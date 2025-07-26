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    Вернется ли «Елимай» к победам?

    Елимай Семей — Жетысу: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 26 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Елимай» Семей — «Жетысу»
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    «Елимай» Семей
    26 июля в 18-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Елимай» Семей и «Жетысу». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Елимай» Семей — «Жетысу», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 26 Июля 2025 года

    Елимай

  • Семей
    •  Елимай 16:00 Жетысу

    Жетысу

  • Казахстан. Премьер-лига
    •

    «Елимай» Семей

    Турнирное положение: «Елимай» Семей по итогам 17-ти поединков национального первенства набрал 25 баллов и борется за еврокубки.

    Команда занимает шестую позицию с отставанием в 10 пунктов от зоны еврокубков (топ-3), а также с отрывом в два очка от седьмого в таблице «Жениса».

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 17-го тура Премьер-лиги Казахстана клуб на своем поле потерпел поражение от все того же «Жениса» (1:2).

    Перед этим в 16-м туре чемпионата страны коллектив набрал только один балл, когда теперь уже в чужих стенах разошелся мировой с «Улытау» (1:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Елимай» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

    Это сулит хозяевам не лучшие шансы на три балла, тем не менее, они все же немалы, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор свого поля.

    Иван Свиридов и Фессу Плакка — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Казахстана с четырьмя голами.

    «Жетысу»

    Турнирное положение: «Жетысу» по итогам 17-ти поединков национального первенства набрал 16 баллов и борется за выживание в высшем дивизионе.

    Команда занимает 10-ю позицию в таблице с отрывом пять очков от зоны вылета (12-14-я строчки), а также с отставанием в девять пунктов от нынешнего соперника.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 17-го тура чемпионата Казахстана клуб на своем поле одержал победу над «Ордабасы» (1:0).

    Перед этим в 16-м туре Премьер-лиги Казахстана коллектив остался без очков, когда теперь уже в чужих стенах потерпел поражение от «Жениса» (1:3).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на национальное первенство, «Жетысу» проиграл три раза, а в семи последних — победил лишь дважды.

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    Такая форма сулит гостям плохие шансы даже на мировой исход, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Руслан Болов — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в шести последних матчах «Елимая» забивали обе команды

    • в четырех из пяти последних матчей «Елимая» забивали больше 2,5 голов

    • в шести из девяти последних матчей «Жетысу» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Елимай» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.55. Ничья — в 4.10, победа «Жетысу» — в 5.10.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.93 и 1.77.

    Прогноз: в шести последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех последних домашних поединках.

    Такой же сценарий был и в восьми из 10-ти последних матчей гостей.

    Ставка: обе команды забьют за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Елимая», а также в шести из восьми последних поединков «Жетысу».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.50

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Елимай Семей — Жетысу?

    Матч Елимай Семей — Жетысу состоится 26 июля 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Елимай Семей — Жетысу?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Елимай Семей — Жетысу?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Елимай Семей — Жетысу?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Елимай Семей — Жетысу?

    Коэффициенты букмекеров: «Елимай» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.55. Ничья — в 4.10, победа «Жетысу» — в 5.10.

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