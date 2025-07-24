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    Киприоты одержат уверенную победу над грузинами?

    Омония — Торпедо Кутаиси. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Омония» — «Торпедо» Кутаиси
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    «Борац» — «Омония»
    Кипрская «Омония» дома сыграет против «Торпедо» Кутаиси из Грузии в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 24 июля, начало — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Омония» — «Торпедо» Кутаиси, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 24 Июля 2025 года

    Омония

  • Никосия
    •  Омония 20:00 Торпедо Кутаиси

    Торпедо Кутаиси

  • Грузия. Суперкубок
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    «Омония»

    Турнирная таблица: «Омония» — бронзовый призер чемпионата Кипра, в прошлом сезоне команда набрала 68 очков: 20 побед, 8 ничьих и 8 поражений.

    Последние матчи: Перед стартом в Лиге конференций «Омония» провела шесть товарищеских матча. В заключительной встрече киприоты уступили «Олимпиакосу» из Никосии (0:4).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В товарищеских матчах «Омония» проиграла командам АЕК (0:1), «Термалика» (1:3), «Маккаби» Нетания (2:3) и «Радомяк» (1:2). Киприоты также сыграли вничью с «Динамо» Бухарест (2:2).

    «Торпедо»

    Турнирная таблица: «Торпедо» Кутаиси занимает 5 место в чемпионате Грузии, набрав 27 очков: 8 побед, 3 ничьи и 7 поражений.

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    • Последние матчи: Грузинская команда смогла пройти в первом раунде Лиги конференций клуб из Казахстана — «Ордабасы» (4:3 — победа дома, 1:1 — ничья в гостях).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Торпедо» одержало две победы, одну встречу сыграло вничью и проиграло два поединка.

    Статистика для ставок

    • «Омония» проиграла в пятом матче подряд

    • «Торпедо» обыграло «Ордабасы» в первом раунде Лиги конференций (5:4 — суммарный счёт)

    • В 2024 «Омония» обыграла «Торпедо» в квалификации Лиги конференций (3:1 — победа дома, 2:1 — победа в гостях)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Омония» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 5.40, а победа «Торпедо» — в 15.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.85 и 1.95.

    Прогноз: «Омония» уже имеет победный опыт над «Торпедо», ожидаем от киприотов новой виктории, как минимум с разницей в два мяча.

    Ставка: Ф1 (-2) с коэффициентом 2.30.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, в среднем за игру футболисты забивают 2-3 гола.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом  1.85.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Омония — Торпедо Кутаиси?

    Матч Омония — Торпедо Кутаиси состоится 24 июля 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Омония — Торпедо Кутаиси?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-2).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Омония — Торпедо Кутаиси?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-2)» с коэффициентом у букмекеров 2.30.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Омония — Торпедо Кутаиси?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Омония — Торпедо Кутаиси?

    Коэффициенты букмекеров: : «Омония» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 5.40, а победа «Торпедо» — в 15.00.

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    Омония — Торпедо Кутаиси: прогноз и ставка за 2.30, статистика, коэффициенты матча 24.07.202520:00. Киприоты одержат уверенную победу над грузинами?
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