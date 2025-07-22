Пафос — Маккаби Тель-Авив: прогноз на матч Лиги чемпионов и ставка за 1.80

22 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов по футболу сыграют «Пафос» и «Маккаби» Тель-Авив. Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Пафос» — «Маккаби» Тель-Авив, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Пафос»

Турнирное положение: «Пафос» получил возможность сыграть в квалификации Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Кипра прошлого сезона.

Команда набрала 82 очка и на семь баллов опередила ставший второй в таблице «Арис», а также на 14 пункта «Омонию», которая заняла третью строчку.

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Последние матчи: в своей последней игре, которая была товарищеской, клуб на чужом поле разошелся мировой с «Орландо Пайретс» (1:1).

Ранее в еще одном контрольном поединке коллектив на этот раз в домашних стенах одержал победу, разобравшись с английским «Лейтон Ориент» с результатом 1:0.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, были официальными и контрольными, «Пафос» выиграл лишь раз при двух ничьих и одном поражении.

Это обещает хозяевам не лучшие шансы на победу, тем не менее, они все же немалы, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Жайру — лучший бомбардир команды в новом розыгрыше чемпионата Кипра с 12-ю голами.

«Маккаби» Тель-Авив

Турнирное положение: «Маккаби» Тель-Авив получил возможность сыграть в квалификации Лиги чемпионов благодаря чемпионскому титулу в первенстве Израиля.

Команда набрала 80 очков и на два балла опередила своего главного конкурента в чемпионате «Хапоэля» из Беэр-Шевы, а также третий в таблице «Маккаби» Хайфа.

Последние матчи: в своей последней игре, которая была товарищеской, клуб на своем поле переиграл соотечественников из «Хапоэль» Ришон-ле-Цион.

Перед этим еще коллектив не сумел завоевать Суперкубок Израиля, потерпев поражение от вышеупомянутого «Хапоэля» Беэр-Шева (1:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних поединках, которые были официальными и контрольными, «Маккаби» Тель-Авив проиграл лишь раз при пяти победах и одной ничьей.

Такая форма говорит о неплохих шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Дор Тургеман — лучший бомбардир команды в чемпионате Израиля прошлого сезона с 16-ю голами.

Статистика для ставок

в шести из семи последних матчей «Пафоса» забивали меньше 2,5 голов

в девяти из 11-ти последних матчей «Маккаби» забивали обе команды

в пяти последних матчах «Маккаби» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Пафос» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.13. Ничья — в 3.50, победа «Маккаби» Тель-Авив — в 3.35.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.00 и 1.80.

Прогноз: в девяти из 11-ти последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их шести из семи последних выездных поединков.

Такой же сценарий был реализован и в двух из трех последних матчей хозяев.

Ставка: обе команды забьют за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти последних матчах «Маккаби».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.00