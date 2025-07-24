Омония — Торпедо Кутаиси. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 июля 2025 года

Омония
Торпедо Кутаиси
«Омония»
Турнирная таблица: «Омония» — бронзовый призер чемпионата Кипра, в прошлом сезоне команда набрала 68 очков: 20 побед, 8 ничьих и 8 поражений.
Последние матчи: Перед стартом в Лиге конференций «Омония» провела шесть товарищеских матча. В заключительной встрече киприоты уступили «Олимпиакосу» из Никосии (0:4).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: В товарищеских матчах «Омония» проиграла командам АЕК (0:1), «Термалика» (1:3), «Маккаби» Нетания (2:3) и «Радомяк» (1:2). Киприоты также сыграли вничью с «Динамо» Бухарест (2:2).
«Торпедо»
Турнирная таблица: «Торпедо» Кутаиси занимает 5 место в чемпионате Грузии, набрав 27 очков: 8 побед, 3 ничьи и 7 поражений.
Последние матчи: Грузинская команда смогла пройти в первом раунде Лиги конференций клуб из Казахстана — «Ордабасы» (4:3 — победа дома, 1:1 — ничья в гостях).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Торпедо» одержало две победы, одну встречу сыграло вничью и проиграло два поединка.
Статистика для ставок
- «Омония» проиграла в пятом матче подряд
- «Торпедо» обыграло «Ордабасы» в первом раунде Лиги конференций (5:4 — суммарный счёт)
- В 2024 «Омония» обыграла «Торпедо» в квалификации Лиги конференций (3:1 — победа дома, 2:1 — победа в гостях)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Омония» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 5.40, а победа «Торпедо» — в 15.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.85 и 1.95.
- 1.98Шелбурн — Карабах: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.00Германия (ж) — Испания (ж): прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.05Сутьеска — Бейтар: прогноз и ставкаЗавтра в 21:30
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Прогноз: «Омония» уже имеет победный опыт над «Торпедо», ожидаем от киприотов новой виктории, как минимум с разницей в два мяча.
Ставка: Ф1 (-2) с коэффициентом 2.30.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, в среднем за игру футболисты забивают 2-3 гола.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.85.