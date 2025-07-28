Шяуляй — Дайнава. Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, чемпионат Литвы, 28 июля 2025 года

Шауляй
Дайнава
«Шяуляй»
Турнирное положение: «Шяуляй» сражается за медали чемпионата. Команда нынче пребывает на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Шяуляй» на 5 очков отстает от заветной тройки. А вот отличились игроки команды 33 результативными ударами в 21 матче.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Шяуляй» по всем статьям уступил «Паневежису» (0:2).
До того команда нанесла поражение «Ритеряю» (2:0). А вот поединок с «Хегельманом» завершился коллизией (2:5).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Шяуляй» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Шяуляй» нынче выглядит неуверенно. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.
Причем «Шяуляй» традиционно сложно противостоит «Дайнаве». В пяти последних очных поединках команда по разу победила и уступила.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда твердо намерена приблизиться к тройке.
«Дайнава»
Турнирное положение: «Дайнава» сражается за сохранение прописки в элите. Команда на данный момент находится на 10 месте турнирной таблицы.
Причем «Дайнава» на 4 зачетных балла отстает от 9 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 43 мяча.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Дайнава» уступила «Кауно Жальгирису» (0:3).
До того команда была бита «Паневежисом» (0:3). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Джюгас Тельшяй» (0:2).
При этом «Дайнава» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Дайнава» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла всего 16 мячей в 21 поединке чемпионата.
При этом «Дайнава» пропускает в среднем 2 гола за матч. А вот пораженческая серия растянулась уже на 3 поединка.
Команда уступила уже в 15 поединках нынешнего чемпионата. При этом покинуть поле со щитом ей удалось всего дважды.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается зацепиться за драгоценные очки.
Статистика для ставок
- «Дайнава» в среднем пропускает 2 гола за матч
- «Дайнава» уступила в 3 своих последних поединках
- «Шяуляй» в среднем забивает чаще гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Шяуляй» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 5.68.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.48 и 1.50.
- 2.20Рубин — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 1.74Оренбург — Динамо Махачкала: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 2.45Факел — Уфа: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Прогноз: «Шяуляй» выглядит монолитнее оппонента, и наверняка быстро сумеет воспользоваться его проблемами.
Фактор своего поля и запредельная мотивация приблизиться к тройке лидеров станут союзниками «Шяуляя».
Ставка: Победа «Шяуляя» в 1 тайме за 2.38.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.
Ставка: Обе забьют за 2.38