 и 1.67.
- 1.73Динамо — Сочи: прогноз и ставкаЗавтра в 18:30
- 1.93Краснодар — Крылья Советов: прогноз и ставкаЗавтра в 20:45
- 1.85Динамо Киев — Хамрун: прогноз и ставкаЗавтра в 21:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Ботафого» выглядит монолитнее оппонента, и наверняка оперативно воспользуется его проблемами.
Номинальные хозяева нынче смотрятся выгодно, да и «быки» в последних матчах явно не преуспевали.
Ставка: Победа «Ботафого» в 1 тайме за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.
Ставка: Обе забьют за 2.05