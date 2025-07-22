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    Умерит ли «Маккаби» силу «Пафоса»?

    Пафос — Маккаби Тель-Авив: прогноз на матч Лиги чемпионов и ставка за 1.80

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    Прогноз и ставки на «Пафос» — «Маккаби» Тель-Авив
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    Жоау Коррейя («Пафос»)
    22 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов по футболу сыграют «Пафос» и «Маккаби» Тель-Авив. Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Пафос» — «Маккаби» Тель-Авив, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 22 Июля 2025 года

    Пафос

  • Пафос
    •  Пафос 20:00 Маккаби Т-А

    Маккаби Т-А

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •

    «Пафос»

    Турнирное положение: «Пафос» получил возможность сыграть в квалификации Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Кипра прошлого сезона.

    Команда набрала 82 очка и на семь баллов опередила ставший второй в таблице «Арис», а также на 14 пункта «Омонию», которая заняла третью строчку.

    Пафос — Маккаби Т-А: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своей последней игре, которая была товарищеской, клуб на чужом поле разошелся мировой с «Орландо Пайретс» (1:1).

    Ранее в еще одном контрольном поединке коллектив на этот раз в домашних стенах одержал победу, разобравшись с английским «Лейтон Ориент» с результатом 1:0.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, были официальными и контрольными, «Пафос» выиграл лишь раз при двух ничьих и одном поражении.

    Это обещает хозяевам не лучшие шансы на победу, тем не менее, они все же немалы, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Жайру — лучший бомбардир команды в новом розыгрыше чемпионата Кипра с 12-ю голами.

    «Маккаби» Тель-Авив

    Турнирное положение: «Маккаби» Тель-Авив получил возможность сыграть в квалификации Лиги чемпионов благодаря чемпионскому титулу в первенстве Израиля.

    Команда набрала 80 очков и на два балла опередила своего главного конкурента в чемпионате «Хапоэля» из Беэр-Шевы, а также третий в таблице «Маккаби» Хайфа.

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    • Последние матчи: в своей последней игре, которая была товарищеской, клуб на своем поле переиграл соотечественников из «Хапоэль» Ришон-ле-Цион.

    Перед этим еще коллектив не сумел завоевать Суперкубок Израиля, потерпев поражение от вышеупомянутого «Хапоэля» Беэр-Шева (1:2).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних поединках, которые были официальными и контрольными, «Маккаби» Тель-Авив проиграл лишь раз при пяти победах и одной ничьей.

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    Такая форма говорит о неплохих шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Дор Тургеман — лучший бомбардир команды в чемпионате Израиля прошлого сезона с 16-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в шести из семи последних матчей «Пафоса» забивали меньше 2,5 голов

    • в девяти из 11-ти последних матчей «Маккаби» забивали обе команды

    • в пяти последних матчах «Маккаби» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Пафос» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.13. Ничья — в 3.50, победа «Маккаби» Тель-Авив — в 3.35.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.00 и 1.80.

    Прогноз: в девяти из 11-ти последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их шести из семи последних выездных поединков.

    Такой же сценарий был реализован и в двух из трех последних матчей хозяев.

    Ставка: обе команды забьют за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти последних матчах «Маккаби».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Пафос — Маккаби Тель-Авив?

    Матч Пафос — Маккаби Тель-Авив состоится 22 июля 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига чемпионов.

    Прогноз: какой прогноз на матч Пафос — Маккаби Тель-Авив?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Пафос — Маккаби Тель-Авив?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Пафос — Маккаби Тель-Авив?

    Смотреть матч турнира Лига чемпионов в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Пафос — Маккаби Тель-Авив?

    Коэффициенты букмекеров: «Пафос» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.13. Ничья — в 3.50, победа «Маккаби» Тель-Авив — в 3.35.

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    Пафос — Маккаби Тель-Авив: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 22.07.202520:00. Умерит ли «Маккаби» силу «Пафоса»?
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