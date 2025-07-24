Омония — Торпедо Кутаиси. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 июля 2025 года

Кипрская «Омония» дома сыграет против «Торпедо» Кутаиси из Грузии в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 24 июля, начало — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Омония» — «Торпедо» Кутаиси, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Омония»

Турнирная таблица: «Омония» — бронзовый призер чемпионата Кипра, в прошлом сезоне команда набрала 68 очков: 20 побед, 8 ничьих и 8 поражений.

Последние матчи: Перед стартом в Лиге конференций «Омония» провела шесть товарищеских матча. В заключительной встрече киприоты уступили «Олимпиакосу» из Никосии (0:4).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В товарищеских матчах «Омония» проиграла командам АЕК (0:1), «Термалика» (1:3), «Маккаби» Нетания (2:3) и «Радомяк» (1:2). Киприоты также сыграли вничью с «Динамо» Бухарест (2:2).

«Торпедо»

Турнирная таблица: «Торпедо» Кутаиси занимает 5 место в чемпионате Грузии, набрав 27 очков: 8 побед, 3 ничьи и 7 поражений.

Последние матчи: Грузинская команда смогла пройти в первом раунде Лиги конференций клуб из Казахстана — «Ордабасы» (4:3 — победа дома, 1:1 — ничья в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Торпедо» одержало две победы, одну встречу сыграло вничью и проиграло два поединка.

Статистика для ставок

«Омония» проиграла в пятом матче подряд

«Торпедо» обыграло «Ордабасы» в первом раунде Лиги конференций (5:4 — суммарный счёт)

В 2024 «Омония» обыграла «Торпедо» в квалификации Лиги конференций (3:1 — победа дома, 2:1 — победа в гостях)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Омония» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 5.40, а победа «Торпедо» — в 15.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.85 и 1.95.

Прогноз: «Омония» уже имеет победный опыт над «Торпедо», ожидаем от киприотов новой виктории, как минимум с разницей в два мяча.

Ставка: Ф1 (-2) с коэффициентом 2.30.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, в среднем за игру футболисты забивают 2-3 гола.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.85.