Шяуляй — Дайнава. Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, чемпионат Литвы, 28 июля 2025 года

28 июля в 25-м туре чемпионата Литвы по футболу сыграют «Шяуляй» и «Дайнава». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шяуляй» — «Дайнава», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Шяуляй»

Турнирное положение: «Шяуляй» сражается за медали чемпионата. Команда нынче пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Шяуляй» на 5 очков отстает от заветной тройки. А вот отличились игроки команды 33 результативными ударами в 21 матче.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Шяуляй» по всем статьям уступил «Паневежису» (0:2).

До того команда нанесла поражение «Ритеряю» (2:0). А вот поединок с «Хегельманом» завершился коллизией (2:5).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Шяуляй» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Шяуляй» нынче выглядит неуверенно. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

Причем «Шяуляй» традиционно сложно противостоит «Дайнаве». В пяти последних очных поединках команда по разу победила и уступила.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда твердо намерена приблизиться к тройке.

«Дайнава»

Турнирное положение: «Дайнава» сражается за сохранение прописки в элите. Команда на данный момент находится на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Дайнава» на 4 зачетных балла отстает от 9 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 43 мяча.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Дайнава» уступила «Кауно Жальгирису» (0:3).

До того команда была бита «Паневежисом» (0:3). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Джюгас Тельшяй» (0:2).

При этом «Дайнава» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Дайнава» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла всего 16 мячей в 21 поединке чемпионата.

При этом «Дайнава» пропускает в среднем 2 гола за матч. А вот пораженческая серия растянулась уже на 3 поединка.

Команда уступила уже в 15 поединках нынешнего чемпионата. При этом покинуть поле со щитом ей удалось всего дважды.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается зацепиться за драгоценные очки.

Статистика для ставок

«Дайнава» в среднем пропускает 2 гола за матч

«Дайнава» уступила в 3 своих последних поединках

«Шяуляй» в среднем забивает чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шяуляй» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 5.68.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.48 и 1.50.

Прогноз: «Шяуляй» выглядит монолитнее оппонента, и наверняка быстро сумеет воспользоваться его проблемами.

Фактор своего поля и запредельная мотивация приблизиться к тройке лидеров станут союзниками «Шяуляя».

Ставка: Победа «Шяуляя» в 1 тайме за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.38