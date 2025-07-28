ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виктор Дьёкереш и Андреа Берта Дьёкереш в Лондоне: «Арсенал» нашел своего суперфорварда Алексей БатраковБатраков прибил чемпиона: «Краснодар» в первом домашнем матче сезона уступил «Локомотиву» Игроки Динамо празднуют гол СергееваКарпин взял первую победу с «Динамо»: гола Сергеева хватило, чтобы дожать «Ростов»
    Все новости спорта

    «Шяуляй» начнет без раскачки

    Шяуляй — Дайнава. Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, чемпионат Литвы, 28 июля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Литовская А Лига Прогнозы на Шяуляй
    Прогноз и ставки на «Шяуляй» — «Дайнава»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Шяуляй»
    28 июля в 25-м туре чемпионата Литвы по футболу сыграют «Шяуляй» и «Дайнава». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шяуляй» — «Дайнава», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Литва. Лига А 28 Июля 2025 года

    Шауляй

  • Шауляй
    •  Шауляй 19:00 Дайнава

    Дайнава

  • Алитус
    •

    «Шяуляй»

    Турнирное положение: «Шяуляй» сражается за медали чемпионата. Команда нынче пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «Шяуляй» на 5 очков отстает от заветной тройки. А вот отличились игроки команды 33 результативными ударами в 21 матче.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Шяуляй» по всем статьям уступил «Паневежису» (0:2).

    До того команда нанесла поражение «Ритеряю» (2:0). А вот поединок с «Хегельманом» завершился коллизией (2:5).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Шяуляй» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Шяуляй» нынче выглядит неуверенно. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

    Причем «Шяуляй» традиционно сложно противостоит «Дайнаве». В пяти последних очных поединках команда по разу победила и уступила.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда твердо намерена приблизиться к тройке.

    «Дайнава»

    Турнирное положение: «Дайнава» сражается за сохранение прописки в элите. Команда на данный момент находится на 10 месте турнирной таблицы.

    Причем «Дайнава» на 4 зачетных балла отстает от 9 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 43 мяча.

  • Беньямин Шешко: почему перспективный нападающий всё ещё в «Лейпциге»?
  • Австриец на радарах топ-клубов уже более 5 лет
  • Вчера

    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Дайнава» уступила «Кауно Жальгирису» (0:3).

    До того команда была бита «Паневежисом» (0:3). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Джюгас Тельшяй» (0:2).

    При этом «Дайнава» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Дайнава» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла всего 16 мячей в 21 поединке чемпионата.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    При этом «Дайнава» пропускает в среднем 2 гола за матч. А вот пораженческая серия растянулась уже на 3 поединка.

    Команда уступила уже в 15 поединках нынешнего чемпионата. При этом покинуть поле со щитом ей удалось всего дважды.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается зацепиться за драгоценные очки.

    Статистика для ставок

    • «Дайнава» в среднем пропускает 2 гола за матч

    • «Дайнава» уступила в 3 своих последних поединках

    • «Шяуляй» в среднем забивает чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шяуляй» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 5.68.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.48 и 1.50.

    Прогноз: «Шяуляй» выглядит монолитнее оппонента, и наверняка быстро сумеет воспользоваться его проблемами.

    Фактор своего поля и запредельная мотивация приблизиться к тройке лидеров станут союзниками «Шяуляя».

    Ставка: Победа «Шяуляя» в 1 тайме за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

    Ставка: Обе забьют за 2.38

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Шяуляй — Дайнава?

    Матч Шяуляй — Дайнава состоится 28 июля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Шяуляй — Дайнава?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Шяуляй — Дайнава?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.38.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Шяуляй — Дайнава?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Шяуляй — Дайнава?

    Коэффициенты букмекеров: «Шяуляй» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 5.68.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Торпедо Москва
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Оренбург — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Ламенс — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Уолтон — Бонзи
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  4.28
  • Экспресс дня 27 июля
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Туран — Ордабасы
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Родина Москва — Спартак Кострома
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Факел — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Англия (ж) — Испания (ж)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Вондроушова — Эала
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.58
  • Прогноз на матч Офнер — Опелка
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Арсено — Джере
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Рубин — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Порту — Твенте
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Шяуляй — Дайнава: прогноз и ставка за 2.38, статистика, коэффициенты матча 28.07.202519:00. «Шяуляй» начнет без раскачки
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры