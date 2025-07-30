Ботафого — Ред Булл Брагантино. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Кубок Бразилии, 30 июля 2025 года

30 июля в 1/8 финала Кубка Бразилии по футболу сыграют «Ботафого» и «Ред Булл Брагантино». Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ботафого» — «Ред Булл Брагантино», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ботафого»

Турнирное положение: «Ботафого» сражается за попадание в четверку. Команда нынче пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Ботафого» на 2 очка отстает от заветной четверки. А вот отличились игроки команды 18 результативными ударами в 15 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ботафого» не смог одолеть «Коринтианс» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Спорт Ресифи» (1:0). А вот поединок с «Виторией» завершился паритетом (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Ботафого» забил 4 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Ботафого» нынче выглядит довольно уверенно. Команда победила в 4 своих последних матчах.

Причем «Ботафого» традиционно успешно противостоит «Ред Булл Брагантино». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда явно воспользуются проблемами соперника в обороне.

«Ред Булл Брагантино»

Турнирное положение: «Быки» сражаются за высокие места. Команда на данный момент находится на 5 строчке турнирной таблицы.

Причем «Ред Булл Брагантино» на 5 зачетных баллов отстает от третьей позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 20 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Ред Булл Брагантино» уступил «Форталезе» (1:3).

До того команда была бита «Фламенго» (1:2). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Витории» (0:1).

При этом «Ред Булл Брагантино» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Быки» не преуспевают в плане реализации. Команда настреляла всего 20 мячей в 17 поединках чемпионата.

При этом «Ред Булл Брагантино» пропускает в среднем чаще гола за матч. А вот пораженческая серия растянулась на 3 поединка.

Команда уступила уже в 6 поединках нынешнего чемпионата. При этом покинуть поле со щитом ей удалось 8 раз.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Ред Булл Брагантино» в среднем пропускает чаще гола за матч

«Ред Булл Брагантино» уступил в 3 своих последних поединках

«Ботафого» не проигрывает 4 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ботафого» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 5.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.15 и 1.67.

Прогноз: «Ботафого» выглядит монолитнее оппонента, и наверняка оперативно воспользуется его проблемами.

Номинальные хозяева нынче смотрятся выгодно, да и «быки» в последних матчах явно не преуспевали.

Ставка: Победа «Ботафого» в 1 тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.05